Додано: Нед 24 бер, 2024 15:11

Banderlog написав: Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день. Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.

Banderlog написав: психічно хворий для групи по інвалідності має проходити лікарську комісію психічно хворий для групи по інвалідності має проходити лікарську комісію

подскажу что ещё можно улучшить в вашей схеме. Государство может забрать только то, что само дало. Или конфискация через суд с доказательством вины. По этой же причине нам не отдают заблокированные на Западе русские деньги. С юридической точки зрения это беспредел.Если ТЦК начнут беспредельничать, Запад перекроет помощь. А как организовать мобилизацию С СОБЛЮДЕНИЕМ прав человека наши гении не знают.Война и коррупция несовместимы, потому что большинство откупится и воевать будет некому. Все эти идеи массовых блокировок умножат коррупцию на 100. Военком скажет "1куе и разблокирую завтра, а бесплатно через год". Инвалидам тоже скажут "3куе или вы здоровы". Учтите что многие живут не оформляя инвалидность. У меня отец год лежал с 3й стадией онко, но инвалидом не был. По спискам ТЦК они годные.а вот их и малоимущих признают годными и пришлют вам в подкрепление. Усиливать ТЦК давать им запредельные полномочия это не про мобилизацию, а про коррупцию.