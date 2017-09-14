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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7343734473457346>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:55

МИНИМУМ 5 БАЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ УДАРИЛО ПО КИЕВУ С КРЫМА

УДАРИЛИ ОНИКСАМИ ИЛИ ЧЕМ ТО ПОТЯЖЕЛЕЕ И ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ

ВЗРЫВ С БЕЛОЙ ЦЕРКВИ БЫЛО СЛЫШНО В КИЕВЕ

Патриот отработал быстрее, чем успели дать тревогу

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 25 бер, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:55

Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії.
На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:56

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Погоджуючись що здурі можна й мягке зломати , вважаю що є варіанти відкриття кордонів на піку демотивації....
Наприклад
Аналізуємо скільки платять різним ВЛК/ТЦК/Прикордонники/Контробандисти...це приблизно 5000-10000 доларів за особу...
Отже
Виставляємо ОФІЦІЙНИЙ прайс
Застава - 500 000 грн
Доба перебування за кордоном - 1000 грн

Після місячного терміну і аналізу - можемо потихеньку послабляти як розмір застави так і вартість добового перебування....
Думаю що зупинимось десь на рівні 200 000 (застава) , 10 доларів/доба перебування....
На мою думку, цим варіантом скористається до 500 000 мужиків призовного віку які зїздять до свої родин ...і повернуться, побувши там тиждень (в Бюджет+1 млрд грн).
Ще тисяч з 50 - не повернуться, але не повернувшись збагатять Бюджет на 10-15 млрд грн...

Таким чином обмеження будуть не критичними для усвідомлення...адже поїздка за кордон БЕЗ можливості витратити 100 доларів/день - це каторга, а тому додаткових 10 доларів для того щоб поспілкуватись з родиною - це мізер
З іншого боку різко покращиться як психологічний фон так і мотиваційний...

ПС
Про військовослужбовців ЗСУ - я взагалі мовчу , вони повинні мати право автоматичного отримання дозволу від командира....
Або ( для зменшення корупційних ризиків) при внесенні застави як для цивільних- кожних три місяці - на тиждень
зякої радості в/сл не можуть так само по заставі? Якого такого автоматичного права? В мене командир і в отпуск не хоче пускати не те що за кордон.
Ви як Баба-Яга - завжди проти ?
Чи деколи пробуєте зрозуміти прочитане?
Зверніть увагу на виділенне.....
мож Ви попробуєте зрозуміти? Перед тим як фантазувати?
з дозволом командира на отпуск як рішати будем? Вони іще тут й втірають що за минулий рік отпуск спалюється якщо не вибрав до лютого.)
Доречі коли йдеш в отпуск то ще надо писати куди їдеш і там відмічатись в воєнкоматі про прибуття і вибуття. Це коли мені дали 5 днів я ще до тих товстозадих маю ходити відмічатись як уголовнік. І народ ходить.
Вихідних тож нема. В мене начальство рішило розпорядок дня- підйом 5.30 сніданок 6 до 6 30. Відбій не прописаний. Ми спитали , сказали після перемоги. :lol: на больнічку то лікар може рекомендувати а далі на розгляд командира...
То як тут будем рішати з правами і корупційною складовою?
якого ми тут безправні а там у вас конституція і ще можливість застави? Приймаєм закон про можливість одкуплятись од мобілізації то давайте можливість і нам викуплятись з армії.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:57

>>Парламентарії скасували категорію "обмежено придатний". <<
Або у військо або на виїзд.
Акція від ВР:"Заплати и лети". Гроші від зарубіжних партнерів скінчилися, можно вже і на еміграцію.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да на себя плевать. Мелких жалко.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:58

UA
ви неправі. правильно було б вибачитися.

не знаю, як ви, але гадаю Бетон більше про дітей переймається, ніж за себе
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 10:59

  vitaliiangel написав:
МИНИМУМ 5 БАЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ УДАРИЛО ПО КИЕВУ С КРЫМА

УДАРИЛИ ОНИКСАМИ ИЛИ ЧЕМ ТО ПОТЯЖЕЛЕЕ И ОЧЕНЬ БЫСТРЫМ

ВЗРЫВ С БЕЛОЙ ЦЕРКВИ БЫЛО СЛЫШНО В КИЕВЕ

Патриот отработал быстрее, чем успели дать тревогу


Оболонь, две, сбили
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:02

КМВА: за попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та  Дніпровському районах.

Оперативні служби слідують на місця пригод.

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:08

  Shaman написав:UA
ви неправі. правильно було б вибачитися.

не знаю, як ви, але гадаю Бетон більше про дітей переймається, ніж за себе

Це якісь самообман.
Перебуваючи в Києві треба бути готовим до обстрілів кожної секунди.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:10

  hume написав:
Оболонь, две, сбили

Ви ще гугл координати викладіть
UA
 
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