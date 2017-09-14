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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:05
Banderlog написав:
А зара ви багато знаєте героїв війни?
Притула, Стерненко, Мадяр...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:06
vitaliiangel написав: katso написав: Banderlog написав:
Ну звідки ви взяли шо всі хто тут хотіли?
Ну наверное если бы кто-то сильно там быть не хотел то его пришлось бы везти туда связанным, не так ли?
можно тюрягой пугнуть
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п. Во вторых мобилизация угрозу тюряги не уменьшает а увеличивает, хотя бы потому что на тебе висит ответственность как минимум за твой огнестрел а далее по нарастающей в зависимости от должности. В-третьих на весах 3 года работы в колонии против бессрочных окопов Бахмута-Авдеевки. Короче не работает эта угроза. Наказание как сдерживающий фактор это вообще отдельная тема в психологии и юриспуденции, не зря же умный Запад даже в теории не предпологает наказания для убегающих от войны.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:06
Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
це і був той чи не головний демотивуючий фактор, що і привів до нинішньої ситуації з мобілізацією, що тепер тільки "палками на війну".
не вірю (с)
Головні 2 демотивуючі фактори: відсутність нормальних правил демобілізації та історії з фронту про керівників, назвемо мягко їх дятлами.
А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК. Виїхало десь 4 млн. жінок з дітьми і тільки 1 млн. їх чоловіків. Без закриття поїхало б щонайменше ще 3 млн. чоловіків тих жінок, що виїхали, але скоріш за все, ще більше б родин переїхало.
вы сильно все упрощаете. факторов много больше.
и то что дают помощь странно - порциями чисто что бы не посыпался фронт но не более.
и тотальная корупция за которую максимум наказание - уволили.
и жизнь сваливших за бугор и постящих оттуда свои фоточки (причем я не про женщин и детей).
и создание ляма богоизбранных жизнь которых почему то оказалась ценнее остальных. (кто были судьи это решавшие? при том что я знаю как на госах идут в эти списки.)
канеш у людей стает вопрос - какого хрена я должен погибнуть, стать калекой, получить ПТС на всю жизнь? ведь когда закончится война думаю (все знают наше общество) - твои проблемы это будут проблемы только твоей семьи. мало того что не помогут - так еще и утопят оттолкнув.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:07
katso написав: Дюрі-бачі написав:
А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК
Ну да. Только к оброноспособности страны и к наполнению армии это никого отношения не имеет. Наполняются только карманы - вон что не новость так у вонкома как не дачу в Испании так новый мерс нашли или теща вдруг стала успешной бизнесвумен купив поместье. То есть пользы стране от этого нет даже сейчас - а в перспективе от этого огромный вред т.к. все эти невыпущенные, снятые с поездов, отловленные, побитые ТЦКшниками люди, их друзья, родственники и дети - до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....
Ждун детектед.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:09
vitaliiangel написав:Banderlog
Кличко, Сердючка. Безуглая. Фарион. Список длинный и у всех шанс как у Зе в 2019. Проголосуют за кого угодно, лишь бы зелень снести.
Я ж вже писав, що вибір на моменті лише з трьох кадидат:
1.Пес Патрон
2. Кіт Снаряд
3. Метелик Хаймарс
"Лише щоб не Зе!"©
(як колись - "лише щоб не По!")
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:10
vitaliiangel написав: Banderlog написав: vitaliiangel написав:
. Война поделила людей на сорта. Одним бронь, другим окоп, третьим - конские штрафы за нежелание стать авдеевским мясом.
а тут не поділила? Всі з погонами не задумувався для чого погони?
ранее я писал что из 1млн силовиков в ЗБД 250-300 тыс. А остальные где. Почему жирный палкан с Винницы/Тернополя не подменит вас хотя бы на полгода? Конечно нам ухылянтам не хочется контракта "до конца жизни" ни за какие деньги. Нафиг нада деньги, если ты их не можешь тратить.
ще 200 тис. військових пенсіонерів до 60, і ще плюс/мінус стільки пенсіонерів-силовиків до 60.
Не одна армія держслужбовців та бюджетників.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:12
katso написав:
Наказание как сдерживающий фактор это вообще отдельная тема в психологии и юриспуденции, не зря же умный Запад даже в теории не предпологает наказания для убегающих от войны.
Вумний Запад ніде не воює і сситься від одної думки, що доведеться воювати.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:12
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:14
antey1969 написав:
Ну как бы все само собой разумеется.
С какого такого бодуна политический эксперт окажется на фронте. Он обслуживает интересы элиты - значит автоматически неприкасаемый.
Вон на Телемарафоне эти эксперты пачками друг за другом вещают, все как один холеные, румяные и призывного возраста.
И все как на подбор патриоты, мотивированные до самого мозга костей.
Но каким-то волшебным образом их военкомы не замечают.
Нужно понимать всю глубину наших глубин (С)
всегда приятно прочесть мнение "мотивированного патриота-эксперта" вещающего с немецкого пропуканного дивана
пешите исчо, ваше мнение с кацо нам очень важно и интересно...
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Додано: Нед 24 бер, 2024 12:17
mephala написав:
вы сильно все упрощаете. факторов много больше.
Звісно набагато більше, але в моєму оточенні фактор демобілізації на порядок важливіший за всі інші. Дуже багато знайомих готові підписати контракт на 6 місяців,
кілька готових на рік, але жодного готового на пожиттєвий.
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