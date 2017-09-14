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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:28
Прохожий написав:
не совсем
например сосед мамы по парадному с 15го года был на контракте в зоне АТО, погиб на харьковской окружной 25.02.
Не поставил
. Думал все и так поймут.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:36
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.
А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?
Если сами пошли, осознанно приняв решение, ничего плохого, наоборот честь им и хвала.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:37
Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:41
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
В мене $150 на особу в місяць ($1к8 в рік, $32К4 до 18 років або 1263600 грн).
Якщо сім"я виростить сина і "продасть в армію", а потім отримає 15М то профіт 10х (а державі, відповідно збитки).
тебя надо сдать для опытов в институт изучения пределов возможностей для выживания человека. Даже пещерные люди тратили больше $150 в месяц. У меня комуналь с 2х квартир столько.
Для чого такі дорогі квартири купував.
Достатньо хати в умовній Березані та їздити на сутки через 2..3 в Київ в АТБ охранніком.
похоже с одной лоханулся
вторая спадщина
хорошо что обе маленькие
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:47
Дюрі-бачі написав:
Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.
Це таке "неочікувано", як було неочікувано, коли били по газовій інфраструктурі Чернігова в лютому-березні 2022
Нічого нового рашисти не роблять
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:49
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
Война и коррупция несовместимы,
Если бы это было правдой, не было бы войн.
Сразу видно, что Виталиан не читал "Уловку-22".
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Додано: Нед 24 бер, 2024 17:53
Дюрі-бачі написав:
Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.
Скоро нашому боговибраному апостоли: "кінчайте батьку торгувати, бо нема чим здачу давати"
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Додано: Нед 24 бер, 2024 18:07
Дюрі-бачі написав:
Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.
Можливо зрозуміли, що не зможуть захопити, тому почали нищити. Вони - терористи, тому дивуватися нема чому. Цього тижня у нас щодня прильоти у місті та/або по області.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 18:12
Banderlog написав:
зякої радості в/сл не можуть так само по заставі?
budivelnik написав:
Погоджуючись що здурі можна й мягке зломати
, вважаю що є варіанти відкриття кордонів на піку демотивації....
Наприклад
Аналізуємо скільки платять різним ВЛК/ТЦК/Прикордонники/Контробандисти...це приблизно 5000-10000 доларів за особу...
Отже
Виставляємо ОФІЦІЙНИЙ прайс
Застава - 500 000 грн
Доба перебування за кордоном - 1000 грн
Після місячного терміну і аналізу - можемо потихеньку послабляти як розмір застави так і вартість добового перебування....
Думаю що зупинимось десь на рівні 200 000 (застава) , 10 доларів/доба перебування....
На мою думку, цим варіантом скористається до 500 000 мужиків призовного віку які зїздять до свої родин ...і повернуться, побувши там тиждень (в Бюджет+1 млрд грн).
Ще тисяч з 50 - не повернуться, але не повернувшись збагатять Бюджет на 10-15 млрд грн...
Таким чином обмеження будуть не критичними для усвідомлення...адже поїздка за кордон БЕЗ можливості витратити 100 доларів/день - це каторга, а тому додаткових 10 доларів для того щоб поспілкуватись з родиною - це мізер
З іншого боку різко покращиться як психологічний фон так і мотиваційний...
ПС
Про військовослужбовців ЗСУ - я взагалі мовчу , вони повинні мати право автоматичного отримання дозволу від командира....Або ( для зменшення корупційних ризиків) при внесенні застави як для цивільних- кожних три місяці - на тиждень
Якого такого автоматичного права? В мене командир і в отпуск не хоче пускати не те що за кордон.
Ви як Баба-Яга - завжди проти ?
Чи деколи пробуєте зрозуміти прочитане?
Зверніть увагу на виділенне.....
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Додано: Нед 24 бер, 2024 18:16
Командувач Сухопутних військ ЗС України - AFU Land Forces Commander
"Як я здамся без бою": чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки
Вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою.
І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну.
Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів «як служити - то всі хворі, а як воювати - то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України.
Два роки тому (ще не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни!) ми з усім тим чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію на росії. Тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану.
З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".
Але матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку – майже відсутні. Цікавість видань до таких тем не спостерігається. Звернення від медіа задля роз'яснення цих питань – одиничні. Не вийде зробити кричущий заголовок? Цільова аудиторія ховатиме очі?
Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?
Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України?
Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків.
В різних соцмережах: YouTube, Facebook або tik-tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: «ви самі винні, ви не змінюєтеся!» Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги!
Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки — вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним – один з її пунктів.
Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні?
Точно що не Україні.
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