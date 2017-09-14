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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7338733973407341>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:40

  flyman написав:
  serg1974 написав:Да, Саша грей )
Настолько мало что ф16 «сопровождали»

Є така приказка, "шо упало і бистро поднєте упавшим не счітаєццо"

В 50+ як упало, то і Саша грей не допоможе
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:До якої кількості жертв привів мирний голодомор?

Перед голодомором була повна окупація, тому що втомлені п'ятирічною війною українці порозбігались по домівках. Тут вже після двох років повномасштабки повно таких бажаючих на фронті, і в тилу, не потрапити їм на заміну.
Бо все треба робити вчасно, в тому числі і заиорожувати війну, якщо не вдається перемогти.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:41

коли вже виженемо внутрішнього ворога, колеги?

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:42

  unicdima написав:Командувач Сухопутних військ ЗС України - AFU Land Forces Commander


Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?

Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні?
Точно що не Україні.





  hume написав:
Так же в ТЦК работает 46% военных бравших участие в военных действиях. это официальный ответ министерства обороны. То есть с корочкой убд, которых стало подозрительно много


Особенно понравился конец речи команлующего. Меньше бы вы пздли про права человека.))не на часі.
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:43

  lapay написав:
  Hotab написав:До якої кількості жертв привів мирний голодомор?

Перед голодомором була повна окупація, тому що втомлені п'ятирічною війною українці порозбігались по домівках. Тут вже після двох років повномасштабки повно таких бажаючих на фронті, і в тилу, не потрапити їм на заміну.
Бо все треба робити вчасно, в тому числі і заиорожувати війну, якщо не вдається перемогти.

ще громадянська була, так що в нас не та стадія
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:46

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Так там є інші статті і вони мають пряму дію, які ви хочете порушити
Ще раз, Конституція - це не меню в ресторані. Або все, або нічого

Давайте конкретику, які статті Конституції я пропоную порушити? Враховуючи наявність статей 64 і 65

Достатньо вашої фрази, що військові не зобов"зані виконувати закони України
А що тоді вони зобов"язані ?

Не зобов"язані захищати країну

Це потужно
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:47

  unicdima написав:
  vitaliiangel написав:
ДТЕК втратив 50% генерації електроенергії через російські обстріли – гендиректор Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив генеральний директор YASNO (постачальник електроенергії та газу) Сергій Коваленко.

Генеральний директор YASNO зазначив, що повна оцінка усіх пошкоджень займе деякий час: «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць».

Сергій Коваленко зауважив, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів водночас: «Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати».


Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.



  Прохожий написав:
  unicdima написав:Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.

только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию

00.

+
ядерный станции серьезно зависимы от внешних источников энергии для поддержания нормальной работы контуров теплообмена. Масштабные сбои чреваты выходом АЭС на закритические уровни, нарушения в системах охлаждения..

как бы вот эти удары не были направлены на раскачку наших АЭС
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Достатньо вашої фрази, що військові не зобов"зані виконувати закони України
А що тоді вони зобов"язані ?
Не зобов"язані захищати країну

Якраз захищати країну вони зобовязані. Що працівники ТЦК роблять, на відміну від ухилянтів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:02

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Достатньо вашої фрази, що військові не зобов"зані виконувати закони України
А що тоді вони зобов"язані ?
Не зобов"язані захищати країну

Якраз захищати країну вони зобовязані. Що працівники ТЦК роблять, на відміну від ухилянтів...

Так, пункт перший пройшли
Захищають, закон виконують

А казали, що військові не зобов"язані виконувати закони України

Тепер про ТЦК, які вони закони виконують ? І які порушують ?

PS. Я ж вам одразу написав, видаліть свій допис. Ви не дослухались
Тепер вам буде дещо неприємно
Но у вас є вибір, який ? знаете самі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так, пункт перший пройшли
Захищають, закон виконують
А казали, що військові не зобов"язані виконувати закони України
Тепер про ТЦК, які вони закони виконують ? І які порушують ?

Сам придумав, сам поборов.
Як мінімум, я не писав, що працівники ТЦК не зобовязані виконувати законів України. Я спитав, в якій статті Конституції пише, що військовослужбовці зобовязані виконувати закони України. Ви злились у відповідь на питання, бо в жодній статті не пише такого.
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