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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73297330733173327333>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:44

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав: . Война поделила людей на сорта. Одним бронь, другим окоп, третьим - конские штрафы за нежелание стать авдеевским мясом.
а тут не поділила? Всі з погонами не задумувався для чого погони?

ранее я писал что из 1млн силовиков в ЗБД 250-300 тыс. А остальные где. Почему жирный палкан с Винницы/Тернополя не подменит вас хотя бы на полгода? Конечно нам ухылянтам не хочется контракта "до конца жизни" ни за какие деньги. Нафиг нада деньги, если ты их не можешь тратить.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:47

  Banderlog написав:Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли?


Ну наверное если бы кто-то сильно там быть не хотел то его пришлось бы везти туда связанным, не так ли?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:48

  katso написав:
  Banderlog написав:Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли?


Ну наверное если бы кто-то сильно там быть не хотел то его пришлось бы везти туда связанным, не так ли?

можно тюрягой пугнуть
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:48

  katso написав:
  Banderlog написав:Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли?


Ну наверное если бы кто-то сильно там быть не хотел то его пришлось бы везти туда связанным, не так ли?

Ну значит бусифицированные не должны ныть: если их (или скоро вас) таки бусифицировали, то они недостаточно НЕ нехотели. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:54

  katso написав:- до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....
ну по перше поки не дійшли. А по друге там ж нема з кого вибирати, альтернативи нема. І случайних людей в новій раді не буде. Таких як козак гаврилюк :lol: даж на початку війни вже лохотрон був тіпа семенченко і наді савченко.
А зара ви багато знаєте героїв війни? Командир 3тьої штурмової, залужний?
Шо страшного для хазяїв жизні може статись на виборах? Комуністи прийдуть? Ні, заборонені. Соціалісти? Нема нікого. лівий табір скуплений і остаточно зачищений. Альтернативна диктатура військових з націоналізацією ? Ні, і того вже не буде. Праві? А хто там справа зостався? Правий сектор свобода? Математична погрішність. Мож якісь радикали? Ляшко? :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:59

  unicdima написав:
  flyman написав:

Де ви цих довбойобів знаходите?
Чим зараз займається цей експерт і чому не в армії?
Якщо відкрити кордони то наш патріотичний народ в більшості повтікає і не буде нікому ні служити ні працювати. Тим більше якщо за це ще й платять як біженцю.
Погуглив, що ще вякає воно, воно ще хоче вибори.

Ну как бы все само собой разумеется.
С какого такого бодуна политический эксперт окажется на фронте. Он обслуживает интересы элиты - значит автоматически неприкасаемый.
Вон на Телемарафоне эти эксперты пачками друг за другом вещают, все как один холеные, румяные и призывного возраста.
И все как на подбор патриоты, мотивированные до самого мозга костей.
Но каким-то волшебным образом их военкомы не замечают.
Нужно понимать всю глубину наших глубин (С)
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:00

Banderlog Кличко, Сердючка. Безуглая. Фарион. Список длинный и у всех шанс как у Зе в 2019. Проголосуют за кого угодно, лишь бы зелень снести.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:03

  lapay написав:
  unicdima написав:Погуглив, що ще вякає воно, воно ще хоче вибори.

Воно вякає про війну до кордонів91, а він був активним учасником першої революції на граніті, коли воно вчило віршик про леніна, в криворіжський школі.

зебобам одне авторитет, а інший ворог
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:04

Форум, як малесеньке віконце))

  vitaliiangel написав:Конечно нам ухылянтам не хочется контракта "до конца жизни" ни за какие деньги. Нафиг нада деньги, если ты их не можешь тратить.
А нам, фронтовикам - хочіццо?))

От і "сидимо за гратами, волаючи через маленьке віконце до перехожих..."
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:05

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Конечно нам ухылянтам не хочется контракта "до конца жизни" ни за какие деньги. Нафиг нада деньги, если ты их не можешь тратить.
А нам, фронтовикам - хочіццо?))

От і "сидимо за гратами, волаючи через маленьке віконце до перехожих..."

vitaliiangel
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