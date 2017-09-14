Галантність цього професійного військового створеного для служби лише у мирний час ( бо за його переконанням у війну мають воювати трактористи, а не професійні військові) просто зашкалює.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 14:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Галантність цього професійного військового створеного для служби лише у мирний час ( бо за його переконанням у війну мають воювати трактористи, а не професійні військові) просто зашкалює.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 бер, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:22
Электорат зе - регионалы, а точнее -антимайдан (татаров,ермак и пр). выбрали его - закончить войну в голове за 10 дней, посмотрев путину в глаза со словами: " шо ты хочешь, давай решать "
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:28
В цю гру можна гратись вдвох
Я буду, як і завжди - їздити в офіс, ходити по магазинам.
Гроші з рахунків не знімав.
В ТЦК мої дані є.
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:30
Может у вашего облэнерго есть какой-нибудь чат-бот, где можно узнать графики отключений ?
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:32
попробую тоді простіше пояснити це не гравці це ляльки , говорящі голови. Хто такий зєля? Комік при олігарху? Яка його політична програма ? Яка ідея за ним стоїть? Хто його команда?
Зараз нема політичної сили яка б могла радикально змінити курс країни. Залишається тіки надія що зараз введуть жорсткішу систему. Віриться з трудом.
Але побачим як вони проведуть мобілізацію
По новому закону. Коли бусифікацію зроблять законною. Як не як а щоб утверджувати диктатуру треба буде робити перерозподіл владних повноважень. Просто закон нічого не поміняє , потрібні виконавці.
Не видно особливого бажання щось конкретно змінити. Странно що даж блокування рахунків не буде.
Простіше було б по закону заблокувати всім підходящого віку а потім розблоковувати в судовому порядку по справці з вєнкомату що людина в армії або має бронь. Може буде діяти система- штраф а потім за несплату блокування рахунків.) Но віриться з трудом. Масових посадок ухилянтів та сзчшників теж не чути...
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:41
это как заминировать сразу всю страну а потом разминировать понемножку. Ухылянты счета позакрывают (думаю уже закрыли) а остальные получат блокировку. Учитывая ограниченные информационные и человеческие ресурсы ТЦК счета разблокируются через год (или более).
Многие не работающие, инвалиды или просто непригодные останутся без куска хлеба. Представьте как инвалид колясочник едет своим ходом в райцентр для разблокировки счета. Гениальное изобретение.
Еще можно запретить по улицам ходить. А чего, война любую групость спишет. Часто езжу в один город, поезда туда прибывают ночью. И до утра сидят около сотни мам с детьми и пенсов в зале ожидания, потому что комендантский час. Опасные преступники наверное. А в тревогу их из того зала ожидания выгоняют. На дождь, на мороз - пофиг. Такие правила.
Додано: Нед 24 бер, 2024 14:58
[quote="5702803:vitaliiangel". Учитывая ограниченные информационные и человеческие ресурсы ТЦК счета разблокируются через год (или более).
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Ресурси воєнкоматів по любому треба наращувати. Щоь далі проводити мобілізацію. Понятно що труднощі зростають і треба залучати більший ресурс для виконання поставлених завдань.
Те що інвалід колясочнік має їздити в райцентр на комісію по інвалідності якось Вас не хвилює? Або те що психічно хворий для групи по інвалідності має проходити лікарську комісію з обходом лікарів в поліклініці?
Но взагалі зауваження приймається, ви маєте слушність я погорячився. Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.
Додано: Нед 24 бер, 2024 15:00
колись був такий довгий мем про "український даосизм", приблизно що написано вище, тільки іншими словами, але суть в тому, що сидіти і спостерігати пропливаючі трупи ворогів
Додано: Нед 24 бер, 2024 15:06
В кого більше дітей, в того більше мотивації захищати.
Не зрозуміла мені тема: наклепав купу дітей, а в окоп іде хай інший.
Додано: Нед 24 бер, 2024 15:11
подскажу что ещё можно улучшить в вашей схеме. Государство может забрать только то, что само дало. Или конфискация через суд с доказательством вины. По этой же причине нам не отдают заблокированные на Западе русские деньги. С юридической точки зрения это беспредел.
Если ТЦК начнут беспредельничать, Запад перекроет помощь. А как организовать мобилизацию С СОБЛЮДЕНИЕМ прав человека наши гении не знают.
Война и коррупция несовместимы, потому что большинство откупится и воевать будет некому. Все эти идеи массовых блокировок умножат коррупцию на 100. Военком скажет "1куе и разблокирую завтра, а бесплатно через год". Инвалидам тоже скажут "3куе или вы здоровы". Учтите что многие живут не оформляя инвалидность. У меня отец год лежал с 3й стадией онко, но инвалидом не был. По спискам ТЦК они годные.
а вот их и малоимущих признают годными и пришлют вам в подкрепление. Усиливать ТЦК давать им запредельные полномочия это не про мобилизацию, а про коррупцию.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 24 бер, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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