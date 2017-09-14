Додано: Нед 24 бер, 2024 11:40

Дюрі-бачі написав: А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК

Ну да. Только к оброноспособности страны и к наполнению армии это никого отношения не имеет. Наполняются только карманы - вон что не новость так у вонкома как не дачу в Испании так новый мерс нашли или теща вдруг стала успешной бизнесвумен купив поместье. То есть пользы стране от этого нет даже сейчас - а в перспективе от этого огромный вред т.к. все эти невыпущенные, снятые с поездов, отловленные, побитые ТЦКшниками люди, их друзья, родственники и дети - до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....