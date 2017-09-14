Додано: Пон 25 бер, 2024 10:49

ЛАД написав: Главное достижение на форуме - перестали считать через сколько недель у РФ закончатся ракеты. Через 2 или через 3. И не начали считать, когда закончатся шахеды.

Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.

А сегодня начались фантазии о "газовых крестах".

А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать. Нам не дают даже "Таурусы" с дальностью 500+ км. Да и англо-французские ракеты нам дали, как понимаю, в варианте Black Shaheen с уменьшенной до 290 км дальностью.

Да и вообще, как-то не вижу сейчас потока техники с Запада. Тут писали о снарядах. Точнее, об их нехватке. Но что-то молчат об орудиях. А ведь наверняка есть потери да и просто износ стволов. Тем более, нам поставляли, в основном, технику б/у.



С мобилизацией, по-моему, всё понятно. В любом обществе в такой ситуации есть какой-то % добровольцев (относительно небольшой), какой-то %, условно назову, законопослушных граждан, которые придут по повестке, и "ухилянты". Думаю, их больше всего.

Добровольцы пошли сразу и их уже, по-видимому, практически нет. Такие, которые придут по повестке, ещё есть, но, похоже, их недостаточно для требуемой мобилизации.

Для того, чтобы заставить воевать "ухилянтов", нужна сильная власть или наказание, страшнее войны, или (лучший вариант) соответствующий настрой всего общества. У нас, похоже, нет ни одного из этих стимулов. Насчёт "настроя общества" знаю матерей, которые последними словами ругают Россию и лично Путина, но сделают всё, чтобы их сыновья в армию не пошли. И не осудят сыновей, если те "переплывут Тису" (условно "переплывут").

О войне уже писал. Считал и считаю основным "грехом" Зеленского то, что он не предотвратил войну. Может быть, это было невозможно, но он не сделал всё для этого. Может быть, надо было признать в каком-то виде ЛДНР, может быть, вообще признать их независимость. Может, как-то выполнить Минск. Не знаю. Но он не сделал практически ничего, только добивался личных переговоров с Путиным. Слишком надеялся на "партнёров"? Боялся "активистов"? Не знаю. Но сегодня об этом поздно говорить.



каким образом можно сегодня добиться рпв. Я не вижу вариантов.

Окопаться, построить сильную оборону, чтобы не дать противнику продвигаться? Задача сложная. Укреплять надо не только сегодняшнюю линию фронта, но всю границу, т.к. никто и ничто не помешает РФ нанести удар не на юге или востоке, а с севера или с-в. Слабо верю в создание такой линии, о какой мечтает Bobua.

Но, допустим, удалось. Но это не помешает врагу обстреливать Украину ракетами и прочим. Т.е. это не рпв. Даже не говорю о возможности/вероятности увеличения численности росс. армии на фронте, хотя вероятность этого исключить нельзя. Т.е. нужны какие-то договорённости (хотя бы типа минских), а, следовательно, переговоры. Хотя условия сегодня не лучшие (год назад были заметно лучше). Короче, не буду расписывать, вопросов много. Главное достижение на форуме - перестали считать через сколько недель у РФ закончатся ракеты. Через 2 или через 3. И не начали считать, когда закончатся шахеды.Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.А сегодня начались фантазии о "газовых крестах".А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать. Нам не дают даже "Таурусы" с дальностью 500+ км. Да и англо-французские ракеты нам дали, как понимаю, в варианте Black Shaheen с уменьшенной до 290 км дальностью.Да и вообще, как-то не вижу сейчас потока техники с Запада. Тут писали о снарядах. Точнее, об их нехватке. Но что-то молчат об орудиях. А ведь наверняка есть потери да и просто износ стволов. Тем более, нам поставляли, в основном, технику б/у.С мобилизацией, по-моему, всё понятно. В любом обществе в такой ситуации есть какой-то % добровольцев (относительно небольшой), какой-то %, условно назову, законопослушных граждан, которые придут по повестке, и "ухилянты". Думаю, их больше всего.Добровольцы пошли сразу и их уже, по-видимому, практически нет. Такие, которые придут по повестке, ещё есть, но, похоже, их недостаточно для требуемой мобилизации.Для того, чтобы заставить воевать "ухилянтов", нужна сильная власть или наказание, страшнее войны, или (лучший вариант) соответствующий настрой всего общества. У нас, похоже, нет ни одного из этих стимулов. Насчёт "настроя общества" знаю матерей, которые последними словами ругают Россию и лично Путина, но сделают всё, чтобы их сыновья в армию не пошли. И не осудят сыновей, если те "переплывут Тису" (условно "переплывут").О войне уже писал. Считал и считаю основным "грехом" Зеленского то, что он не предотвратил войну. Может быть, это было невозможно, но он не сделал всё для этого. Может быть, надо было признать в каком-то виде ЛДНР, может быть, вообще признать их независимость. Может, как-то выполнить Минск. Не знаю. Но он не сделал практически ничего, только добивался личных переговоров с Путиным. Слишком надеялся на "партнёров"? Боялся "активистов"? Не знаю. Но сегодня об этом поздно говорить.каким образом можно сегодня добиться рпв. Я не вижу вариантов.Окопаться, построить сильную оборону, чтобы не дать противнику продвигаться? Задача сложная. Укреплять надо не только сегодняшнюю линию фронта, но всю границу, т.к. никто и ничто не помешает РФ нанести удар не на юге или востоке, а с севера или с-в. Слабо верю в создание такой линии, о какой мечтаетНо, допустим, удалось. Но это не помешает врагу обстреливать Украину ракетами и прочим. Т.е. это не рпв. Даже не говорю о возможности/вероятности увеличения численности росс. армии на фронте, хотя вероятность этого исключить нельзя. Т.е. нужны какие-то договорённости (хотя бы типа минских), а, следовательно, переговоры. Хотя условия сегодня не лучшие (год назад были заметно лучше). Короче, не буду расписывать, вопросов много.

Кац пропонує здатися - нічого нового. як там "дедушка старый, ему все равно".тобто віддаємо Донецьку область? а що з Херсонською та Запоріжською - теж візьмемо до уваги конституції рф. а там вже й Харківська область на подході.щоб цей потік зради трохи розвіяти - у кацапів також немає людського ресурсу наступати, особливо враховуючи тактику м'ясного штурму. гадаю, десь в Донецькій області й зав'язнуть. мінні поля, які зробили кацапи по своїй лінії оборони - вони діють для обох сторін. тому без великої мобілізації може наступ й не вийде, я для оборони вистачить - навіть ротацію робити.є ризик нової мобілізації в Раші - коли об'являть, тоді й будемо дивитися. в них ті ж самі проблеми у військах - відсутність ротації та мобілізація до кінця війни. відпускають лише зеків - там схема відпрацьована - повернувся, вбив когось - й знову у Штурм Zвсі їх сили зв'язані в Україні. будь-який форс-мажор - ресурсів у них немає. тому цей клінч - в кого сили скінчаться раніше. й у Раші теж достатньо проблем, вони можуть впасти першими.ще раз нагадаю. російськомовна більшість на Сході - якось й пристосується в окупації. активна меншість - буде просто знищена, якщо не встигне виїхати. й це не образний вислів.тому "не ссать, стоять, е.ашить" - не я придумав. жаль, не дожив Gorky Look, він теж передбачав цю агресію