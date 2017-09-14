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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7332733373347335>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из хорошего. На болотах подтверждают поражение хорошо замаскированного командного пункта в котором находилось более 20ти офицеров.

Обломками в бельбеке повредило три су 27. Один пезповоротно остальные, по словам пропагандистов, починят))

Ждём подтверждений поражения двух бдк Ямал и азов.
Хорошие новости, очень хорошие
Востаннє редагувалось hume в Нед 24 бер, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:53

  Hotab написав:Бетон
Именно поэтому я на неделе продал предприятие, открытое в 2011 году.

Может «поэтому» , а может потому что уже год идея релокации вынашивается… Кто ж сейчас скажет уже правду :D

Так к релокации оно и толкает.
Кому охота коробки в Польше собирать
2 проверки, блокировки накладных. Раньше разблокировали письмо пишешь с описанием деятельности. Щас ее нравится - в суд. А это год
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:55

Ай мАлАдеццц!!!©)))

  Бетон написав:поэтому я на неделе продал предприятие
Правильно!
І до мене на заміну, так?))
>>>>>
  Успіх написав:Що там, ухилянти - які плани після прийняття нового закону про мобілізацію?

1. Відсиджуватись на дачі/їсти закрутки/пити ранкову росу? :lol:
2. Стрибати в Тису? :lol:

Гроші вже позабирали з банків і переклали в склянні банки, закопавши на дачі?))
Чи НЕрозривні депо не дають такої 100% можливості? :lol:

Ехххххххх - і то ще купа різних незручностей буде в ухилянтів...

То нах вам такі страждання?!

Краще вже біжіть в ТЦК і все у вас буде добре!
✓ і ситі будете!(не треба витрачатись на їжу, хіба що по бажанні на якісь "марципани")
✓ і одягнені!(хіба що додатково захочете собі щось докупити)
✓ і заробляти будете в рази більше, ніж в тилу!
✓ і через деякий час отримаєте УБД і ще й різні пільги будете мати!(від знижки на комуналку до безкоштовного проїзду!)

Одним словом - поспішайте потрапити в "казку"!!! :D
Будете пити медок і мати влітку в бліндажі холодок! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:58

Більшість хитрожопих бігунців, які голосували за кожну нову владу, а потім від неї брехливо відрікалися - помруть задовго до старості
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:59

Творити добро - так легко!©))

  Бетон написав:Кому охота коробки в Польше собирать
Правильно!
Краще Успіха підмінити в ЗСУ! :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:59

  Hotab написав:katso
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п.

Це у совків і кацапів. В українській культурі
Коли козак у полі, то він на волі.
Хоч голі, аби на волі.
Чоловік без волі, як кінь на припоні.
Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде.


Я начинаю сомневаться что Вы реальный пилот. Может скажете что никогда и не слышали фразу "когда летчик подошел к самолету на него уже можно заводить уголовное дело"? Это если про жизнь говорить. А если про культуру - то да - казаки, кони, пшеница, я только за.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

никогда и не слышали фразу "когда летчик подошел к самолету на него уже можно заводить уголовное дело"?

Какая мне разница в чем вы там сомневаетесь и зачем вы мне свои сомнения докладываете? :mrgreen:
Нет, я такой совковой куйни не слышал. Говорю ж, вы думаете что все как и вы учились и жили в совке. Я вам уже говорил, что я - нет. Верхних оба образования были в Украине и я такого триппера не слышал. Более того, мой инструктор в ЧВАУЛе (тогда уже бывшем) сам учился летать уже не при союзе)). Прикиньте , так бывает. Не все в жизни совок)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 бер, 2024 13:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:14

  katso написав:Я начинаю сомневаться что Вы реальный пилот
пилот который считает сообщения форумчан и пишет про мухины туфли. )
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:23

  Faceless написав:


Погано що Великобританія з ЄС вийшла.
ЄС-армії, як окремому кластеру у НАТО бути років за 10.
Як проміжний етап - спільна система ППО років за 5.
Вже є тьорки - німці хочуть продовжувати купляти patriot, французи для більшої автономності просувають samp-t.
Інтеграція до повноцінного (з власною армією) ЄС, дерашізація ПНР та РБ, вирішили б екзистенційні українські питання, можна було б жити.
fox767676
 
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  #<1 ... 7332733373347335>
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