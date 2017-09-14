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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7341734273437344>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:06

  katso написав:
  Hotab написав:Ви бачите слово «протиправного»??
Коли мужчину мобілізують, то це не «протиправно», а згідно закону.


Ага коли в бусік запхають, це сильно згідно закону.

Ждун конкретно біситься від мобілізації.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:13

  flyman написав:............
Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють

Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.

"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.

Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.

https://top.today.ua/ru/ukrayinska-pislya-raketnoyi-ataky-22-bereznya-energetyky-ne-zmozhut-utrymuvaty-taryf-na-elektroenergiyu-dlya-naselennya/
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:18

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Пора ставити ціну на квт. півдолара, збитки самі себе не покриють

Восстановление энергосистемы (а пострадал не только ДнепроГЭС) потребует колоссальных денег. Сейчас гидроэнергетика и атомная энергетика, согласно возложенным на них обязательствам, покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и тарифом, по которому платит население. Но теперь это будет проблематичным.

"Укргидроэнерго несет на себе важную миссию - выполнение ПСО. Из-за массированных атак и необходимости восстановления большого количества оборудования выполнение функции покрытия разницы тарифа для населения сейчас под угрозой", - заявил глава Укргидроэнерго.

Итак, если раньше разговоры о повышении тарифа на электроэнергию для населения велись только на уровне предположений, то теперь это почти уверенность.

https://top.today.ua/ru/ukrayinska-pislya-raketnoyi-ataky-22-bereznya-energetyky-ne-zmozhut-utrymuvaty-taryf-na-elektroenergiyu-dlya-naselennya/

ефективним менеджерам простіше підняти тариф, чим закупити ПВО,
і попередники, ясно що заважали, як завжди
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:18

  Прохожий написав:
  unicdima написав:Якщо це буде продовжуватися то залишаться лише АЕС.

только АЭС без ТЕЦ и ГЭС не смогут обеспечить стабильную генерацию

2ЛАД
не разбираюсь в р-нах Харькова но судя по графику Холодногірський и Новобаварський элитные)))

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

⚡ Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

💡Для Харкова:

🔴Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

🔴Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

🔴Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

🔴Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Нет. Наименее населённые.
Но "Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00" тоже неплохо - эти 3 района 40% населения города.
Хуже всего Слобідський, Основянський.
По какому принципу распределяли не знаю, но явно не по элитности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 00:41

katso ,

Ага коли в бусік запхають, це сильно згідно закону.

Не трактуйте закони по своєму.
Служити (буде мобілізованим) він буде згідно закону. Тобто в саме примусі служити нема незаконних дій. Бо закон такий є.
Спосіб в який він опинився в ТЦК - не зовсім законний. Але де тут про «багаторазові протиправні примушування»??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 01:02

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Господа, к чему всё идет? Рашка, смотрю, решила с какого-то перепугу весной оставить нас без света и тепла?

2га армія світу клепала цілу зиму ракети, тепер вирішала вистріляти.
Сьогодні ще від півлярда до ярда. Ітого вже 2+ ярда. Пошкоджень на 200лям. максимум.
В РФ ЗМІ розкажуть що ми тут вже в темноті та фекаліях. Піпл схаває. Возмєздіє!

Питання на скільки ще вистачить пулялки. І скільки тут живого ППО.
Такий собі покер з прикупом.

Владі би волати "що все капут, запод памагі, пагібаєм, здайомся" (напускати туман войни). ЗАЕС хай сама себе живить.

Сомневаюсь в 200 млн.
Тепло уже практически не актуально. 8 градусов среднесуточная уже вот-вот.
А вот эл-энергия это существенно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 01:07

  Бетон написав:........
польша подняла ф16, но не сбила ракету, потому что это угрожало безопасности граждан польши. во как. жизнь и здоровье граждан - высшая европейская ценность, куда мы стремимся.

а судя по опубликованным фото reuters вчерашнего обстрела, ракеты сбивали аккурат над моей бошкой в самом центре Киева https://www.reuters.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com%2Freuters%2FOS5CXKBS5ZIXBD6MFGSH2DQLFY.jpg?auth=d5efab50d7cfa8e120cd47ea0947bdcd16206e0af98cfcdc63f049eebec18a7d&width=960&quality=80

никто не жалуется. всё правильно, что сбили. но и признать нужно, что ценности у нас не европейские. всем понятно, жизнь у нас, всё-таки всего-лишь ресурс: мобилизационный, трудовой и прочее, но зачем вот это лицемерие - не ясно вааще.

нужно признать свой путь, где ценности немного другие: территории, идентичность ещё что-то. нет здесь ничего постыдного. быть - самими собой. быть, а не делать вид или казаться.

