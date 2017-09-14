Бетон написав:я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс... в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно
Який путь на вашу думку для України зараз був би найкращим? Як би вчинили європейці, на вашу думку, якби до них вдерлася рф з війною? Віддали б їй території аби зберегти життя людей чи шо?
идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. ..
Ідентичність подобається, мову знаю, але пишу ворожою, так?)) Щось у мене не сходиться..[/quote] пишу, якою заманеться. США воювала с Англією, але англійська є. мова не належить агресору, хоча чесно кажучи, все кацапське - огидне. це правда.
європейці не втратили б нічого, бо вони в нато, європейці не продавали на металолом свої літаки і танки і ракети, а купували новітні літаки, ПВО, озброєння. да кароч, опять одно и то же. бесполезно
flyman написав:............ Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $
Светлана Гринчук (замминистра энергетики) заявила о сумме 11,5 млрд долларов без учета последней атаки.
"Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование убытков именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было 11,5 млрд долларов. Думаю, эта последняя атака также будет оцениваться крупными суммами, возможно миллиардами долларов , потому что был нанесен много ущерба", - отметила Гринчук.
fox767676 написав:ядерним державам не дуже потрібні диванні расисти-теоретики
ядерним державам не треба копії 2.0, які рік назад сміялись над бусиками, а тепер бьють людей ногами запихуючи в них же, погрожуючи "зачистити свої села". головне через рік не відрізати вуха і не катувати током
fox767676 написав:ядерним державам не дуже потрібні диванні расисти-теоретики
ядерним державам не треба копії 2.0, які рік назад сміялись над бусиками, а тепер бьють людей ногами запихуючи в них же, погрожуючи "зачистити свої села". головне через рік не відрізати вуха і не катувати током
ці "люди" в більшості інтернет-расисти, доля лише дає їм шанс попрактикуватись у своїх теоріях. Одна сверхлюдина з лопатою розжене 5 Т-90 з орками, чи не твк ? Гадаю саме під цим кутом розглядають це питання західні друзі