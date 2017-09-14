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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:18
Schmit написав: Hotab написав: Schmit написав:
Тобто закриття кордонів на піку мотивації,
Кордони закрили до обіду 24.02.22, а коли був пік мотивації?
Напевно з самого початку вторгнення і був максимум мотиваційних настроїв, після чого відбувався повільний спад. Усвідомлення надовго закритих кордонів, яке до громадян прийшло не одразу, плюс багато інших демотиваційнимх дій влади привели до нинішнього мотиваційного дна. Зрозуміло, що відкривати кордони на дні - вже не варіант
.
Погоджуючись що здурі можна й мягке зломати
, вважаю що є варіанти відкриття кордонів на піку демотивації....
Наприклад
Аналізуємо скільки платять різним ВЛК/ТЦК/Прикордонники/Контробандисти...це приблизно 5000-10000 доларів за особу...
Отже
Виставляємо ОФІЦІЙНИЙ прайс
Застава - 500 000 грн
Доба перебування за кордоном - 1000 грн
Після місячного терміну і аналізу - можемо потихеньку послабляти як розмір застави так і вартість добового перебування....
Думаю що зупинимось десь на рівні 200 000 (застава) , 10 доларів/доба перебування....
На мою думку, цим варіантом скористається до 500 000 мужиків призовного віку які зїздять до свої родин ...і повернуться, побувши там тиждень (в Бюджет+1 млрд грн).
Ще тисяч з 50 000 - не повернуться, але не повернувшись збагатять Бюджет на 10-15 млрд грн...
Таким чином обмеження будуть не критичними для усвідомлення...адже поїздка за кордон БЕЗ можливості витратити 100 доларів/день - це каторга, а тому додаткови 10 доларів для того щоб поспілкуватись з родиною - це мізер
З іншого боку різко покращиться як псиологічний фон так і мотиваційний...
ПС
Про військовослужбовців ЗСУ - я взагалі мовчу , вони повинні мати право автоматичного отримання дозволу від командира....
Або ( для зменшення корупційних ризиків) при внесенні застави як для цивільних- кожних три місяці - на тиждень
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:29
Banderlog написав:
По новому закону. Коли бусифікацію зроблять законною. Як не як а щоб утверджувати диктатуру треба буде робити перерозподіл владних повноважень. Просто закон нічого не поміняє , потрібні виконавці.
Невже не зрозуміло
1 Закон прописується( і тормозиться) не в останню чергу тому , що в кожного депутата є племінник і чим жорсткіший закон - тим ймовірніший варіант що бусифікують племінника...
2 У виконавців жорсткого закону- також є племінники/діти/онуки...і вони також не в захваті від закону по якому в них бронь - а в їх дітей/родичів- ні
3 Так є фронтовики , яких можна відправити в ТЦК і видати по бусику...але і в них є діти/племінники....
От і виходить - влада на розкаряці...
Бо врахувавши на 100% потребу фронтовиків(10% від мобпригодного населення) вона повинна нагнути 90% ..а для влади популістів-це крах.
А признати помику і заявити що вони не можуть цього зробити а тому закликають всі політичні сили їм допомогти - влада не хоче...в неї пяти апостолам нагодуватись не вистарчає, а якщо ще й ділитись....
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:45
flyman написав: freeze написав:
Подсказали, что у Притулы трое детей, поэтому он имеет право на отсрочку. Признаю, что с точки зрения закона нет вопросов, с точки зрения морали не идеал конечно. У нас много ребят добровольцев с тремя-пятью детьми. Да и у меня такое же право на отсрочку и увольнение как у Притулы, так как жена инвалид второй группы. Но я как бы добровольно и третий год пошел в ЗСУ. Но в принципе к Притуле у меня вопрос снят, может человеку страшно, боится, но в рамках закона. А по Стерненко я так и не понял, почему он не в ЗСУ.
В кого більше дітей, в того більше мотивації захищати.
