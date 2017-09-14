flyman написав:............ Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють
Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.
"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.
Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.
flyman написав:............ Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють
Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.
"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.
Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.
unicdima написав:Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.
только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию
2ЛАД не разбираюсь в р-нах Харькова но судя по графику Холодногірський и Новобаварський элитные)))
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА ✔ ⚡ Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.
💡Для Харкова:
🔴Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
🔴Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
🔴Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
🔴Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.
Нет. Наименее населённые. Но "Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00" тоже неплохо - эти 3 района 40% населения города. Хуже всего Слобідський, Основянський. По какому принципу распределяли не знаю, но явно не по элитности.