К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.



Как сообщают в Telegram-канале ГУР, для защиты региона в Харьков перед вторжением оккупантов решили перевезти грузы с оружием.





«За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло», — отметил Буданов.



Офицер ГУР с позывным «Вито» рассказал проекту «Храбрые сердца» детали подготовки к обороне Харькова.



«Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехал в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области. «План Буданова» — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям», — вспомнил офицер.



Он также констатировал, что добровольцев было больше, чем оружия.



«Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по-другому. Пришлось их вооружать», — добавил Вито