Додано: Нед 24 бер, 2024 12:06

Дюрі-бачі написав: Schmit написав: це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну". це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну". не вірю (с)

Головні 2 демотивуючі фактори: відсутність нормальних правил демобілізації та історії з фронту про керівників, назвемо мягко їх дятлами.

А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК. Виїхало десь 4 млн. жінок з дітьми і тільки 1 млн. їх чоловіків. Без закриття поїхало б щонайменше ще 3 млн. чоловіків тих жінок, що виїхали, але скоріш за все, ще більше б родин переїхало. не вірю (с)Головні 2 демотивуючі фактори: відсутність нормальних правил демобілізації та історії з фронту про керівників, назвемо мягко їх дятлами.А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК. Виїхало десь 4 млн. жінок з дітьми і тільки 1 млн. їх чоловіків. Без закриття поїхало б щонайменше ще 3 млн. чоловіків тих жінок, що виїхали, але скоріш за все, ще більше б родин переїхало.

вы сильно все упрощаете. факторов много больше.и то что дают помощь странно - порциями чисто что бы не посыпался фронт но не более.и тотальная корупция за которую максимум наказание - уволили.и жизнь сваливших за бугор и постящих оттуда свои фоточки (причем я не про женщин и детей).и создание ляма богоизбранных жизнь которых почему то оказалась ценнее остальных. (кто были судьи это решавшие? при том что я знаю как на госах идут в эти списки.)канеш у людей стает вопрос - какого хрена я должен погибнуть, стать калекой, получить ПТС на всю жизнь? ведь когда закончится война думаю (все знают наше общество) - твои проблемы это будут проблемы только твоей семьи. мало того что не помогут - так еще и утопят оттолкнув.