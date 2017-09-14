flyman написав:............ Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють
Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.
"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.
Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.
flyman написав:............ Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють
Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.
"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.
Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.
unicdima написав:Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.
только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию
2ЛАД не разбираюсь в р-нах Харькова но судя по графику Холодногірський и Новобаварський элитные)))
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА ✔ ⚡ Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.
💡Для Харкова:
🔴Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.
🔴Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.
🔴Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00
🔴Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.
Нет. Наименее населённые. Но "Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00" тоже неплохо - эти 3 района 40% населения города. Хуже всего Слобідський, Основянський. По какому принципу распределяли не знаю, но явно не по элитности.
Ага коли в бусік запхають, це сильно згідно закону.
Не трактуйте закони по своєму. Служити (буде мобілізованим) він буде згідно закону. Тобто в саме примусі служити нема незаконних дій. Бо закон такий є. Спосіб в який він опинився в ТЦК - не зовсім законний. Але де тут про «багаторазові протиправні примушування»??
Andrey2512 написав:Господа, к чему всё идет? Рашка, смотрю, решила с какого-то перепугу весной оставить нас без света и тепла?
2га армія світу клепала цілу зиму ракети, тепер вирішала вистріляти. Сьогодні ще від півлярда до ярда. Ітого вже 2+ ярда. Пошкоджень на 200лям. максимум. В РФ ЗМІ розкажуть що ми тут вже в темноті та фекаліях. Піпл схаває. Возмєздіє!
Питання на скільки ще вистачить пулялки. І скільки тут живого ППО. Такий собі покер з прикупом.
Владі би волати "що все капут, запод памагі, пагібаєм, здайомся" (напускати туман войни). ЗАЕС хай сама себе живить.
Сомневаюсь в 200 млн. Тепло уже практически не актуально. 8 градусов среднесуточная уже вот-вот. А вот эл-энергия это существенно.
никто не жалуется. всё правильно, что сбили. но и признать нужно, что ценности у нас не европейские. всем понятно, жизнь у нас, всё-таки всего-лишь ресурс: мобилизационный, трудовой и прочее, но зачем вот это лицемерие - не ясно вааще.
нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то. нет здесь ничего постыдного. быть - самими собой. быть, а не делать вид или казаться.
У поляков вопрос стоял иначе - они "знали", что ракета вернётся в Украину (насчёт "знали" сомнительно, скорее, надеялись). Мы точно знаем, что ракета прилетит к нам. Неизвестно точно в какую точку, но наверняка к нам.