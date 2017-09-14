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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73317332733373347335>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:06

  freeze написав:Подсказали, что у Притулы трое детей, поэтому он имеет право на отсрочку. Признаю, что с точки зрения закона нет вопросов, с точки зрения морали не идеал конечно. У нас много ребят добровольцев с тремя-пятью детьми. Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ. Но в принципе к Притуле у меня вопрос снят, может человеку страшно, боится, но в рамках закона. А по Стерненко я так и не понял, почему он не в ЗСУ.

В кого більше дітей, в того більше мотивації захищати.
Не зрозуміла мені тема: наклепав купу дітей, а в окоп іде хай інший.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:11

  Banderlog написав:Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.
подскажу что ещё можно улучшить в вашей схеме. Государство может забрать только то, что само дало. Или конфискация через суд с доказательством вины. По этой же причине нам не отдают заблокированные на Западе русские деньги. С юридической точки зрения это беспредел.

Если ТЦК начнут беспредельничать, Запад перекроет помощь. А как организовать мобилизацию С СОБЛЮДЕНИЕМ прав человека наши гении не знают.

Коррупция и мобилизация несовместимы, потому что большинство откупится и воевать будет некому. Все эти идеи массовых блокировок умножат коррупцию на 100. Военком скажет "1куе и разблокирую завтра, а бесплатно через год". Инвалидам тоже скажут "3куе или вы здоровы". Учтите что многие живут не оформляя инвалидность. У меня отец год лежал с 3й стадией онко, но инвалидом не был. По спискам ТЦК они годные. Кто защитит этих людей от беспредела ВЛК?
  Banderlog написав:психічно хворий для групи по інвалідності має проходити лікарську комісію
а вот их и малоимущих признают годными и пришлют вам в подкрепление. Усиливать ТЦК давать им запредельные полномочия это не про мобилизацию, а про коррупцию.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 24 бер, 2024 16:22, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:19

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав: Учитывая ограниченные информационные и человеческие ресурсы ТЦК счета разблокируются через год (или более).


Ресурси воєнкоматів по любому треба наращувати. Щоь далі проводити мобілізацію. Понятно що труднощі зростають і треба залучати більший ресурс для виконання поставлених завдань.

Те що інвалід колясочнік має їздити в райцентр на комісію по інвалідності якось Вас не хвилює? Або те що психічно хворий для групи по інвалідності має проходити лікарську комісію з обходом лікарів в поліклініці?
Но взагалі зауваження приймається, ви маєте слушність я погорячився. Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.

примусово-каральний апарат для поширення променів свободи і демократії треба збільшувати,

десь так 2..3 М силовиків провіряти, ловити, нагинати, блокувати

партнери профінансують соціальку, може ще трохи непіймані ухилянти профінансують бюджет на ЗСУ
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 бер, 2024 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:26

  flyman написав:
  ЛАД написав:В пятницу похвастался, что у нас уже включили свет.
Рано радовался - немного позже выключили и почти сутки не было. Вчера включили примерно с 16.00 до 20.00. Сегодня у меня с утра есть, недавно дали. Видимо, включают по какому-то графику. Плохо, что неизвестно, когда и насколько включат.

Трохи скучновато без Вас. Пропустили Крокус. Думаю у Вас багато цікавих думок було би. А так перетерли майже всі хто хотів. Повертаємся до старої теми мобілізації та дискримінацї М1860

Просматриваю. Тёрки всё те же. Теорий хватает. :)
Чуть подробнее о Харькове:
«Что касается энергетики, то есть отключения, есть включения. То есть сегодня энергетики стабильно не могут подать электроснабжение на весь город», — пояснил мэр.

Прогнозов по восстановлению электроснабжения во всем городе, по его словам, нет, ведь разрушения энергообъектов очень серьезные.

«Разрушены все трансформаторные подстанции, разрушена ТЭЦ. Сегодня невозможно сказать точную дату. Никто не может нам сказать. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение по всему городу», — отметил мэр.

Электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи — все еще не работает, но по схеме блэкаута по городу курсируют дополнительные муниципальные автобусы, проезд в которых бесплатный. Также открыты «пункти незламності» и пункты выдачи горячих обедов.

