В пятницу похвастался, что у нас уже включили свет. Рано радовался - немного позже выключили и почти сутки не было. Вчера включили примерно с 16.00 до 20.00. Сегодня у меня с утра есть, недавно дали. Видимо, включают по какому-то графику. Плохо, что неизвестно, когда и насколько включат.
ЛАД написав:В пятницу похвастался, что у нас уже включили свет. Рано радовался - немного позже выключили и почти сутки не было. Вчера включили примерно с 16.00 до 20.00. Сегодня у меня с утра есть, недавно дали. Видимо, включают по какому-то графику. Плохо, что неизвестно, когда и насколько включат.
Трохи скучновато без Вас. Пропустили Крокус. Думаю у Вас багато цікавих думок було би. А так перетерли майже всі хто хотів. Повертаємся до старої теми мобілізації та дискримінацї М1860
unicdima написав:Якщо відкрити кордони то наш патріотичний народ в більшості повтікає і не буде нікому ні служити ні працювати
вы написали очень умную фразу. Задайте себе вопрос от хорошей ли жизни бегут. Только не говорите что война всем плохо, это ложь, тыловым крысам в погонах подняли зарплаты, их не отправляют в ЗБД им очень не плохо. Некоторые умудряются драть с ухылянтов по 8куе за нужную бумажку. Потом у них находят кучу недвижимости и миллионы налом. Война поделила людей на сорта. Одним бронь, другим окоп, третьим - конские штрафы за нежелание стать авдеевским мясом.
Не знаю кто это, но он повторяет ровно то что я писал тут на форуме еще год назад - никакого отношения все эти запреты на выезд к наполнению армии не имеют (кто не хочет служить - не за границей так дома под диваном прятаться будет) - истинная цель наполнить продажами разрешений на выезд теневой бюджет пограничной вертикали вплоть до...ах каких высот
імєют. Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли? Давайте одміним відповідальність за самавільне залишення. Та люди будуть ходити додому толпами... мобілізація це як рвуть плоди з дерева. Спочатку збирають ті шо самі падають, потом ті до яких дотягуються , потом беруть драбину.
Дюрі-бачі написав:А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК
Ну да. Только к оброноспособности страны и к наполнению армии это никого отношения не имеет. Наполняются только карманы - вон что не новость так у вонкома как не дачу в Испании так новый мерс нашли или теща вдруг стала успешной бизнесвумен купив поместье. То есть пользы стране от этого нет даже сейчас - а в перспективе от этого огромный вред т.к. все эти невыпущенные, снятые с поездов, отловленные, побитые ТЦКшниками люди, их друзья, родственники и дети - до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....
Не знаю кто это, но он повторяет ровно то что я писал тут на форуме еще год назад - никакого отношения все эти запреты на выезд к наполнению армии не имеют (кто не хочет служить - не за границей так дома под диваном прятаться будет) - истинная цель наполнить продажами разрешений на выезд теневой бюджет пограничной вертикали вплоть до...ах каких высот
імєют. Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли? Давайте одміним відповідальність за самавільне залишення. Та люди будуть ходити додому толпами... мобілізація це як рвуть плоди з дерева. Спочатку збирають ті шо самі падають, потом ті до яких дотягуються , потом беруть драбину.
Аналогія не зовсім аналогічна: падають спочатку червиві, а що достигли, ті при ударі втрачають кондиції, до яких дотягуються - з тих можна вибрати, а з драбини можна впасти і не встати.
І сад треба доглядати, а не запустити і потім дивуватися плодам, їх якості та кількості.