Не зрозуміла мені тема: наклепав купу дітей, а в окоп іде хай інший.
Після історії з супутником і спроби купити БТР в три рази дорожче ніж це зробив ГО з Порошенко - мене важко назвати прихильником того ж притули....
Але є одна маленька річ , яку муха не враховує...
Діти це планово-збитковий проект для сімї...При чому кожна дитина планово-збиткова приблизно 20 років...
Троє дітей= 3*5000грн( це ще не вау, але вже не розклад для циганів)/місяць*20 років*12 місяців=3,6 млн грн
От як тільки ти такі гроші витратиш - тоді може й зрозумієш
А тепер а чому Держава дає якісь пільги...
Тут взагалі все просто
Для народження треба дві особи...
Якщо дві особи+1 дитина то через 30 років не буде кому цим особам платити пенсію
Дві особи+2 дитини - через 30 років якусь мінімалку вони отримають
Дві особи +3 дитини - через 30 років мінімалку отримають як батьки так і мухи.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:46
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $
Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.
то й же Соскін каже, що згідно економіста Кондратьєва іде знищення старих економічних укладів (3й-4й), які так чи інакше мали би бути зруйновані при переході на нові (6й-7й), і нема змісту їх відновлювати, так щоб будем адаптуватися до економіки найближчого майбутнього без гігантів часів індустріалізації СРСР
а воювати чим? поки що 152мм снаряди біткоїнів не бояться
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:51
vitaliiangel написав:
В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.
А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:57
budivelnik написав:
ПС
Про військовослужбовців ЗСУ - я взагалі мовчу , вони повинні мати право автоматичного отримання дозволу від командира....
Або ( для зменшення корупційних ризиків) при внесенні застави як для цивільних- кожних три місяці - на тиждень
зякої радості в/сл не можуть так само по заставі? Якого такого автоматичного права? В мене командир і в отпуск не хоче пускати не те що за кордон.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 16:58
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.
А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?
интересно виталик себя относит к бедным или негодным?
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:00
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.
А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?
причина бедности не в отсутствии богатств, а в неумении распоряжаться ресурсами. Бедность никуда не денется. В остальном воевать должны профи, а не те кто не смог откупиться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 24 бер, 2024 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:01
budivelnik написав:
Діти це планово-збитковий проект для сімї...При чому кожна дитина планово-збиткова приблизно 20 років...
Троє дітей= 3*5000грн( це ще не вау, але вже не розклад для циганів)/місяць*20 років*12 місяців=3,6 млн грн
От як тільки ти такі гроші витратиш - тоді може й зрозумієш
А тепер а чому Держава дає якісь пільги...
Тут взагалі все просто
Для народження треба дві особи...
Якщо дві особи+1 дитина то через 30 років не буде кому цим особам платити пенсію
Дві особи+2 дитини - через 30 років якусь мінімалку вони отримають
Дві особи +3 дитини - через 30 років мінімалку отримають як батьки так і мухи.
В мене розрахунково-статистичні дані $150 на особу в місяць ($1к8 в рік, $32К4 до 18 років або 1263600 грн).
Якщо сім"я виростить сина і "продасть в армію", а потім отримає 15М компенсації, то профіт 11х (а державі, збитки).
Якщо взяти 54 річного мобіка, то збитки будуть для держави в три рази менше. Тому чим старіше мобілізований, тим державі менше збитків. А як не дожив до пенсії, то ще ПФ зекономив.
Як така арифметика?
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:04
flyman написав:
В мене $150 на особу в місяць ($1к8 в рік, $32К4 до 18 років або 1263600 грн).
Якщо сім"я виростить сина і "продасть в армію", а потім отримає 15М то профіт 10х (а державі, відповідно збитки).
тебя надо сдать для опытов в институт изучения пределов возможностей для выживания человека. Даже пещерные люди тратили больше $150 в месяц. У меня комуналь с 2х квартир столько.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 24 бер, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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