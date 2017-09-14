sashaqbl написав:Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії. І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.
В Конституції, також, є про приорітет у вигляді збереження життя і здоров'я громадян. Якщо війна тільки примножує жертви і руйнування і не призводить до деокупації, то чи не краще її заморозити до кращих часів, як це зробив Азейбарджан? Якщо влада так любить кивати на суспільну думку, то нехай проводить офіційне опитування онлайн так, як це робиться при місцевих голосуваннях за проекти.
польша подняла ф16, но не сбила ракету, потому что это угрожало безопасности граждан польши. во как. жизнь и здоровье граждан - высшая европейская ценность, куда мы стремимся.
никто не жалуется. всё правильно, что сбили. но и признать нужно, что ценности у нас не европейские. всем понятно, жизнь у нас, всё-таки всего-лишь ресурс: мобилизационный, трудовой и прочее, но зачем вот это лицемерие - не ясно вааще.
нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то. нет здесь ничего постыдного. быть - самими собой. быть, а не делать вид или казаться.
Бетон написав:нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то...
Какой такой путь, Бетон? Чем вам не нравится украинская идентичность? Кому и какие территории отдать хотите?
я ничего не отдавал. спросите у тех, кто это сделал. я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс, который называется "мобилизационный ресурс". в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. знаю багато віршів кобзаря на пам'ять. Тарас Григорович - мій кумир. Леся Українка жила поруч, ходжу мимо, зупиняюсь. Люблю Батьківщину. Ходжу мимо мурала Грушевському, вибачаюсь, бо йому соромно коли займав призові місця на ЧЄ розчулювався під час гімну
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 24 бер, 2024 22:08, всього редагувалось 2 разів.
katso , а хто плавців принижував? Та і самогубство ніяке вони не вчиняли, щоб когось за доведення притягувати. Вони ж пливли не заради самогубства, а заради вчинення злочину (чи правопорушення). Я бачу ви ще той юрист)))
систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі
«Прекратите слать мне платежки за тепло, мне неприятно»
Угу, а коли мамка в школу будить, то теж синулю цим доводить до самогубства.
Бетон написав:я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс... в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно
Який путь на вашу думку для України зараз був би найкращим? Як би вчинили європейці, на вашу думку, якби до них вдерлася рф з війною? Віддали б їй території аби зберегти життя людей чи шо?
идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. ..
[/quote] Ідентичність подобається, мову знаю, але пишу ворожою, так?)) Щось у мене не сходиться..
крестница пошла в школу в Германии. Она шокирована, что в школе нет института принуждения: "сел, встал, вышел" - всех этих макаренко недоделанных. там дети ходят по классу во время уроков, дискутируют с учителем, развивают критическое мышление. если у нашего ребёнка 3 по химии и 5 по математике, нашему ребёнку берут репетитора по химии, а европейскому или американскому - по математике, чтобы развить талант. во Франции тоже самое. почему у нас воспитывают послушных рабов - не сообщается. Что это такое? камер нет, зайти посмотреть нельзя.
Бетон написав:я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс... в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно
Який путь на вашу думку для України зараз був би найкращим? Як би вчинили європейці, на вашу думку, якби до них вдерлася рф з війною? Віддали б їй території аби зберегти життя людей чи шо?
идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. ..
Ідентичність подобається, мову знаю, але пишу ворожою, так?)) Щось у мене не сходиться..[/quote] пишу, якою заманеться. США воювала с Англією, але англійська є. мова не належить агресору, хоча чесно кажучи, все кацапське - огидне. це правда.
європейці не втратили б нічого, бо вони в нато, європейці не продавали на металолом свої літаки і танки і ракети, а купували новітні літаки, ПВО, озброєння. да кароч, опять одно и то же. бесполезно