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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:46
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $
Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.
то й же Соскін каже, що згідно економіста Кондратьєва іде знищення старих економічних укладів (3й-4й), які так чи інакше мали би бути зруйновані при переході на нові (6й-7й), і нема змісту їх відновлювати, так щоб будем адаптуватися до економіки найближчого майбутнього без гігантів часів індустріалізації СРСР
а воювати чим? поки що 152мм снаряди біткоїнів не бояться
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:51
vitaliiangel написав:
В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.
А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?
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