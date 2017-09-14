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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7331733273337334>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От брехлива сучка...

От звідки ти оцю брехню береш?

  detroytred написав:В мене щось переклинило на пенсії))
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Галантність цього професійного військового створеного для служби лише у мирний час ( бо за його переконанням у війну мають воювати трактористи, а не професійні військові) просто зашкалює. :wink:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 бер, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:22

  detroytred написав:
  Hotab написав:katso
Во-первых под угрозой тюряги и так всю жизнь живешь - "был бы человек а статья найдется" (особено бизнесменам), "от тюрьмы да от сумы не зарекайся" и т.п.

Це у совків і кацапів. В українській культурі
Коли козак у полі, то він на волі.
Хоч голі, аби на волі.
Чоловік без волі, як кінь на припоні.
Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде.


Немалий такий відсоток. Більш ніж кожен третій:
*Адже на той момент близько 38 % населення цієї держави перебували у кріпосній залежності від поміщиків. *

https://www.radiosvoboda.org/a/31126241.html

Электорат зе - регионалы, а точнее -антимайдан (татаров,ермак и пр). выбрали его - закончить войну в голове за 10 дней, посмотрев путину в глаза со словами: " шо ты хочешь, давай решать "
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:28

  Успіх написав:Що там, ухилянти - які плани після прийняття нового закону про мобілізацію?

1. Відсиджуватись на дачі/їсти закрутки/пити ранкову росу? :lol:
2. Стрибати в Тису? :lol:

Гроші вже позабирали з банків і переклали в склянні банки, закопавши на дачі?))
Чи НЕрозривні депо не дають такої 100% можливості? :lol:

В цю гру можна гратись вдвох

Я буду, як і завжди - їздити в офіс, ходити по магазинам.
Гроші з рахунків не знімав.
В ТЦК мої дані є.

:)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:30

  ЛАД написав:В пятницу похвастался, что у нас уже включили свет.
Рано радовался - немного позже выключили и почти сутки не было. Вчера включили примерно с 16.00 до 20.00. Сегодня у меня с утра есть, недавно дали. Видимо, включают по какому-то графику. Плохо, что неизвестно, когда и насколько включат.

Может у вашего облэнерго есть какой-нибудь чат-бот, где можно узнать графики отключений ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:32

  flyman написав:жоден з них не вказує на те, що залишати тих що є це оптимум не паноптікум
попробую тоді простіше пояснити це не гравці це ляльки , говорящі голови. Хто такий зєля? Комік при олігарху? Яка його політична програма ? Яка ідея за ним стоїть? Хто його команда?
Зараз нема політичної сили яка б могла радикально змінити курс країни. Залишається тіки надія що зараз введуть жорсткішу систему. Віриться з трудом.
Але побачим як вони проведуть мобілізацію
По новому закону. Коли бусифікацію зроблять законною. Як не як а щоб утверджувати диктатуру треба буде робити перерозподіл владних повноважень. Просто закон нічого не поміняє , потрібні виконавці.
Не видно особливого бажання щось конкретно змінити. Странно що даж блокування рахунків не буде.
Простіше було б по закону заблокувати всім підходящого віку а потім розблоковувати в судовому порядку по справці з вєнкомату що людина в армії або має бронь. Може буде діяти система- штраф а потім за несплату блокування рахунків.) Но віриться з трудом. Масових посадок ухилянтів та сзчшників теж не чути...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:41

  Banderlog написав:Простіше було б по закону заблокувати всім підходящого віку а потім розблоковувати в судовому порядку по справці з вєнкомату що людина в армії або має бронь
это как заминировать сразу всю страну а потом разминировать понемножку. Ухылянты счета позакрывают (думаю уже закрыли) а остальные получат блокировку. Учитывая ограниченные информационные и человеческие ресурсы ТЦК счета разблокируются через год (или более).

Многие не работающие, инвалиды или просто непригодные останутся без куска хлеба. Представьте как инвалид колясочник едет своим ходом в райцентр для разблокировки счета. Гениальное изобретение.

