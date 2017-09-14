Бетон написав:поэтому я на неделе продал предприятие
Правильно! І до мене на заміну, так?)) >>>>>
Успіх написав:Що там, ухилянти - які плани після прийняття нового закону про мобілізацію?
1. Відсиджуватись на дачі/їсти закрутки/пити ранкову росу? 2. Стрибати в Тису?
Гроші вже позабирали з банків і переклали в склянні банки, закопавши на дачі?)) Чи НЕрозривні депо не дають такої 100% можливості?
Ехххххххх - і то ще купа різних незручностей буде в ухилянтів...
То нах вам такі страждання?!
Краще вже біжіть в ТЦК і все у вас буде добре! ✓ і ситі будете!(не треба витрачатись на їжу, хіба що по бажанні на якісь "марципани") ✓ і одягнені!(хіба що додатково захочете собі щось докупити) ✓ і заробляти будете в рази більше, ніж в тилу! ✓ і через деякий час отримаєте УБД і ще й різні пільги будете мати!(від знижки на комуналку до безкоштовного проїзду!)
Одним словом - поспішайте потрапити в "казку"!!! Будете пити медок і мати влітку в бліндажі холодок!
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п.
Це у совків і кацапів. В українській культурі Коли козак у полі, то він на волі. Хоч голі, аби на волі. Чоловік без волі, як кінь на припоні. Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде.
Я начинаю сомневаться что Вы реальный пилот. Может скажете что никогда и не слышали фразу "когда летчик подошел к самолету на него уже можно заводить уголовное дело"? Это если про жизнь говорить. А если про культуру - то да - казаки, кони, пшеница, я только за.
никогда и не слышали фразу "когда летчик подошел к самолету на него уже можно заводить уголовное дело"?
Какая мне разница в чем вы там сомневаетесь и зачем вы мне свои сомнения докладываете? Нет, я такой совковой куйни не слышал. Говорю ж, вы думаете что все как и вы учились и жили в совке. Я вам уже говорил, что я - нет. Верхних оба образования были в Украине и я такого триппера не слышал. Более того, мой инструктор в ЧВАУЛе (тогда уже бывшем) сам учился летать уже не при союзе)). Прикиньте , так бывает. Не все в жизни совок)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 бер, 2024 13:24, всього редагувалось 2 разів.
Погано що Великобританія з ЄС вийшла. ЄС-армії, як окремому кластеру у НАТО бути років за 10. Як проміжний етап - спільна система ППО років за 5. Вже є тьорки - німці хочуть продовжувати купляти patriot, французи для більшої автономності просувають samp-t. Інтеграція до повноцінного (з власною армією) ЄС, дерашізація ПНР та РБ, вирішили б екзистенційні українські питання, можна було б жити.