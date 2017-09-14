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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 бер, 2024 07:26
_Mykola_ написав: hume написав:
cтерненко
Тупо бере чужі дрони і перепрошиває їх своєю прошивкою Rusorez і видає роботу дронів інших спільнот і волонтерів за свої. Тому чесність цього індивіда, є під великим питанням.
Пане _Mykola_
, я частково розумію Ваше небажання продовжувати цю розмову, враховуючи деяких осіб. Але все ж мова йде про людину, яка акумулює мільйони чужих грошей і, мяко кадужи, не особливо якісно про них звітує.
Якщо у вас є факти про те, що ця людина хоч десь мухлює - иакі факти варто публікувати.
І чим детьальніше, тим краще.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 08:26
ЛАД
Может быть, надо было признать в каком-то виде ЛДНР, может быть, вообще признать их независимость.
Через рік-другий визнавали б Хнр (обидві), ОНР , можна і ЧНР. Схема ж робоча!! Жертва все визнає, воювати не хоче, затрат - нуль, профіт - щоразу шматки території!
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