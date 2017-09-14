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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 13:27
vitaliiangel написав: katso написав:
Я начинаю сомневаться что Вы реальный пилот
пилот который считает сообщения форумчан и пишет про мухины туфли. )
Це вам не мамкін ірпінський «бізнесмен» який дома на великому екрані дивиться як мавпа мастурбує, і розшерює це потім на головному фінансовому форумі країни.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 13:38
Hotab написав: vitaliiangel написав: katso написав:
Я начинаю сомневаться что Вы реальный пилот
пилот который считает сообщения форумчан и пишет про мухины туфли. )
Це вам не мамкін ірпінський «бізнесмен» який дома на великому екрані дивиться як мавпа мастурбує, і розшерює це потім на головному фінансовому форумі країни.
прикольные фантазии, художественно и культурно богатые.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 13:42
vitaliiangel
прикольные фантазии, художественно и культурно богатые
Избавь нас хотя бы от тех фантазий, которые ты испытываешь при просмотре подобной чухни.
А так же от озвучивания ожиданий, когда ты это тащишь сюда.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 13:48
Hotab написав:katso
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п.
Це у совків і кацапів. В українській культурі
Коли козак у полі, то він на волі.
Хоч голі, аби на волі.
Чоловік без волі, як кінь на припоні.
Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде.
Немалий такий відсоток. Більш ніж кожен третій:
*Адже на той момент близько 38 % населення цієї держави перебували у кріпосній залежності від поміщиків. *https://www.radiosvoboda.org/a/31126241.html
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