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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73337334733573367337>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:05

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.

А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?

причина бедности не в отсутствии богатств, а в неумении распоряжаться ресурсами. Бедность никуда не денется. В остальном воевать должны профи, а не те кто не смог откупиться.

почитай с подружками мееедленнно шевеля губами...
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/03/23/7447491/
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:09

  vitaliiangel написав:Banderlog Кличко, Сердючка. Безуглая. Фарион. Список длинный и у всех шанс как у Зе в 2019. Проголосуют за кого угодно, лишь бы зелень снести.

Не-а. Не варианты.
Вот вам - Буданов. Пиарится по полной.
К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Как сообщают в Telegram-канале ГУР, для защиты региона в Харьков перед вторжением оккупантов решили перевезти грузы с оружием.


«За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло», — отметил Буданов.

Офицер ГУР с позывным «Вито» рассказал проекту «Храбрые сердца» детали подготовки к обороне Харькова.

«Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехал в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области. «План Буданова» — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям», — вспомнил офицер.

Он также констатировал, что добровольцев было больше, чем оружия.

«Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по-другому. Пришлось их вооружать», — добавил Вито

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... em-rf-gur/
Вот кто спас Харьков от оккупации!
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:14

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $

Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.

то й же Соскін каже, що згідно економіста Кондратьєва іде знищення старих економічних укладів (3й-4й), які так чи інакше мали би бути зруйновані при переході на нові (6й-7й), і нема змісту їх відновлювати, так щоб будем адаптуватися до економіки найближчого майбутнього без гігантів часів індустріалізації СРСР

Заодно и без устаревшего и не очень жилого фонда, без эл-станций, без мостов и т.д.
Зато как начнем развивать сразу 8-й уклад, ух!
Сразу обгоним всех!
Нью-Васюки.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:17

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.

А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?

Чи не повернулись.
Чи повернулись каліками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:В остальном воевать должны профи, а не те кто не смог откупиться.

Профі вже 2 роки воюють, хто же залишився в строю.
  ЛАД написав:Чи не повернулись.
Чи повернулись каліками.

Нажаль, їх втрата менш помітна, ніж втрата багатих.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:22

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Г-Г-гойда?
82-200
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это мирняк. хоть и рабы. не стоит сильно радоваться. пусть орки радуются убитому мирняку.


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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:22

  ЛАД написав:https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... em-rf-gur/
Вот кто спас Харьков от оккупации!

не совсем
например сосед мамы по парадному с 15го года был на контракте в зоне АТО, погиб на харьковской окружной 25.02.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:25

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.

А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?

Чи не повернулись.
Чи повернулись каліками.

какие реальные предложения?
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:27

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:В остальном воевать должны профи, а не те кто не смог откупиться.

Профі вже 2 роки воюють, хто же залишився в строю.
  ЛАД написав:Чи не повернулись.
Чи повернулись каліками.

Нажаль, їх втрата менш помітна, ніж втрата багатих.

менш помітна СМИ?
Наверно.
Семьям? Скорее, наоборот.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 17:28

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:Banderlog Кличко, Сердючка. Безуглая. Фарион. Список длинный и у всех шанс как у Зе в 2019. Проголосуют за кого угодно, лишь бы зелень снести.

Не-а. Не варианты.
Вот вам - Буданов. Пиарится по полной.
К обороне Харькова начали готовиться за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказал начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Как сообщают в Telegram-канале ГУР, для защиты региона в Харьков перед вторжением оккупантов решили перевезти грузы с оружием.


«За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло», — отметил Буданов.

Офицер ГУР с позывным «Вито» рассказал проекту «Храбрые сердца» детали подготовки к обороне Харькова.

«Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехал в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области. «План Буданова» — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям», — вспомнил офицер.

Он также констатировал, что добровольцев было больше, чем оружия.

«Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по-другому. Пришлось их вооружать», — добавил Вито

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... em-rf-gur/
Вот кто спас Харьков от оккупации!

Чесний?
flyman
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