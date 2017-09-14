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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7338733973407341
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:14

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Так, пункт перший пройшли
Захищають, закон виконують
А казали, що військові не зобов"язані виконувати закони України
Тепер про ТЦК, які вони закони виконують ? І які порушують ?

Сам придумав, сам поборов.
Як мінімум, я не писав, що працівники ТЦК не зобовязані виконувати законів України. Я спитав, в якій статті Конституції пише, що військовослужбовці зобовязані виконувати закони України. Ви злились у відповідь на питання, бо в жодній статті не пише такого.

от хай сидять в себе в офісі і виконують
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Кринках дуже важка ситуція, рашисти активно штурмують населений пункт

Військові повідомляють, що останній раз таке бачили за часів Маріуполя, можливо навіть ситуації в чомусь схожі. Пекельніше місця зараз не знайти.

Не забувайте про хлопців та максимально допомагайте своїми донатами
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:22

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Так, пункт перший пройшли
Захищають, закон виконують
А казали, що військові не зобов"язані виконувати закони України
Тепер про ТЦК, які вони закони виконують ? І які порушують ?

Сам придумав, сам поборов.
Як мінімум, я не писав, що працівники ТЦК не зобовязані виконувати законів України. Я спитав, в якій статті Конституції пише, що військовослужбовці зобовязані виконувати закони України. Ви злились у відповідь на питання, бо в жодній статті не пише такого.

Упс, військовослужбовці не зобов"язані виконувати закони ?

А військовослужбовці не громадяни ? Не знав, не знав
Краще б ви промовчали, бо у вас військовослужбовці - це не громадяни і на них інші закони не розпосюджуются

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"баланс незадоволеностей" - все потрібно робити тонко та делікатно

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:51

  pesikot написав:Згідно, конституційного обовʼязку, ти взагалі не мав права писати про простріл мого коліна. Бо це, кримінальний злочин


При чому кримінальний злочин навіть ГОВОРИТИ про таке - в нормальних країнах це називається "заклик до екстремізму", усі ці люди хто писав/волав з екранів про прострілені коліна вже були б за гратами
katso
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:16

katso ,
«Тапілі в тісє» (с) katso, перелякІздат, 2024
Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:24

Hotab тебя больше должно заинтересовать вот это
согласно статье 151 УК Украины, клевета — это умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. За такие действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн), или общественных работ на срок до 200 часов, или исправительных работ на срок до одного года.

узнаешь почерк?
  Hotab написав:Від думає що з подорожами можна так само успішно, як у нього зі статевим життям: подивився як інші подорожують, погладив і подьоргав ручку від чемодану, і вже задоволений поїздкою.

юрист блдь
vitaliiangel
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  #<1 ... 7338733973407341
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