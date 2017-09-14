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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 бер, 2024 20:14
sashaqbl написав: pesikot написав:
Так, пункт перший пройшли
Захищають, закон виконують
А казали, що військові не зобов"язані виконувати закони України
Тепер про ТЦК, які вони закони виконують ? І які порушують ?
Сам придумав, сам поборов.
Як мінімум, я не писав, що працівники ТЦК не зобовязані виконувати законів України. Я спитав, в якій статті Конституції пише, що військовослужбовці зобовязані виконувати закони України. Ви злились у відповідь на питання, бо в жодній статті не пише такого.
от хай сидять в себе в офісі і виконують
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Додано: Нед 24 бер, 2024 20:15
У Кринках дуже важка ситуція, рашисти активно штурмують населений пункт
Військові повідомляють, що останній раз таке бачили за часів Маріуполя, можливо навіть ситуації в чомусь схожі. Пекельніше місця зараз не знайти.
Не забувайте про хлопців та максимально допомагайте своїми донатами
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Додано: Нед 24 бер, 2024 20:22
sashaqbl написав: pesikot написав:
Так, пункт перший пройшли
Захищають, закон виконують
А казали, що військові не зобов"язані виконувати закони України
Тепер про ТЦК, які вони закони виконують ? І які порушують ?
Сам придумав, сам поборов.
Як мінімум, я не писав, що працівники ТЦК не зобовязані виконувати законів України. Я спитав, в якій статті Конституції пише, що військовослужбовці зобовязані виконувати закони України. Ви злились у відповідь на питання, бо в жодній статті не пише такого.
Упс, військовослужбовці не зобов"язані виконувати закони ?
А військовослужбовці не громадяни ? Не знав, не знав
Краще б ви промовчали, бо у вас військовослужбовці - це не громадяни і на них інші закони не розпосюджуются
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 20:48
"баланс незадоволеностей" - все потрібно робити тонко та делікатно
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Додано: Нед 24 бер, 2024 20:51
pesikot написав:
Згідно, конституційного обовʼязку, ти взагалі не мав права писати про простріл мого коліна. Бо це, кримінальний злочин
При чому кримінальний злочин навіть ГОВОРИТИ про таке - в нормальних країнах це називається "заклик до екстремізму", усі ці люди хто писав/волав з екранів про прострілені коліна вже були б за гратами
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katso
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Додано: Нед 24 бер, 2024 21:16
katso ,
«Тапілі в тісє» (с) katso, перелякІздат, 2024
Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 21:30
Господа, к чему всё идет? Рашка, смотрю, решила с какого-то перепугу весной оставить нас без света и тепла?
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Andrey2512
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Додано: Нед 24 бер, 2024 21:34
Andrey2512 написав:
Господа, к чему всё идет? Рашка, смотрю, решила с какого-то перепугу весной оставить нас без света и тепла?
2га армія світу клепала цілу зиму ракети, тепер вирішала вистріляти.
Сьогодні ще від півлярда до ярда. Ітого вже 2+ ярда. Пошкоджень на 200лям. максимум.
В РФ ЗМІ розкажуть що ми тут вже в темноті та фекаліях. Піпл схаває. Возмєздіє!
Питання на скільки ще вистачить пулялки. І скільки тут живого ППО.
Такий собі покер з прикупом.
Владі би волати "що все капут, запод памагі, пагібаєм, здайомся" (напускати туман войни). ЗАЕС хай сама себе живить.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 бер, 2024 21:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 24 бер, 2024 21:40
Andrey2512 написав:
Господа, к чему всё идет? Рашка, смотрю, решила с какого-то перепугу весной оставить нас без света и тепла?
Україна по НПЗ гатить, РФ по інфраструктурі від А до Я
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sens
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Додано: Нед 24 бер, 2024 21:44
sens написав: Andrey2512 написав:
Господа, к чему всё идет? Рашка, смотрю, решила с какого-то перепугу весной оставить нас без света и тепла?
Україна по НПЗ гатить, РФ по інфраструктурі від А до Я
Рік тому вже проходили. Мали би бути готові. А от для РФ - нежданчік.
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