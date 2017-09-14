Бетон написав:

........польша подняла ф16, но не сбила ракету, потому что это угрожало безопасности граждан польши. во как. жизнь и здоровье граждан - высшая европейская ценность, куда мы стремимся.а судя по опубликованным фото reuters вчерашнего обстрела, ракеты сбивали аккурат над моей бошкой в самом центре Киеваникто не жалуется. всё правильно, что сбили. но и признать нужно, что ценности у нас не европейские. всем понятно, жизнь у нас, всё-таки всего-лишь ресурс: мобилизационный, трудовой и прочее, но зачем вот это лицемерие - не ясно вааще.нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то. нет здесь ничего постыдного. быть - самими собой. быть, а не делать вид или казаться.