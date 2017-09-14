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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7340734173427343>
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:24

  fler написав:
  Бетон написав:я так понимаю, сейчас озвученный путь - это возврат территорий, для чего используется человеческий ресурс...
в этом и заключается наша идентичность. мы очень разные с европейцами и ментально и ценностно

Який путь на вашу думку для України зараз був би найкращим?
Як би вчинили європейці, на вашу думку, якби до них вдерлася рф з війною? Віддали б їй території аби зберегти життя людей чи шо?
идентичность мне нравится. я знаю українську досконало. вдягаю вишиванку. ..

Ідентичність подобається, мову знаю, але пишу ворожою, так?)) Щось у мене не сходиться..[/quote]
пишу, якою заманеться. США воювала с Англією, але англійська є. мова не належить агресору, хоча чесно кажучи, все кацапське - огидне. це правда.

європейці не втратили б нічого, бо вони в нато, європейці не продавали на металолом свої літаки і танки і ракети, а купували новітні літаки, ПВО, озброєння.
да кароч, опять одно и то же. бесполезно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щоб не забували, з ким маємо справу
Підозрюваному у стрілянині в Крокус Сіті Холі відрізали вухо і змушували його з'їсти

У Мережі з’явилося фото допиту підозрюваного у стрілянині в Крокус Сіті Хол, якого катують струмом

я не знаю, про що можна домовлятися з цими людьми

ЛАД, уважно подивись - оце пересічні росіяни, таких зараз переважна більшість
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а оце більш цивілізована країна
Ізраїль пропонує обміняти до 800 ув’язнених палестинців на 40 заручників ХАМАС

а ті, хто розповідає про слабкість цивілізованих людей, то цінність життя зовсім інша - що видно з цифр обміну. але так, й розмін загиблими теж йде за цією формулою - тільки змінюються місцями цифри.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 24 бер, 2024 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:34

  Shaman написав:щоб не забували, з ким маємо справу
Підозрюваному у стрілянині в Крокус Сіті Холі відрізали вухо і змушували його з'їсти

У Мережі з’явилося фото допиту підозрюваного у стрілянині в Крокус Сіті Хол, якого катують струмом

я не знаю, про що можна домовлятися з цими людьми

ЛАД, уважно подивись - оце пересічні росіяни, таких зараз переважна більшість

біомусор генетично бракований. це в їхній блатній культурі - нормально. собак жерти, крис.
з ними дововлятись не можна. домовлятись потрібно ядерним державам тягнучи мазу за нас
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ядерним державам не дуже потрібні диванні расисти-теоретики
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:37

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Соскін порахував, що вартість ракет на два останніх обстріли близько 1.5 ярда $

Светлана Гринчук (замминистра энергетики) заявила о сумме 11,5 млрд долларов без учета последней атаки.

"Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование убытков именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было 11,5 млрд долларов. Думаю, эта последняя атака также будет оцениваться крупными суммами, возможно миллиардами долларов , потому что был нанесен много ущерба", - отметила Гринчук.

https://www.rbc.ua/ukr/news/pidrahovani-zbitki-energosistemi-urahuvannya-1711241668.html
Да, тут писали о потере ДТЭК 50% генерирующих мощностей. Там, по-моему было пропущено, что это за 2 года, а не за последнюю атаку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:39

  fox767676 написав:ядерним державам не дуже потрібні диванні расисти-теоретики

ядерним державам не треба копії 2.0, які рік назад сміялись над бусиками, а тепер бьють людей ногами запихуючи в них же, погрожуючи "зачистити свої села".
головне через рік не відрізати вуха і не катувати током
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:55

  fox767676 написав:ядерним державам не дуже потрібні диванні расисти-теоретики

їм потрібні профі. й бажано на підтвердження надати перстень дідуся :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:57

  Бетон написав:
  fox767676 написав:ядерним державам не дуже потрібні диванні расисти-теоретики

ядерним державам не треба копії 2.0, які рік назад сміялись над бусиками, а тепер бьють людей ногами запихуючи в них же, погрожуючи "зачистити свої села".
головне через рік не відрізати вуха і не катувати током


ці "люди" в більшості інтернет-расисти, доля лише дає їм шанс попрактикуватись у своїх теоріях. Одна сверхлюдина з лопатою розжене 5 Т-90 з орками, чи не твк ?
Гадаю саме під цим кутом розглядають це питання західні друзі
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 23:58

  Hotab написав:Ви бачите слово «протиправного»??
Коли мужчину мобілізують, то це не «протиправно», а згідно закону.


Ага коли в бусік запхають, це сильно згідно закону.
katso
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