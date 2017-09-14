Додано: Нед 24 бер, 2024 21:45

lapay написав: sashaqbl написав: Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.

І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт. Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

В Конституції, також, є про приорітет у вигляді збереження життя і здоров'я громадян.

Якщо війна тільки примножує жертви і руйнування і не призводить до деокупації, то чи не краще її заморозити до кращих часів, як це зробив Азейбарджан?

Якщо влада так любить кивати на суспільну думку, то нехай проводить офіційне опитування онлайн так, як це робиться при місцевих голосуваннях за проекти. В Конституції, також, є про приорітет у вигляді збереження життя і здоров'я громадян.Якщо війна тільки примножує жертви і руйнування і не призводить до деокупації, то чи не краще її заморозити до кращих часів, як це зробив Азейбарджан?Якщо влада так любить кивати на суспільну думку, то нехай проводить офіційне опитування онлайн так, як це робиться при місцевих голосуваннях за проекти.

польша подняла ф16, но не сбила ракету, потому что это угрожало безопасности граждан польши. во как. жизнь и здоровье граждан - высшая европейская ценность, куда мы стремимся.а судя по опубликованным фото reuters вчерашнего обстрела, ракеты сбивали аккурат над моей бошкой в самом центре Киеваникто не жалуется. всё правильно, что сбили. но и признать нужно, что ценности у нас не европейские. всем понятно, жизнь у нас, всё-таки всего-лишь ресурс: мобилизационный, трудовой и прочее, но зачем вот это лицемерие - не ясно вааще.нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то. нет здесь ничего постыдного. быть - самими собой. быть, а не делать вид или казаться.