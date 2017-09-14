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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73447345734673477348>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:14

  Banderlog написав:Доречі коли йдеш в отпуск то ще надо писати куди їдеш і там відмічатись в воєнкоматі про прибуття і вибуття.

пишите место назначения Италия на матч Лиги чемпионов. 100% проканает. В местном военкомате отметитесь.
  freeze написав:Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например.
У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:16

  UA написав:
  Shaman написав:UA
ви неправі. правильно було б вибачитися.

не знаю, як ви, але гадаю Бетон більше про дітей переймається, ніж за себе

Це якісь самообман.
Перебуваючи в Києві треба бути готовим до обстрілів кожної секунди.

свою думку я вже озвучив. й одна справа, коли для вас обстріли - десь бахкає, й інша коли поруч. якщо щось важке менше 1 км, то воно зі стільця скидає.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:16

  UA написав:Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії.
На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.

Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес.
Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:22

vitaliiangel ,
ВЗРЫВ С БЕЛОЙ ЦЕРКВИ БЫЛО СЛЫШНО В КИЕВЕ


2 різні людини (знайомі) в БЦ не чули взагалі, що вони під обстрілом.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:30

  Shaman написав:
  UA написав:Це якісь самообман.
Перебуваючи в Києві треба бути готовим до обстрілів кожної секунди.

свою думку я вже озвучив. й одна справа, коли для вас обстріли - десь бахкає, й інша коли поруч. якщо щось важке менше 1 км, то воно зі стільця скидає.

Кияни просто сильно зажрались.
Коли ракети збивають на підступах до Києва воно теж бахкає в когось над головою і падає на будинки.
Декілька ракет збили над Києвом - все паніка.
Це якась битва екстрасенсів :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:31

Уражено будівлю військо-морської бази "Севастополь" та 3 кор

  Shaman написав:тому "не ссать, стоять, е.ашить" - не я придумав. жаль, не дожив Gorky Look, він теж передбачав цю агресію


щойно спілкувався з сусідом, який перебуває у Кринках (зараз на ротації)-каже що оркі трохи видихаються (КАБів стало менше), настрій нормальний -чекають на чешскі снаряди

у іншого сусіда біда-поховали племінника (37р) попав під мінометний обстріл (хтось тут постив, що це зброя не ефективна?

є гарні новини:

Уражено будівлю військо-морської бази "Севастополь" та три ворожих корабля.

Під час успішної операції уражено, ймовірно, не тільки два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", але й про розвідувальний корабель "Іван Хурс". Про це сказав речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:35

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Це якісь самообман.
Перебуваючи в Києві треба бути готовим до обстрілів кожної секунди.

свою думку я вже озвучив. й одна справа, коли для вас обстріли - десь бахкає, й інша коли поруч. якщо щось важке менше 1 км, то воно зі стільця скидає.

Кияни просто сильно зажрались.
Коли ракети збивають на підступах до Києва воно теж бахкає в когось над головою і падає на будинки.
Декілька ракет збили над Києвом - все паніка.
Це якась битва екстрасенсів :mrgreen:

https://t.me/c/1686929119/71127

Відео, як діти у Києві біжать в укриття під звуки вибухів: на все життя залишиться травма
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:36

союзнички...

❗️Польські фермери зупинили блокаду на російському кордоні, — Polskie Radio

Блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. Фермери Вармінсько-Мазурського воєводства у минулу середу, 20 березня, заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Раніше протестувальники були налаштовані рішуче, анонсуючи блокаду російського кордону щонайменше на місяць.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:36

UA
Кияни просто сильно зажрались.

Якесь нездорове змагання, кому гірше.. Всім погано. Київ добре закритий, але по ньому і бʼють більше, ніж по Обухову чи Переяславу.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:36

  Бетон написав:
  UA написав:Кияни просто сильно зажрались.
Коли ракети збивають на підступах до Києва воно теж бахкає в когось над головою і падає на будинки.
Декілька ракет збили над Києвом - все паніка.
Це якась битва екстрасенсів :mrgreen:

https://t.me/c/1686929119/71127

Відео, як діти у Києві біжать в укриття під звуки вибухів: на все життя залишиться травма

Те що над вами бахнуло впало в 500 метрах від мене.
Все нормально.
Смерть москалям.
UA
 
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