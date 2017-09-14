RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7332733373347335>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  freeze написав:Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ
Для чого Ви тоді кажете, що Вас треба замінювати, якщо Ви самі НЕ хочете звільнятись?

Бачите ж, що навколо бардак і нічого не змінюється в кращу сторону...
То чому Ви, як ті миші - продовжуєте їсти кактус?
Самі ж кажете, що здоров'я "ні к чорту", але продовжуєте мучитись...

Сложный вопрос. Вот есть побратимы с которыми я прошел через многое, я пишу рапорт на увольнение и мой товарищ будет выполнять обязанностей за себя и за меня, ведь понятно, что вместо меня не придет хлопец, который имеет двухлетний опыт какой-то работы, придет неопытный который минимум год будет чему-то учиться и набивать шишки, за этот год мой товарищ навешает на себя пару миллионов долгов перед государством по причине чего то неправильного. Выглядит именно так некрасиво.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20498
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:02

  vitaliiangel написав:
Война и коррупция несовместимы,

Если бы это было правдой, не было бы войн. :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7413
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6372 раз.
Подякували: 21099 раз.
 
Профіль
129
73
34
2
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:06

  katso написав:
  Дюрі-бачі написав:А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК


Ну да. Только к оброноспособности страны и к наполнению армии это никого отношения не имеет. Наполняются только карманы - вон что не новость так у вонкома как не дачу в Испании так новый мерс нашли или теща вдруг стала успешной бизнесвумен купив поместье. То есть пользы стране от этого нет даже сейчас - а в перспективе от этого огромный вред т.к. все эти невыпущенные, снятые с поездов, отловленные, побитые ТЦКшниками люди, их друзья, родственники и дети - до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....

Сейчас есть и то, и то - и наполнение карманов, и мобилизация.
А перспектива... До неё ещё дожить надо. Дай бог, чтобы эти выборы состоялись.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28538
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5278 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:17

ухылянт ловит тцкашников

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22600
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2382 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:18

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:Тобто закриття кордонів на піку мотивації,

Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?

Напевно з самого початку вторгнення і був максимум мотиваційних настроїв, після чого відбувався повільний спад. Усвідомлення надовго закритих кордонів, яке до громадян прийшло не одразу, плюс багато інших демотиваційнимх дій влади привели до нинішнього мотиваційного дна. Зрозуміло, що відкривати кордони на дні - вже не варіант.
Погоджуючись що здурі можна й мягке зломати , вважаю що є варіанти відкриття кордонів на піку демотивації....
Наприклад
Аналізуємо скільки платять різним ВЛК/ТЦК/Прикордонники/Контробандисти...це приблизно 5000-10000 доларів за особу...
Отже
Виставляємо ОФІЦІЙНИЙ прайс
Застава - 500 000 грн
Доба перебування за кордоном - 1000 грн

Після місячного терміну і аналізу - можемо потихеньку послабляти як розмір застави так і вартість добового перебування....
Думаю що зупинимось десь на рівні 200 000 (застава) , 10 доларів/доба перебування....
На мою думку, цим варіантом скористається до 500 000 мужиків призовного віку які зїздять до свої родин ...і повернуться, побувши там тиждень (в Бюджет+1 млрд грн).
Ще тисяч з 50 000 - не повернуться, але не повернувшись збагатять Бюджет на 10-15 млрд грн...

Таким чином обмеження будуть не критичними для усвідомлення...адже поїздка за кордон БЕЗ можливості витратити 100 доларів/день - це каторга, а тому додаткови 10 доларів для того щоб поспілкуватись з родиною - це мізер
З іншого боку різко покращиться як псиологічний фон так і мотиваційний...

ПС
Про військовослужбовців ЗСУ - я взагалі мовчу , вони повинні мати право автоматичного отримання дозволу від командира....
Або ( для зменшення корупційних ризиків) при внесенні застави як для цивільних- кожних три місяці - на тиждень
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27249
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:21

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:
Война и коррупция несовместимы,

Если бы это было правдой, не было бы войн. :)

не точно выразился. Читайте "коррупция и мобилизация несовместимы" потому что многие откупятся. В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации. А война для коррупции да наиболее благоприятный период..
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22600
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2382 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:26

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $

Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.

то й же Соскін каже, що згідно економіста Кондратьєва іде знищення старих економічних укладів (3й-4й), які так чи інакше мали би бути зруйновані при переході на нові (6й-7й), і нема змісту їх відновлювати, так щоб будем адаптуватися до економіки найближчого майбутнього без гігантів часів індустріалізації СРСР
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34370
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:27

Все просто!©))

  vitaliiangel написав:или сразу всех расстрелять. нет человека = нет ухылянта = нет проблемы
Нє, нє.
Давайте спочатку "вломим кожному ухилянту - і всім зразу стане легше!"©😁😁😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6116
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:29

  Banderlog написав:По новому закону. Коли бусифікацію зроблять законною. Як не як а щоб утверджувати диктатуру треба буде робити перерозподіл владних повноважень. Просто закон нічого не поміняє , потрібні виконавці.
Невже не зрозуміло
1 Закон прописується( і тормозиться) не в останню чергу тому , що в кожного депутата є племінник і чим жорсткіший закон - тим ймовірніший варіант що бусифікують племінника...
2 У виконавців жорсткого закону- також є племінники/діти/онуки...і вони також не в захваті від закону по якому в них бронь - а в їх дітей/родичів- ні
3 Так є фронтовики , яких можна відправити в ТЦК і видати по бусику...але і в них є діти/племінники....

От і виходить - влада на розкаряці...
Бо врахувавши на 100% потребу фронтовиків(10% від мобпригодного населення) вона повинна нагнути 90% ..а для влади популістів-це крах.

А признати помику і заявити що вони не можуть цього зробити а тому закликають всі політичні сили їм допомогти - влада не хоче...в неї пяти апостолам нагодуватись не вистарчає, а якщо ще й ділитись....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27249
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:45

  flyman написав:
  freeze написав:Подсказали, что у Притулы трое детей, поэтому он имеет право на отсрочку. Признаю, что с точки зрения закона нет вопросов, с точки зрения морали не идеал конечно. У нас много ребят добровольцев с тремя-пятью детьми. Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ. Но в принципе к Притуле у меня вопрос снят, может человеку страшно, боится, но в рамках закона. А по Стерненко я так и не понял, почему он не в ЗСУ.
В кого більше дітей, в того більше мотивації захищати.
Не зрозуміла мені тема: наклепав купу дітей, а в окоп іде хай інший.
Після історії з супутником і спроби купити БТР в три рази дорожче ніж це зробив ГО з Порошенко - мене важко назвати прихильником того ж притули....
Але є одна маленька річ , яку муха не враховує...
Діти це планово-збитковий проект для сімї...При чому кожна дитина планово-збиткова приблизно 20 років...
Троє дітей= 3*5000грн( це ще не вау, але вже не розклад для циганів)/місяць*20 років*12 місяців=3,6 млн грн
От як тільки ти такі гроші витратиш - тоді може й зрозумієш

А тепер а чому Держава дає якісь пільги...
Тут взагалі все просто
Для народження треба дві особи...
Якщо дві особи+1 дитина то через 30 років не буде кому цим особам платити пенсію
Дві особи+2 дитини - через 30 років якусь мінімалку вони отримають
Дві особи +3 дитини - через 30 років мінімалку отримають як батьки так і мухи.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27249
З нами з: 15.01.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7332733373347335>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 16924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 592004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11643)
24.03.2024 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.