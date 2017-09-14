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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 15:52
Успіх написав: freeze написав:
Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ
Для чого Ви тоді кажете, що Вас треба замінювати, якщо Ви самі НЕ хочете звільнятись?
Бачите ж, що навколо бардак і нічого не змінюється в кращу сторону...
То чому Ви, як ті миші - продовжуєте їсти кактус?
Самі ж кажете, що здоров'я "ні к чорту", але продовжуєте мучитись...
Сложный вопрос. Вот есть побратимы с которыми я прошел через многое, я пишу рапорт на увольнение и мой товарищ будет выполнять обязанностей за себя и за меня, ведь понятно, что вместо меня не придет хлопец, который имеет двухлетний опыт какой-то работы, придет неопытный который минимум год будет чему-то учиться и набивать шишки, за этот год мой товарищ навешает на себя пару миллионов долгов перед государством по причине чего то неправильного. Выглядит именно так некрасиво.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:02
vitaliiangel написав:
Война и коррупция несовместимы,
Если бы это было правдой, не было бы войн.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:06
katso написав: Дюрі-бачі написав:
А закриття кордонів забезпечило, що зараз є кого ловити ТЦК
Ну да. Только к оброноспособности страны и к наполнению армии это никого отношения не имеет. Наполняются только карманы - вон что не новость так у вонкома как не дачу в Испании так новый мерс нашли или теща вдруг стала успешной бизнесвумен купив поместье. То есть пользы стране от этого нет даже сейчас - а в перспективе от этого огромный вред т.к. все эти невыпущенные, снятые с поездов, отловленные, побитые ТЦКшниками люди, их друзья, родственники и дети - до кабинки голосования таки когда-то дойдут, а там шторка плотно прикрыта, бюллетень и рядом нет никого - ни ТЦК ни мента ни того кто колени прострелит ....
Сейчас есть и то, и то - и наполнение карманов, и мобилизация.
А перспектива... До неё ещё дожить надо. Дай бог, чтобы эти выборы состоялись.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:17
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:18
Schmit написав: Hotab написав: Schmit написав:
Тобто закриття кордонів на піку мотивації,
Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?
Напевно з самого початку вторгнення і був максимум мотиваційних настроїв, після чого відбувався повільний спад. Усвідомлення надовго закритих кордонів, яке до громадян прийшло не одразу, плюс багато інших демотиваційнимх дій влади привели до нинішнього мотиваційного дна. Зрозуміло, що відкривати кордони на дні - вже не варіант
.
Погоджуючись що здурі можна й мягке зломати
, вважаю що є варіанти відкриття кордонів на піку демотивації....
Наприклад
Аналізуємо скільки платять різним ВЛК/ТЦК/Прикордонники/Контробандисти...це приблизно 5000-10000 доларів за особу...
Отже
Виставляємо ОФІЦІЙНИЙ прайс
Застава - 500 000 грн
Доба перебування за кордоном - 1000 грн
Після місячного терміну і аналізу - можемо потихеньку послабляти як розмір застави так і вартість добового перебування....
Думаю що зупинимось десь на рівні 200 000 (застава) , 10 доларів/доба перебування....
На мою думку, цим варіантом скористається до 500 000 мужиків призовного віку які зїздять до свої родин ...і повернуться, побувши там тиждень (в Бюджет+1 млрд грн).
Ще тисяч з 50 000 - не повернуться, але не повернувшись збагатять Бюджет на 10-15 млрд грн...
Таким чином обмеження будуть не критичними для усвідомлення...адже поїздка за кордон БЕЗ можливості витратити 100 доларів/день - це каторга, а тому додаткови 10 доларів для того щоб поспілкуватись з родиною - це мізер
З іншого боку різко покращиться як псиологічний фон так і мотиваційний...
ПС
Про військовослужбовців ЗСУ - я взагалі мовчу , вони повинні мати право автоматичного отримання дозволу від командира....
Або ( для зменшення корупційних ризиків) при внесенні застави як для цивільних- кожних три місяці - на тиждень
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:21
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
Война и коррупция несовместимы,
Если бы это было правдой, не было бы войн.
не точно выразился. Читайте "коррупция и мобилизация несовместимы" потому что многие откупятся. В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации. А война для коррупции да наиболее благоприятный период..
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:26
ЛАД написав: flyman написав:
............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $
Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.
то й же Соскін каже, що згідно економіста Кондратьєва іде знищення старих економічних укладів (3й-4й), які так чи інакше мали би бути зруйновані при переході на нові (6й-7й), і нема змісту їх відновлювати, так щоб будем адаптуватися до економіки найближчого майбутнього без гігантів часів індустріалізації СРСР
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:27
vitaliiangel написав:
или сразу всех расстрелять. нет человека = нет ухылянта = нет проблемы
Нє, нє.
Давайте спочатку "вломим кожному ухилянту - і всім зразу стане легше!"©😁😁😁
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:29
Banderlog написав:
По новому закону. Коли бусифікацію зроблять законною. Як не як а щоб утверджувати диктатуру треба буде робити перерозподіл владних повноважень. Просто закон нічого не поміняє , потрібні виконавці.
Невже не зрозуміло
1 Закон прописується( і тормозиться) не в останню чергу тому , що в кожного депутата є племінник і чим жорсткіший закон - тим ймовірніший варіант що бусифікують племінника...
2 У виконавців жорсткого закону- також є племінники/діти/онуки...і вони також не в захваті від закону по якому в них бронь - а в їх дітей/родичів- ні
3 Так є фронтовики , яких можна відправити в ТЦК і видати по бусику...але і в них є діти/племінники....
От і виходить - влада на розкаряці...
Бо врахувавши на 100% потребу фронтовиків(10% від мобпригодного населення) вона повинна нагнути 90% ..а для влади популістів-це крах.
А признати помику і заявити що вони не можуть цього зробити а тому закликають всі політичні сили їм допомогти - влада не хоче...в неї пяти апостолам нагодуватись не вистарчає, а якщо ще й ділитись....
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:45
flyman написав: freeze написав:
Подсказали, что у Притулы трое детей, поэтому он имеет право на отсрочку. Признаю, что с точки зрения закона нет вопросов, с точки зрения морали не идеал конечно. У нас много ребят добровольцев с тремя-пятью детьми. Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ. Но в принципе к Притуле у меня вопрос снят, может человеку страшно, боится, но в рамках закона. А по Стерненко я так и не понял, почему он не в ЗСУ.
В кого більше дітей, в того більше мотивації захищати.
Не зрозуміла мені тема: наклепав купу дітей, а в окоп іде хай інший.
Після історії з супутником і спроби купити БТР в три рази дорожче ніж це зробив ГО з Порошенко - мене важко назвати прихильником того ж притули....
Але є одна маленька річ , яку муха не враховує...
Діти це планово-збитковий проект для сімї...При чому кожна дитина планово-збиткова приблизно 20 років...
Троє дітей= 3*5000грн( це ще не вау, але вже не розклад для циганів)/місяць*20 років*12 місяців=3,6 млн грн
От як тільки ти такі гроші витратиш - тоді може й зрозумієш
А тепер а чому Держава дає якісь пільги...
Тут взагалі все просто
Для народження треба дві особи...
Якщо дві особи+1 дитина то через 30 років не буде кому цим особам платити пенсію
Дві особи+2 дитини - через 30 років якусь мінімалку вони отримають
Дві особи +3 дитини - через 30 років мінімалку отримають як батьки так і мухи.
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