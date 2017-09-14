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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 733573367337733873397340>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:24

  vitaliiangel написав:
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».


Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:26

  vitaliiangel написав:
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».


Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:29

  unicdima написав:Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?
Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України?


Конституційній обов"язок військослужбовці ТЦК є - виконання законів України. Крапка.
Я про це давно пишу

Якщо деякі військослужбовці ТЦК не виконують цей обов"язок, то вони не мають ніякого права апелювати до конституційного обовʼязку інших громадян

Конституція України - це не меню в ресторані. Це буду, а це не буду
Або все, або нічого

До речі, ти був завзятий прострілити мені коліно
Тому, стули пельку про конституційний обовʼязок

Згідно, конституційного обовʼязку, ти взагалі не мав права писати про простріл мого коліна. Бо це, кримінальний злочин
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.

только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию

2ЛАД
не разбираюсь в р-нах Харькова но судя по графику Холодногірський и Новобаварський элитные)))

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

⚡ Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

💡Для Харкова:

🔴Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

🔴Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

🔴Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

🔴Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:35

flyman
У тебе друга серія осіннього (2022) серіалу ?? Знов при кожному ракетному обстріли будеш кричати «тепер вже точно КО»??
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:36

  Прохожий написав:только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию
При умові утилізації надлишкової електроенергії-зможуть.
Або при умові електролізу з подальшим закачуванням водню в газогони метану.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 18:51

  budivelnik написав:
  Прохожий написав:только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию
При умові утилізації надлишкової електроенергії-зможуть.
Або при умові електролізу з подальшим закачуванням водню в газогони метану.

в нас же законтачено з енергостемою ЄС, то надлишки/дефіцит можна ганяти туда-сюда
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:01

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $

Если бы ещё кто посчитал нанесенный ущерб.

Уже рахують
Останні російські атаки завдали збитків щонайменше на 100 млн євро – «Укренерго»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ene ... 75443.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Конституційній обов"язок військослужбовці ТЦК є - виконання законів України. Крапка.
Я про це давно пишу

Де в Конституції пише про обовязок військовослужбовців по виконанню занонів України? Можна статтю?
Бо, як на мене, військовослужбовці ТЦК виконнанують статтю 65 Конституції України, забезпечуючи ЗСУ людськими ресурсами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:02

  vitaliiangel написав:
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».



Ахметову не позавидуешь, бомбят честно нажитое непосильным трудом. Скоро заведет шарманку, что нужно поднимать цену за кВт, ну и государственных льгот немешало бы подбросить на восстановление.
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