RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7340734173427343
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:06

  katso написав:
  Hotab написав:Ви бачите слово «протиправного»??
Коли мужчину мобілізують, то це не «протиправно», а згідно закону.


Ага коли в бусік запхають, це сильно згідно закону.

Ждун конкретно біситься від мобілізації.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:13

  flyman написав:............
Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють

Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.

"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.

Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.

https://top.today.ua/ru/ukrayinska-pislya-raketnoyi-ataky-22-bereznya-energetyky-ne-zmozhut-utrymuvaty-taryf-na-elektroenergiyu-dlya-naselennya/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5278 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:18

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють

Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.

"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.

Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.

https://top.today.ua/ru/ukrayinska-pislya-raketnoyi-ataky-22-bereznya-energetyky-ne-zmozhut-utrymuvaty-taryf-na-elektroenergiyu-dlya-naselennya/

ефективним менеджерам простіше підняти тариф, чим закупити ПВО,
і попередники, ясно що заважали, як завжди
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34381
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:18

  Прохожий написав:
  unicdima написав:Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.

только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию

2ЛАД
не разбираюсь в р-нах Харькова но судя по графику Холодногірський и Новобаварський элитные)))

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

⚡ Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

💡Для Харкова:

🔴Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

🔴Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

🔴Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

🔴Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Нет. Наименее населённые.
Но "Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00" тоже неплохо - эти 3 района 40% населения города.
Хуже всего Слобідський, Основянський.
По какому принципу распределяли не знаю, но явно не по элитности.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28546
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5278 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 7340734173427343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 592597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1855)
24.03.2024 22:25
Ринок ОВДП (5967)
24.03.2024 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.