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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7345734673477348>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:38

  Xenon написав:союзнички...

❗️Польські фермери зупинили блокаду на російському кордоні, — Polskie Radio

Блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. Фермери Вармінсько-Мазурського воєводства у минулу середу, 20 березня, заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Раніше протестувальники були налаштовані рішуче, анонсуючи блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Москальська ракета пролетіла на головою і вони драпанули аж до Ламаншу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:40

  Hotab написав:vitaliiangel ,
ВЗРЫВ С БЕЛОЙ ЦЕРКВИ БЫЛО СЛЫШНО В КИЕВЕ


2 різні людини (знайомі) в БЦ не чули взагалі, що вони під обстрілом.


86км відстань, більше 50км вже не чутно, якщо потужність менше кілотони

На каком расстоянии слышен звук взрыва?
звук даже от мощного взрыва можно слышать на расстояниях, не превышающих 20—30 км. Однако этот звук становится снова слышимым на еще бóльших расстояниях. Объясняется это тем, что на высоте 50—70 км располагаются слои атмосферного озона с температурой 50—70 °C.


існує суперпроводимість в тропосфері -коли хвилі VHF діапазону(до 30км) досягають відстань у 1600км...часто чув переговори з буксирами порта Одеса біля підходів до Суєца.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 25 бер, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:41

prodigy , ясно, черговий «генерал СВР» на гілку занесли…
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:45

  Hotab написав:prodigy , ясно, черговий «генерал СВР» на гілку занесли…

я 300 раз писал что не обязательно согласен с тем, что пишут в тг каналах и делаю репост только ради расширения диапазона мнений. Форум не судебная экспертиза, где всё должно быть филигранно точно и чётко.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:47

кацапи вже відзвітували шо уразили "сверхважный центр принятия решений"


Ракетный удар был нанесен по зданию штаба бывшей Гражданской обороны Украины, который располагался рядом с Киевской академией декоративно-прикладного искусства и дизайна по улице Михаила Бойчука.

Неизвестно, что именно располагалось в данной постройке на текущий момент, а также был ли данный прилет сюда запланирован.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Події з поляками кажуть про те, що русскіє їм щось наобіцяли і ті повірили, ще й мабуть щось заплатили. Сьогодні поляки припинили єдину акцію протесту на кордоні з Росією, бо свята ж, на український кордон свята чомусь не поширюються. Ракети тепер можуть до нас залітати через Польшу, збивати вони їх не будуть.
І що тепер з поляцькими курвами робити?
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:51

  UA написав:
Якщо сини ахметова загинуть на війні, кому він передасть приватизоване майно?
а кому він реально передав своє "донецьке" майно?
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vitaliiangel

я 300 раз писал

Це називається інакше - «приніс фейкову неперевірену інформацію».
Ти не думку (мненіє) приніс. А начебто новину
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:56

Мнения не бывают фейковыми, они бывают ошибочными (довольно часто). Фейком оно становится тогда, когда ошибочное мнение выдают за факт. В момент когда что то бахнуло определить с достоверностью где и что невозможно. Люди высказали мнение. Ты принял его за факт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:06

Бабці на лавочці сказали, що наступні два тижні в плані обстрілів Києва будуть напружені.
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