Еще можно запретить по улицам ходить. А чего, война любую групость спишет. Часто езжу в один город, поезда туда прибывают ночью. И до утра сидят около сотни мам с детьми и пенсов в зале ожидания, потому что комендантский час. Опасные преступники наверное. А в тревогу их из того зала ожидания выгоняют. На дождь, на мороз - пофиг. Такие правила.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 14:58

[quote="5702803:vitaliiangel". Учитывая ограниченные информационные и человеческие ресурсы ТЦК счета разблокируются через год (или более).

[/quote]
Ресурси воєнкоматів по любому треба наращувати. Щоь далі проводити мобілізацію. Понятно що труднощі зростають і треба залучати більший ресурс для виконання поставлених завдань.

Те що інвалід колясочнік має їздити в райцентр на комісію по інвалідності якось Вас не хвилює? Або те що психічно хворий для групи по інвалідності має проходити лікарську комісію з обходом лікарів в поліклініці?
Но взагалі зауваження приймається, ви маєте слушність я погорячився. Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:00

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:
  fox767676 написав:Бажаний формат війни для американців - героїчно-партизанський
може тому афганські моджахеди партизанили тільки у себе та не лізли до срср


ахмад-шах Масуд казав пацакам - "я міг би збивати літаки над срср, інфільтрувати наших таджиків-узбеків до радянської азії. але я цього не робив".
Тільки благородство чи може ще щось?



На правах людини, що передбачила інфільтрованих таджиків Вищими Силами Доброї Волі, скажу.
Ось це скиглення маловірів та фарисеїв щодо начебто "фсбшної провокації бо пацаки ще по-справжньому не починали" - шкідливе, вороже. Якщо все вирішувалося б бомонд-договорняками та інспированими провокаціями, то супротив можна було б і не починати.
Але механізми Господні працюють злагоджено і виважено
Якщо чаша Його буде переповнена :evil: то на кожного йеменського кукусіка знайдеться таджик-іділовець, На російський експансионизм, знайдеться китайський реваншизм, на кадирівця - закаєвець, на системного ліберала - анархобільшовик.
Українцям зі свого боку лише потрібно утриматися від імітації зла (як тут радили косити під чеченців та іділовців), менше планувати свого щастя за рахунок нещастя інших, не створювати ложних ідолів. Тоді Гнів Божий буде стабільно повернуто проти наших ворогів (які до того ще і фарисеї-криптодровопоклонники), а не проти нас.

колись був такий довгий мем про "український даосизм", приблизно що написано вище, тільки іншими словами, але суть в тому, що сидіти і спостерігати пропливаючі трупи ворогів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:06

  freeze написав:Подсказали, что у Притулы трое детей, поэтому он имеет право на отсрочку. Признаю, что с точки зрения закона нет вопросов, с точки зрения морали не идеал конечно. У нас много ребят добровольцев с тремя-пятью детьми. Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ. Но в принципе к Притуле у меня вопрос снят, может человеку страшно, боится, но в рамках закона. А по Стерненко я так и не понял, почему он не в ЗСУ.

В кого більше дітей, в того більше мотивації захищати.
Не зрозуміла мені тема: наклепав купу дітей, а в окоп іде хай інший.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:11

  Banderlog написав:Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.
подскажу что ещё можно улучшить в вашей схеме. Государство может забрать только то, что само дало. Или конфискация через суд с доказательством вины. По этой же причине нам не отдают заблокированные на Западе русские деньги. С юридической точки зрения это беспредел.

Если ТЦК начнут беспредельничать, Запад перекроет помощь. А как организовать мобилизацию С СОБЛЮДЕНИЕМ прав человека наши гении не знают.

Война и коррупция несовместимы, потому что большинство откупится и воевать будет некому. Все эти идеи массовых блокировок умножат коррупцию на 100. Военком скажет "1куе и разблокирую завтра, а бесплатно через год". Инвалидам тоже скажут "3куе или вы здоровы". Учтите что многие живут не оформляя инвалидность. У меня отец год лежал с 3й стадией онко, но инвалидом не был. По спискам ТЦК они годные.
  Banderlog написав:психічно хворий для групи по інвалідності має проходити лікарську комісію
а вот их и малоимущих признают годными и пришлют вам в подкрепление. Усиливать ТЦК давать им запредельные полномочия это не про мобилизацию, а про коррупцию.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 24 бер, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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