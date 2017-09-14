vitaliiangel написав:Banderlog Кличко, Сердючка. Безуглая. Фарион. Список длинный и у всех шанс как у Зе в 2019. Проголосуют за кого угодно, лишь бы зелень снести.
Не-а. Не варианты. Вот вам - Буданов. Пиарится по полной.
К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Как сообщают в Telegram-канале ГУР, для защиты региона в Харьков перед вторжением оккупантов решили перевезти грузы с оружием.
«За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло», — отметил Буданов.
Офицер ГУР с позывным «Вито» рассказал проекту «Храбрые сердца» детали подготовки к обороне Харькова.
«Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехал в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области. «План Буданова» — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям», — вспомнил офицер.
Он также констатировал, что добровольцев было больше, чем оружия.
«Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по-другому. Пришлось их вооружать», — добавил Вито
flyman написав:............ Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $
Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.
то й же Соскін каже, що згідно економіста Кондратьєва іде знищення старих економічних укладів (3й-4й), які так чи інакше мали би бути зруйновані при переході на нові (6й-7й), і нема змісту їх відновлювати, так щоб будем адаптуватися до економіки найближчого майбутнього без гігантів часів індустріалізації СРСР
Заодно и без устаревшего и не очень жилого фонда, без эл-станций, без мостов и т.д. Зато как начнем развивать сразу 8-й уклад, ух! Сразу обгоним всех! Нью-Васюки.
vitaliiangel написав:Banderlog Кличко, Сердючка. Безуглая. Фарион. Список длинный и у всех шанс как у Зе в 2019. Проголосуют за кого угодно, лишь бы зелень снести.
Не-а. Не варианты. Вот вам - Буданов. Пиарится по полной.
К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Как сообщают в Telegram-канале ГУР, для защиты региона в Харьков перед вторжением оккупантов решили перевезти грузы с оружием.
«За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло», — отметил Буданов.
Офицер ГУР с позывным «Вито» рассказал проекту «Храбрые сердца» детали подготовки к обороне Харькова.
«Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехал в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области. «План Буданова» — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям», — вспомнил офицер.
Он также констатировал, что добровольцев было больше, чем оружия.
«Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по-другому. Пришлось их вооружать», — добавил Вито