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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73367337733873397340>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:03

  vitaliiangel написав:
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».


На активність форума це не вплинуло. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:03

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Конституційній обов"язок військослужбовці ТЦК є - виконання законів України. Крапка.
Я про це давно пишу

Де в Конституції пише про обовязок військовослужбовців по виконанню занонів України? Можна статтю?
Бо, як на мене, військовослужбовці ТЦК виконнанують статтю 65 Конституції України, забезпечуючи ЗСУ людськими ресурсами.

Вам краще видалити цей пост ... моя вам порада
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:06

  hume написав:
  vitaliiangel написав:ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».

Ахметову не позавидуешь, бомбят честно нажитое непосильным трудом. Скоро заведет шарманку, что нужно поднимать цену за кВт, ну и государственных льгот немешало бы подбросить на восстановление.

вартість кіловату треба піднімати, бо населення платить набагато менше собівартості. свої кВт Ахметов продає за ринковою ціною ;)

а з приводу ремонту - якщо вам щось прилетить, то ви звісно самостійно ремонтуйте, чого це держава вам повинна допомагати? в такому вигляді зовсім по-іншому виглядає, чи не так? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:11

  Дюрі-бачі написав:Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.

Кацапи граються з вогнем.
На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямалу, є місце, відоме як "Ямальський хрест", в якому перетинаються відразу 17 великих газопроводів. Він розташований на березі річки Права Хетта, неподалік від села Пангоди, і з супутника виглядає як два хрести, намальовані прямо на тундрі. Саме тут одним ударом можна перекрити 85% видобутку природного газу РФ і відрізати від газу і, як наслідок, від електроенергії, тепла та сировини для виробництва вибухових речовин, всю європейську частину Росії, де розташована основна маса населення та основна маса військової промисловості.
https://24tv.ua/economy/yak-ataki-ukray ... u_n2499033
Сколько надо ракет, чтобы победить Россию? Ответ на вопрос может показаться сногсшибательным и шокирующим. Думается, что около полусотни.
Причем не баллистических с ядерными зарядами, а обычных крылатых ракет, RGM/UGM-109D Block III и RGM/UGM-109E Block IV, современных модификаций американской крылатой ракеты Tomahawk. Боезапаса одного эсминца типа Arleigh Burke (которые могут нести до 50 ракет Tomahawk) вполне достаточно, чтобы в благоприятных условиях добиться победы над Россией. Как такое возможно?

Карта магистральных газопроводов России. Красными кружками обведены наиболее уязвимые места газотранспортной системы: ямальский "крест" (вверху), узел недалеко от Ухты и узел у Александров-Гая (внизу)

Достаточно одного взгляда на карту магистральных газопроводов России, чтобы понять, насколько эта отрасль, ключевая для страны в целом и для обороны в частности, уязвима. Достаточно перебить магистральные газопроводы буквально в трех местах, чтобы почти полностью отсечь европейскую часть России, где находится основная часть населения и основная часть промышленности, в том числе и военной, от газа. И, как следствие, от электроэнергии, от тепла, от сырья.

Причем стоит обратить внимание, что на карте магистральных газопроводов есть место, в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Место известно как «крест». Оно расположено на берегу реки Правая Хетта, недалеко от поселка Пангода, и действительно со спутника выглядит как два креста, нанесенных прямо на тундре.

https://fakeoff.org/war/polsotni-raket- ... ad-rossiey
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:раще видалити цей пост ... моя вам порада

Не буду видаляти. Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:15

  unicdima написав:Командувач Сухопутних військ ЗС України - AFU Land Forces Commander

"Як я здамся без бою": чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки
Вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою.
І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну.
Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів «як служити - то всі хворі, а як воювати - то всі здорові», ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України.
Два роки тому (ще не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни!) ми з усім тим чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію на росії. Тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану.
З тодішньої єдності та згуртованості наш простір новин та обговорень так скотився (а точніше, оскотинився!) не без допомоги наших чудових блогерів та вільних медіа. В стрічках новин безліч репортажів про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".
Але матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку – майже відсутні. Цікавість видань до таких тем не спостерігається. Звернення від медіа задля роз'яснення цих питань – одиничні. Не вийде зробити кричущий заголовок? Цільова аудиторія ховатиме очі?
Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?
Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку — захисту України?
Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків.
В різних соцмережах: YouTube, Facebook або tik-tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: «ви самі винні, ви не змінюєтеся!» Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги!
Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки — вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним – один з її пунктів.
Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні?
Точно що не Україні.


Все правда. Не поспоришь . Только почему он не написал что это именно ему подчиняются все начальники ТЦК, значительная часть которых набила карманы на этой должности настолько что они теперь новая элита общества. По другому рост их благосостояния не опишешь.
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 24 бер, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Минобороны ответило на запит щодо кількості військових пенсіонерів у лавах ЗСУ. Всего в ЗСУ проходит службу 5410 человек от всех военных пенсионеров. Поговаривают, что общее их количество около 200 тыс.

Так же в ТЦК работает 46% военных бравших участие в военных действиях. То есть с корочкой убд, которых стало подозрительно много
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:16

  Shaman написав:
  hume написав:
  vitaliiangel написав:ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».

Ахметову не позавидуешь, бомбят честно нажитое непосильным трудом. Скоро заведет шарманку, что нужно поднимать цену за кВт, ну и государственных льгот немешало бы подбросить на восстановление.

вартість кіловату треба піднімати, бо населення платить набагато менше собівартості. свої кВт Ахметов продає за ринковою ціною ;)

а з приводу ремонту - якщо вам щось прилетить, то ви звісно самостійно ремонтуйте, чого це держава вам повинна допомагати? в такому вигляді зовсім по-іншому виглядає, чи не так? ;)

а він що, працею заробив?
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:17

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:раще видалити цей пост ... моя вам порада

Не буду видаляти. Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

виконувати Констутуцію в конституційний спосіб, інакше це бєспрєдєл
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:18

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:раще видалити цей пост ... моя вам порада

Не буду видаляти. Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

Так там є інші статті і вони мають пряму дію, які ви хочете порушити

Ще раз, Конституція - це не меню в ресторані. Або все, або нічого
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