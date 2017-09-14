RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7332733373347335
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:46

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $

Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.

то й же Соскін каже, що згідно економіста Кондратьєва іде знищення старих економічних укладів (3й-4й), які так чи інакше мали би бути зруйновані при переході на нові (6й-7й), і нема змісту їх відновлювати, так щоб будем адаптуватися до економіки найближчого майбутнього без гігантів часів індустріалізації СРСР


а воювати чим? поки що 152мм снаряди біткоїнів не бояться
fox767676
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.

А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 29.07.22
Подякував: 477 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7332733373347335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178036
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 16928
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 592007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11643)
24.03.2024 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.