Сегодня в Харькове и области начали применять графики аварийных отключений электричества, но продолжается их корректировка
Поэтому обнародуют графики, когда они будут окончательными, сообщили МГ «Объектив» в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Главная цель энергетиков — в первую очередь запитать объекты критической инфраструктуры, что позволит создать приемлемые условия для жизнедеятельности Харькова и Харьковской области. Кроме того, по возможности обеспечить электроснабжение как можно большего количества бытовых потребителей», — отметили в ведомстве.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/03/24/glavnye-novosti-harkova-24-marta-drony-v-regione-vozdushnaya-ataka-na-ukrainu/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:29

Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:32

Миші плакали/кололись, але продовжували їсти кактус!©

  freeze написав:Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ
Для чого Ви тоді кажете, що Вас треба замінювати, якщо Ви самі НЕ хочете звільнятись?

Бачите ж, що навколо бардак і нічого не змінюється в кращу сторону...
То чому Ви, як ті миші - продовжуєте їсти кактус?
Самі ж кажете, що здоров'я "ні к чорту", але продовжуєте мучитись...

Бачите, що на владу і їхні "правильні" закони - надії мало!


п.с.
Хоч я теж, як чесний і відповідальний громадянин - рік тому відмовився від 100% варіанту звільнитись!(правда варіант був корупційний - 2-3к$)
Дав, так би мовити, ще 1рік владі, щоб одумалась і прийняла ПРАВИЛЬНІ закони про мобілізацію і Демобілізацію!
А вона, бачу, "глуха і німа"!

А деякі побратими таки скористались цим корупційним варіантом і вже вдома на дивані...

Але нехай буде, що мені це все вищенаписане наснилось...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 24 бер, 2024 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:40

  katso написав:
  Denik написав:З купою бомб бомбардувальник не виконає маневр


После того как бомба из железной болванки стала КАБой с крылышками - бомбардировщику маневры делать уже не нужно, его дело за 70 км до фронта поднять бомбу на высоту 10км и там на скорости 800 км\ч отпустить после чего она сама полетит куда надо.

Є пару моментів.
Якщо летіти на великів висоті до 70 км від фронту - то є високий шанс хапнути ракету під брюхо.
Тому русня працює по іншому. Підлітає на мінімальній висоті(нижче радіогоризонту), різко набирає висоту, пускає бібмби і знову ховається за горизонт. Кажуть, там є якісь протиракетні маневри роблять - але я в тому не спец.
Та й 50-70 км - це якщо ціль - ВОП. А якщо артбатарея, тиловий склад, КП бригади чи місце дислокації особового складу - то треба підлітати значно ближче.
От і виходить що про пару тон навантеження не може бути й мови - переважно несуть пару 500соток або 4 по 250.
Тому й носять не Су24/25, а новіші 27, 30 та 34. І в тих виглядає знос двигунів такий, що дай дорогу. При посередній ефективності.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Нед 24 бер, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Но взагалі зауваження приймається, ви маєте слушність я погорячився. Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.

500 - забагато. Сотка і фсьо.
Хоча я б блокував усім до створення електронного кабінету призовника, а після створення розблоковува би до першої неявки по повістці.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:50

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Но взагалі зауваження приймається, ви маєте слушність я погорячився. Робим ліміт на зняття коштів скажімо грн 500 в день.

500 - забагато. Сотка і фсьо.
Хоча я б блокував усім до створення електронного кабінету призовника, а після створення розблоковува би до першої неявки по повістці.



[u]

Зміни щодо заблокованого рахунку на період воєнного стану

11 квітня 2023 року Рада прийняла закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану, який набрав чинності 6 травня 2023 року.

Тобто наразі фізична особа може витрачати з арештованого поточного рахунку не більше 13 400 грн на місяць. Також з нього можна сплачувати податки та збори без урахування арешту.

У разі накладення арешту на кілька рахунків або наявності кількох виконавчих проваджень, людина має бути обрати лише один рахунок в одному банку, з якого можна буде витрачати кошти.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 бер, 2024 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:50

  flyman написав:............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $

Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.
ЛАД
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  #<1 ... 73317332733373347335>
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