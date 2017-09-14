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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73307331733273337334>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:58

Більшість хитрожопих бігунців, які голосували за кожну нову владу, а потім від неї брехливо відрікалися - помруть задовго до старості
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 12:59

Творити добро - так легко!©))

  Бетон написав:Кому охота коробки в Польше собирать
Правильно!
Краще Успіха підмінити в ЗСУ! :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:23

  Faceless написав:


Погано що Великобританія з ЄС вийшла.
ЄС-армії, як окремому кластеру у НАТО бути років за 10.
Як проміжний етап - спільна система ППО років за 5.
Вже є тьорки - німці хочуть продовжувати купляти patriot, французи для більшої автономності просувають samp-t.
Інтеграція до повноцінного (з власною армією) ЄС, дерашізація ПНР та РБ, вирішили б екзистенційні українські питання, можна було б жити.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:27

  vitaliiangel написав:пилот который считает сообщения форумчан и пишет про мухины туфли. )

Це вам не мамкін ірпінський «бізнесмен» який дома на великому екрані дивиться як мавпа мастурбує, і розшерює це потім на головному фінансовому форумі країни. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 бер, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:38

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  katso написав:Я начинаю сомневаться что Вы реальный пилот
пилот который считает сообщения форумчан и пишет про мухины туфли. )

Це вам не мамкін ірпінський «бізнесмен» який дома на великому екрані дивиться як мавпа мастурбує, і розшерює це потім на головному фінансовому форумі країни. :lol:

прикольные фантазии, художественно и культурно богатые.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:42

vitaliiangel
прикольные фантазии, художественно и культурно богатые

Избавь нас хотя бы от тех фантазий, которые ты испытываешь при просмотре подобной чухни.
А так же от озвучивания ожиданий, когда ты это тащишь сюда.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:48

  Hotab написав:katso
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п.

Це у совків і кацапів. В українській культурі
Коли козак у полі, то він на волі.
Хоч голі, аби на волі.
Чоловік без волі, як кінь на припоні.
Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде.


Немалий такий відсоток. Більш ніж кожен третій:
*Адже на той момент близько 38 % населення цієї держави перебували у кріпосній залежності від поміщиків. *

https://www.radiosvoboda.org/a/31126241.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:59

  hume написав:Из хорошего. На болотах подтверждают поражение хорошо замаскированного командного пункта в котором находилось более 20ти офицеров.

Обломками в бельбеке повредило три су 27. Один пезповоротно остальные, по словам пропагандистов, починят))

Ждём подтверждений поражения двух бдк Ямал и азов.
Хорошие новости, очень хорошие

Пропагони орків визнали, що "противник продавил нашу ПВО массой".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подсказали, что у Притулы трое детей, поэтому он имеет право на отсрочку. Признаю, что с точки зрения закона нет вопросов, с точки зрения морали не идеал конечно. У нас много ребят добровольцев с тремя-пятью детьми. Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ. Но в принципе к Притуле у меня вопрос снят, может человеку страшно, боится, но в рамках закона. А по Стерненко я так и не понял, почему он не в ЗСУ.
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  #<1 ... 73307331733273337334>
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