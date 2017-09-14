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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 11:44
Banderlog написав: vitaliiangel написав:
. Война поделила людей на сорта. Одним бронь, другим окоп, третьим - конские штрафы за нежелание стать авдеевским мясом.
а тут не поділила? Всі з погонами не задумувався для чого погони?
ранее я писал что из 1млн силовиков в ЗБД 250-300 тыс. А остальные где. Почему жирный палкан с Винницы/Тернополя не подменит вас хотя бы на полгода? Конечно нам ухылянтам не хочется контракта "до конца жизни" ни за какие деньги. Нафиг нада деньги, если ты их не можешь тратить.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 11:47
Banderlog написав:
Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли?
Ну наверное если бы кто-то сильно там быть не хотел то его пришлось бы везти туда связанным, не так ли?
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katso
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Додано: Нед 24 бер, 2024 11:48
katso написав: Banderlog написав:
Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли?
Ну наверное если бы кто-то сильно там быть не хотел то его пришлось бы везти туда связанным, не так ли?
можно тюрягой пугнуть
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Додано: Нед 24 бер, 2024 11:48
katso написав: Banderlog написав:
Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли?
Ну наверное если бы кто-то сильно там быть не хотел то его пришлось бы везти туда связанным, не так ли?
Ну значит бусифицированные не должны ныть: если их (или скоро вас) таки бусифицировали, то они недостаточно НЕ нехотели.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 11:54
katso написав:
- до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....
ну по перше поки не дійшли. А по друге там ж нема з кого вибирати, альтернативи нема. І случайних людей в новій раді не буде. Таких як козак гаврилюк
даж на початку війни вже лохотрон був тіпа семенченко і наді савченко.
А зара ви багато знаєте героїв війни? Командир 3тьої штурмової, залужний?
Шо страшного для хазяїв жизні може статись на виборах? Комуністи прийдуть? Ні, заборонені. Соціалісти? Нема нікого. лівий табір скуплений і остаточно зачищений. Альтернативна диктатура військових з націоналізацією ? Ні, і того вже не буде. Праві? А хто там справа зостався? Правий сектор свобода? Математична погрішність. Мож якісь радикали? Ляшко?
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Додано: Нед 24 бер, 2024 11:59
unicdima написав: flyman написав:
Де ви цих довбойобів знаходите?
Чим зараз займається цей експерт і чому не в армії?
Якщо відкрити кордони то наш патріотичний народ в більшості повтікає і не буде нікому ні служити ні працювати. Тим більше якщо за це ще й платять як біженцю.
Погуглив, що ще вякає воно, воно ще хоче вибори.
Ну как бы все само собой разумеется.
С какого такого бодуна политический эксперт окажется на фронте. Он обслуживает интересы элиты - значит автоматически неприкасаемый.
Вон на Телемарафоне эти эксперты пачками друг за другом вещают, все как один холеные, румяные и призывного возраста.
И все как на подбор патриоты, мотивированные до самого мозга костей.
Но каким-то волшебным образом их военкомы не замечают.
Нужно понимать всю глубину наших глубин (С)
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:00
Banderlog Кличко, Сердючка. Безуглая. Фарион. Список длинный и у всех шанс как у Зе в 2019. Проголосуют за кого угодно, лишь бы зелень снести.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:03
lapay написав: unicdima написав:
Погуглив, що ще вякає воно, воно ще хоче вибори.
Воно вякає про війну до кордонів91, а він був активним учасником першої революції на граніті, коли воно вчило віршик про леніна, в криворіжський школі.
зебобам одне авторитет, а інший ворог
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:04
vitaliiangel написав:
Конечно нам ухылянтам не хочется контракта "до конца жизни" ни за какие деньги. Нафиг нада деньги, если ты их не можешь тратить.
А нам, фронтовикам - хочіццо?))
От і "сидимо за гратами, волаючи через маленьке віконце до перехожих..."
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:05
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Конечно нам ухылянтам не хочется контракта "до конца жизни" ни за какие деньги. Нафиг нада деньги, если ты их не можешь тратить.
А нам, фронтовикам - хочіццо?))
От і "сидимо за гратами, волаючи через маленьке віконце до перехожих..."
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