Banderlog написав:Доречі коли йдеш в отпуск то ще надо писати куди їдеш і там відмічатись в воєнкоматі про прибуття і вибуття.
пишите место назначения Италия на матч Лиги чемпионов. 100% проканает. В местном военкомате отметитесь.
freeze написав:Сейчас мобилизованный военнослужащий без проблем может проводить отпуск за границей, делается вытяг из наказа командира части с разрешением на такой отпуск, ну и в отпускном указывается место назначения Италия, например. У нас несколько человек из батальона на футбол летали на матч Лиги чемпионов во время своего отпуска. Никаких вопросов на границе.
UA написав:Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії. На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.
Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес. Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.
UA написав:Це якісь самообман. Перебуваючи в Києві треба бути готовим до обстрілів кожної секунди.
свою думку я вже озвучив. й одна справа, коли для вас обстріли - десь бахкає, й інша коли поруч. якщо щось важке менше 1 км, то воно зі стільця скидає.
Кияни просто сильно зажрались. Коли ракети збивають на підступах до Києва воно теж бахкає в когось над головою і падає на будинки. Декілька ракет збили над Києвом - все паніка. Це якась битва екстрасенсів
Shaman написав:тому "не ссать, стоять, е.ашить" - не я придумав. жаль, не дожив Gorky Look, він теж передбачав цю агресію
щойно спілкувався з сусідом, який перебуває у Кринках (зараз на ротації)-каже що оркі трохи видихаються (КАБів стало менше), настрій нормальний -чекають на чешскі снаряди
у іншого сусіда біда-поховали племінника (37р) попав під мінометний обстріл (хтось тут постив, що це зброя не ефективна?
є гарні новини:
Уражено будівлю військо-морської бази "Севастополь" та три ворожих корабля.
Під час успішної операції уражено, ймовірно, не тільки два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", але й про розвідувальний корабель "Іван Хурс". Про це сказав речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук
UA написав:Це якісь самообман. Перебуваючи в Києві треба бути готовим до обстрілів кожної секунди.
свою думку я вже озвучив. й одна справа, коли для вас обстріли - десь бахкає, й інша коли поруч. якщо щось важке менше 1 км, то воно зі стільця скидає.
Кияни просто сильно зажрались. Коли ракети збивають на підступах до Києва воно теж бахкає в когось над головою і падає на будинки. Декілька ракет збили над Києвом - все паніка. Це якась битва екстрасенсів
❗️Польські фермери зупинили блокаду на російському кордоні, — Polskie Radio
Блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. Фермери Вармінсько-Мазурського воєводства у минулу середу, 20 березня, заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.
Раніше протестувальники були налаштовані рішуче, анонсуючи блокаду російського кордону щонайменше на місяць.
UA написав:Кияни просто сильно зажрались. Коли ракети збивають на підступах до Києва воно теж бахкає в когось над головою і падає на будинки. Декілька ракет збили над Києвом - все паніка. Це якась битва екстрасенсів