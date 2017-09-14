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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73317332733373347335>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:18

  Banderlog написав:
  katso написав:- до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....
ну по перше поки не дійшли. А по друге там ж нема з кого вибирати, альтернативи нема. І случайних людей в новій раді не буде. Таких як козак гаврилюк :lol: даж на початку війни вже лохотрон був тіпа семенченко і наді савченко.
А зара ви багато знаєте героїв війни? Командир 3тьої штурмової, залужний?
Шо страшного для хазяїв жизні може статись на виборах? Комуністи прийдуть? Ні, заборонені. Соціалісти? Нема нікого. лівий табір скуплений і остаточно зачищений. Альтернативна диктатура військових з націоналізацією ? Ні, і того вже не буде. Праві? А хто там справа зостався? Правий сектор свобода? Математична погрішність. Мож якісь радикали? Ляшко? :lol:

є такий метод "перебору" або "brute force", є ad hoc, post mortem
жоден з них не вказує на те, що залишати тих що є це оптимум не паноптікум
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:22

  flyman написав:є такий метод "перебору" або "brute force", є ad hoc, post mortem
жоден з них не вказує на те, що залишати тих що є це оптимум не паноптікум
полный перебор может потребовать экспоненциального времени работы. Ну а куда спешить, да?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:23

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:є такий метод "перебору" або "brute force", є ad hoc, post mortem
жоден з них не вказує на те, що залишати тих що є це оптимум не паноптікум
полный перебор может потребовать экспоненциального времени работы. Ну а куда спешить, да?

Китай нікуди не спішить
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:24

Тапілі в Тісє

katso
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п.

Це у совків і кацапів. В українській культурі
Коли козак у полі, то він на волі.
Хоч голі, аби на волі.
Чоловік без волі, як кінь на припоні.
Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:26

  Дюрі-бачі написав:
  mephala написав:вы сильно все упрощаете. факторов много больше.

Звісно набагато більше, але в моєму оточенні фактор демобілізації на порядок важливіший за всі інші. Дуже багато знайомих готові підписати контракт на 6 місяців,
кілька готових на рік, але жодного готового на пожиттєвий.

Достатньо дати можливість демобілізації, через півроку служби, якщо буде заміна, і можливість підписувати піврічні контракти. Тоді і бажаючих підписати буде значно більше, а кількість ухилянтів значно менше.
Тільки тоді доведеться не на словах, а на ділі, берегти солдат, щоб були бажаючі.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:37


Влада Чехії по всьому світу вишукує нам зброю, а наша влада в цей час...?
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:40

  unicdima написав:В Севастополі жестяк, хороші прильоти.

ракетоносители или другие корабли пострадали?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:44

  Hotab написав:katso
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п.

Це у совків і кацапів. В українській культурі
Коли козак у полі, то він на волі.
Хоч голі, аби на волі.
Чоловік без волі, як кінь на припоні.
Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде.

Именно поэтому я на неделе продал предприятие, открытое в 2011 году.
Оно пережило всё. Слуг - нет. Знакомых налоговая так закошмарила, бухгалтерша говорит продавай срочно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:47

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
може тому афганські моджахеди партизанили тільки у себе та не лізли до срср


ахмад-шах Масуд казав пацакам - "я міг би збивати літаки над срср, інфільтрувати наших таджиків-узбеків до радянської азії. але я цього не робив".
Тільки благородство чи може ще щось?



На правах людини, що передбачила інфільтрованих таджиків Вищими Силами Доброї Волі, скажу.
Ось це скиглення маловірів та фарисеїв щодо начебто "фсбшної провокації бо пацаки ще по-справжньому не починали" - шкідливе, вороже. Якщо все вирішувалося б бомонд-договорняками та інспированими провокаціями, то супротив можна було б і не починати.
Але механізми Господні працюють злагоджено і виважено
Якщо чаша Його буде переповнена :evil: то на кожного йеменського кукусіка знайдеться таджик-іділовець, На російський експансионизм, знайдеться китайський реваншизм, на кадирівця - закаєвець, на системного ліберала - анархобільшовик.
Українцям зі свого боку лише потрібно утриматися від імітації зла (як тут радили косити під чеченців та іділовців), менше планувати свого щастя за рахунок нещастя інших, не створювати ложних ідолів. Тоді Гнів Божий буде стабільно повернуто проти наших ворогів (які до того ще і фарисеї-криптодровопоклонники), а не проти нас.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 24 бер, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:47

Бетон
Именно поэтому я на неделе продал предприятие, открытое в 2011 году.

Может «поэтому» , а может потому что уже год идея релокации вынашивается… Кто ж сейчас скажет уже правду :D
Hotab
 
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