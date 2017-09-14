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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7337733873397340>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:20

  Прохожий написав:
  unicdima написав:Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.

только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию

2ЛАД
не разбираюсь в р-нах Харькова но судя по графику Холодногірський и Новобаварський элитные)))

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

⚡ Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

💡Для Харкова:

🔴Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

🔴Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

🔴Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

🔴Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.


Элитные Киевский и Шевченковский. Все остальные - преимущественно производственные, за исключением Салтовского и частично Холодногорского которые «спальные».

приоритет нужен промышленным предприятиям, считаю. В центре почти весь бизнес на генераторах выживет.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:23

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:раще видалити цей пост ... моя вам порада

Не буду видаляти. Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

Так там є інші статті і вони мають пряму дію, які ви хочете порушити

Ще раз, Конституція - це не меню в ресторані. Або все, або нічого

unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:26

  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:Атака по газовому сховищу на Львівщині - а от це вже неочікувано. Явно москалям боляче від атак по НПЗ, раз почали бити по нашій газовій інфраструктурі.

Кацапи граються з вогнем.
На карті магістральних газопроводів, що йдуть з Ямалу, є місце, відоме як "Ямальський хрест", в якому перетинаються відразу 17 великих газопроводів. Він розташований на березі річки Права Хетта, неподалік від села Пангоди, і з супутника виглядає як два хрести, намальовані прямо на тундрі. Саме тут одним ударом можна перекрити 85% видобутку природного газу РФ і відрізати від газу і, як наслідок, від електроенергії, тепла та сировини для виробництва вибухових речовин, всю європейську частину Росії, де розташована основна маса населення та основна маса військової промисловості.
https://24tv.ua/economy/yak-ataki-ukray ... u_n2499033
Сколько надо ракет, чтобы победить Россию? Ответ на вопрос может показаться сногсшибательным и шокирующим. Думается, что около полусотни.
Причем не баллистических с ядерными зарядами, а обычных крылатых ракет, RGM/UGM-109D Block III и RGM/UGM-109E Block IV, современных модификаций американской крылатой ракеты Tomahawk. Боезапаса одного эсминца типа Arleigh Burke (которые могут нести до 50 ракет Tomahawk) вполне достаточно, чтобы в благоприятных условиях добиться победы над Россией. Как такое возможно?

Карта магистральных газопроводов России. Красными кружками обведены наиболее уязвимые места газотранспортной системы: ямальский "крест" (вверху), узел недалеко от Ухты и узел у Александров-Гая (внизу)

Достаточно одного взгляда на карту магистральных газопроводов России, чтобы понять, насколько эта отрасль, ключевая для страны в целом и для обороны в частности, уязвима. Достаточно перебить магистральные газопроводы буквально в трех местах, чтобы почти полностью отсечь европейскую часть России, где находится основная часть населения и основная часть промышленности, в том числе и военной, от газа. И, как следствие, от электроэнергии, от тепла, от сырья.

Причем стоит обратить внимание, что на карте магистральных газопроводов есть место, в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Место известно как «крест». Оно расположено на берегу реки Правая Хетта, недалеко от поселка Пангода, и действительно со спутника выглядит как два креста, нанесенных прямо на тундре.

https://fakeoff.org/war/polsotni-raket- ... ad-rossiey


Это общеизвестная информация про «Крест». А есть у Украины 50 ракет которые туда достают ?

Или это все в контексте уязвимости РФ относительно НАТО. Ну после сегодняшнего очередного пролетв российской ракеты территорией Польши, мне кажется этот контекст неактуален в войне Украины против РФ.
Мне вот интересно, если автор этой информации про «Крест» написал это уже после 24.02.22 то понимал ли он что Томагавки туда полетят не раньше чем РФ ударит ядерным по Украине. И то не факт что и после того полетят
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 24 бер, 2024 19:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:28

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  sashaqbl написав:Не буду видаляти. Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

Так там є інші статті і вони мають пряму дію, які ви хочете порушити

Ще раз, Конституція - це не меню в ресторані. Або все, або нічого


Тобто ти, проти Конституції України
Питаннь більше немає

А хто проти Конституції України ?
Тільки рашисткі пропагандисти
Або зелені довбні

Ти там ще, не відповів за свою брехню, що я бісився з приводу Чекалкіна
І продовжив брехати про мене

PS. До речі, у Чекалкіна є рубрика "яке кончене", з цим відео на початку
Совпаденіє ? не думаю :)
unicdima бісится з Чекалкіна )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 24 бер, 2024 19:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

В Конституції, також, є про приорітет у вигляді збереження життя і здоров'я громадян.
Якщо війна тільки примножує жертви і руйнування і не призводить до деокупації, то чи не краще її заморозити до кращих часів, як це зробив Азейбарджан?
Якщо влада так любить кивати на суспільну думку, то нехай проводить офіційне опитування онлайн так, як це робиться при місцевих голосуваннях за проекти.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:32

  lapay написав:
  sashaqbl написав:Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

В Конституції, також, є про приорітет у вигляді збереження життя і здоров'я громадян.
Якщо війна тільки примножує жертви і руйнування і не призводить до деокупації, то чи не краще її заморозити до кращих часів, як це зробив Азейбарджан?
Якщо влада так любить кивати на суспільну думку, то нехай проводить офіційне опитування онлайн так, як це робиться при місцевих голосуваннях за проекти.

референдум слабо?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так там є інші статті і вони мають пряму дію, які ви хочете порушити
Ще раз, Конституція - це не меню в ресторані. Або все, або нічого

Давайте конкретику, які статті Конституції я пропоную порушити? Враховуючи наявність статей 64 і 65
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:32

serg1974


после сегодняшнего очередного пролетв российской ракеты территорией Польши,


Зображення


Якщо війна тільки примножує жертви і руйнування і не призводить до деокупації, то чи не краще її заморозити до кращих часів,


До якої кількості жертв привів мирний голодомор?
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:35

  unicdima написав:Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?


Так может вопрос надо ставить "почему люди прошедшие пекло сейчас не в санаториях психику восстанавливают - а поставлены работать с гражданскими?" Кто наложал - те кто эту бусификацию организовали или те кто о ней пишет?
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да, Саша грей )
Настолько мало что ф16 «сопровождали»

Молодец этот Валентин. Юмор в разных смыслах есть в его подколе
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 24 бер, 2024 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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