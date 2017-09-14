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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7339734073417342
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:45

  lapay написав:
  sashaqbl написав:Оскільки Конституція є нормативним актом прямої дії.
І статті 64 і 65 Конституції України мають більший пріоритет, ніж будь-який закон чи підзаконний акт.

В Конституції, також, є про приорітет у вигляді збереження життя і здоров'я громадян.
Якщо війна тільки примножує жертви і руйнування і не призводить до деокупації, то чи не краще її заморозити до кращих часів, як це зробив Азейбарджан?
Якщо влада так любить кивати на суспільну думку, то нехай проводить офіційне опитування онлайн так, як це робиться при місцевих голосуваннях за проекти.

польша подняла ф16, но не сбила ракету, потому что это угрожало безопасности граждан польши. во как. жизнь и здоровье граждан - высшая европейская ценность, куда мы стремимся.

а судя по опубликованным фото reuters вчерашнего обстрела, ракеты сбивали аккурат над моей бошкой в самом центре Киева https://www.reuters.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com%2Freuters%2FOS5CXKBS5ZIXBD6MFGSH2DQLFY.jpg?auth=d5efab50d7cfa8e120cd47ea0947bdcd16206e0af98cfcdc63f049eebec18a7d&width=960&quality=80

никто не жалуется. всё правильно, что сбили. но и признать нужно, что ценности у нас не европейские. всем понятно, жизнь у нас, всё-таки всего-лишь ресурс: мобилизационный, трудовой и прочее, но зачем вот это лицемерие - не ясно вааще.

нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то. нет здесь ничего постыдного. быть - самими собой. быть, а не делать вид или казаться.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:57

  Бетон написав:нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то...

Какой такой путь, Бетон? Чем вам не нравится украинская идентичность? Кому и какие территории отдать хотите?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:03

  fler написав:
  Бетон написав:нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то...

Какой такой путь, Бетон? Чем вам не нравится украинская идентичность? Кому и какие территории отдать хотите?

я ничего не отдавал. спросите у тех, кто это сделал.
я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс, который называется "мобилизационный ресурс".
в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно
идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. знаю багато віршів кобзаря на пам'ять. Тарас Григорович - мій кумир. Леся Українка жила поруч, ходжу мимо, зупиняюсь. Люблю Батьківщину. Ходжу мимо мурала Грушевському, вибачаюсь, бо йому соромно
коли займав призові місця на ЧЄ розчулювався під час гімну
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 24 бер, 2024 22:08, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:03

katso , а хто плавців принижував?
Та і самогубство ніяке вони не вчиняли, щоб когось за доведення притягувати. Вони ж пливли не заради самогубства, а заради вчинення злочину (чи правопорушення).
Я бачу ви ще той юрист)))


систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі


«Прекратите слать мне платежки за тепло, мне неприятно» :D


Угу, а коли мамка в школу будить, то теж синулю цим доводить до самогубства. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:14

  Бетон написав:я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс...
в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно

Який путь на вашу думку для України зараз був би найкращим?
Як би вчинили європейці, на вашу думку, якби до них вдерлася рф з війною? Віддали б їй території аби зберегти життя людей чи шо?
идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. ..
[/quote]
Ідентичність подобається, мову знаю, але пишу ворожою, так?)) Щось у мене не сходиться..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

крестница пошла в школу в Германии. Она шокирована, что в школе нет института принуждения: "сел, встал, вышел" - всех этих макаренко недоделанных. там дети ходят по классу во время уроков, дискутируют с учителем, развивают критическое мышление.
если у нашего ребёнка 3 по химии и 5 по математике, нашему ребёнку берут репетитора по химии, а европейскому или американскому - по математике, чтобы развить талант.
во Франции тоже самое.
почему у нас воспитывают послушных рабов - не сообщается. Что это такое? камер нет, зайти посмотреть нельзя.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:24

  fler написав:
  Бетон написав:я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс...
в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно

Який путь на вашу думку для України зараз був би найкращим?
Як би вчинили європейці, на вашу думку, якби до них вдерлася рф з війною? Віддали б їй території аби зберегти життя людей чи шо?
идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. ..

Ідентичність подобається, мову знаю, але пишу ворожою, так?)) Щось у мене не сходиться..[/quote]
пишу, якою заманеться. США воювала с Англією, але англійська є. мова не належить агресору, хоча чесно кажучи, все кацапське - огидне. це правда.

європейці не втратили б нічого, бо вони в нато, європейці не продавали на металолом свої літаки і танки і ракети, а купували новітні літаки, ПВО, озброєння.
да кароч, опять одно и то же. бесполезно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щоб не забували, з ким маємо справу
Підозрюваному у стрілянині в Крокус Сіті Холі відрізали вухо і змушували його з'їсти

У Мережі з’явилося фото допиту підозрюваного у стрілянині в Крокус Сіті Хол, якого катують струмом

я не знаю, про що можна домовлятися з цими людьми

ЛАД, уважно подивись - оце пересічні росіяни, таких зараз переважна більшість
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а оце більш цивілізована країна
Ізраїль пропонує обміняти до 800 ув’язнених палестинців на 40 заручників ХАМАС

а ті, хто розповідає про слабкість цивілізованих людей, то цінність життя зовсім інша - що видно з цифр обміну. але так, й розмін загиблими теж йде за цією формулою - тільки змінюються місцями цифри.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 24 бер, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:34

  Shaman написав:щоб не забували, з ким маємо справу
Підозрюваному у стрілянині в Крокус Сіті Холі відрізали вухо і змушували його з'їсти

У Мережі з’явилося фото допиту підозрюваного у стрілянині в Крокус Сіті Хол, якого катують струмом

я не знаю, про що можна домовлятися з цими людьми

ЛАД, уважно подивись - оце пересічні росіяни, таких зараз переважна більшість

біомусор генетично бракований. це в їхній блатній культурі - нормально. собак жерти, крис.
з ними дововлятись не можна. домовлятись потрібно ядерним державам тягнучи мазу за нас
Бетон
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