У поляков вопрос стоял иначе - они "знали", что ракета вернётся в Украину (насчёт "знали" сомнительно, скорее, надеялись). Мы точно знаем, что ракета прилетит к нам. Неизвестно точно в какую точку, но наверняка к нам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 02:36

Главное достижение на форуме - перестали считать через сколько недель у РФ закончатся ракеты. Через 2 или через 3. И не начали считать, когда закончатся шахеды. :)
Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах". :)
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать. Нам не дают даже "Таурусы" с дальностью 500+ км. Да и англо-французские ракеты нам дали, как понимаю, в варианте Black Shaheen с уменьшенной до 290 км дальностью.
Да и вообще, как-то не вижу сейчас потока техники с Запада. Тут писали о снарядах. Точнее, об их нехватке. Но что-то молчат об орудиях. А ведь наверняка есть потери да и просто износ стволов. Тем более, нам поставляли, в основном, технику б/у.

С мобилизацией, по-моему, всё понятно. В любом обществе в такой ситуации есть какой-то % добровольцев (относительно небольшой), какой-то %, условно назову, законопослушных граждан, которые придут по повестке, и "ухилянты". Думаю, их больше всего.
Добровольцы пошли сразу и их уже, по-видимому, практически нет. Такие, которые придут по повестке, ещё есть, но, похоже, их недостаточно для требуемой мобилизации.
Для того, чтобы заставить воевать "ухилянтов", нужна сильная власть или наказание, страшнее войны, или (лучший вариант) соответствующий настрой всего общества. У нас, похоже, нет ни одного из этих стимулов. Насчёт "настроя общества" знаю матерей, которые последними словами ругают Россию и лично Путина, но сделают всё, чтобы их сыновья в армию не пошли. И не осудят сыновей, если те "переплывут Тису" (условно "переплывут").
О войне уже писал. Считал и считаю основным "грехом" Зеленского то, что он не предотвратил войну. Может быть, это было невозможно, но он не сделал всё для этого. Может быть, надо было признать в каком-то виде ЛДНР, может быть, вообще признать их независимость. Может, как-то выполнить Минск. Не знаю. Но он не сделал практически ничего, только добивался личных переговоров с Путиным. Слишком надеялся на "партнёров"? Боялся "активистов"? Не знаю. Но сегодня об этом поздно говорить.

Очень жаль, что опять надолго забанили lapay. Всё хочу узнать его мнение, каким образом можно сегодня добиться рпв. Я не вижу вариантов.
Окопаться, построить сильную оборону, чтобы не дать противнику продвигаться? Задача сложная. Укреплять надо не только сегодняшнюю линию фронта, но всю границу, т.к. никто и ничто не помешает РФ нанести удар не на юге или востоке, а с севера или с-в. Слабо верю в создание такой линии, о какой мечтает Bobua.
Но, допустим, удалось. Но это не помешает врагу обстреливать Украину ракетами и прочим. Т.е. это не рпв. Даже не говорю о возможности/вероятности увеличения численности росс. армии на фронте, хотя вероятность этого исключить нельзя. Т.е. нужны какие-то договорённости (хотя бы типа минских), а, следовательно, переговоры. Хотя условия сегодня не лучшие (год назад были заметно лучше). Короче, не буду расписывать, вопросов много.
Подозреваю, что lapay не хочет подробно отвечать на эти вопросы, понимая, что пост удалят, а его отправят далеко и надолго.
Я бы попросил модераторов как-то гарантировать "неприкосновенность". Пусть не постоянную, а хотя бы на один-два дня для обсуждения этого вопроса. Мне кажется, это было бы интересно и полезно. А вопрос важный. Понятно, что мы здесь его не решим, но всё же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 02:50

  ЛАД написав:А сегодня начались фантазии о "газовых крестах". :)
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать. Нам не дают даже "Таурусы" с дальностью 500+ км. Да и англо-французские ракеты нам дали, как понимаю, в варианте Black Shaheen с уменьшенной до 290 км дальностью."

Ракети Томагавк було б ідеально але платформ для їх запуску з землі немає (є розробки), і західні політики очкують їх передавати в будь якому випадку.
Тому залишаються або українські розробки крилатих ракет (малоймовірно найближчим часом) або дрони які зможуть туди долетіти (?) ну або диверсії на місці.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 02:53

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:-----------------------------
vitaliiangel
В итоге воевать пойдут бедные или негодные. Что искажает идею мобилизации.
-----------------------------
А що поганого в тому, щоб воювати пішли бідні, заробили грошей і повернулись багатими?

Чи не повернулись.
Чи повернулись каліками.

какие реальные предложения?

Предложений нет.
Просто считаю неправильной постановку вопроса. Воевать должны все. Кому-то надо давать бронь. Но это не должно быть по имущественному цензу - холопы воюют, а паны сидят в тылу и оплачивают войну. Единственная причина брони - необходимость для государства и обороны.
ЛАД
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