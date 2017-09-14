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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7345734673477348
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:16

  Xenon написав:кацапи вже відзвітували шо уразили "сверхважный центр принятия решений"


Ракетный удар был нанесен по зданию штаба бывшей Гражданской обороны Украины, который располагался рядом с Киевской академией декоративно-прикладного искусства и дизайна по улице Михаила Бойчука.

Неизвестно, что именно располагалось в данной постройке на текущий момент, а также был ли данный прилет сюда запланирован.


Ага. Винесли спортзал універу, де дочка знайомого вчиться
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:19

vitaliiangel

«Мнєніє» - це коли починається зі слів «я (або хтось) думає , вважає, прогнозує, розраховує що було то і то..
ти приніс саме новину. Не може бути «мнєнієм», що в БЦ були вибухи які чули в Києві. Бо там нічого не вибухало. . Це проста брехня. Згідно правил форуму носити фейкові новини заборонено. Злісних порушників банять.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22

🔻«Отвратительная игра Путина» — комментарий главного редактора BILD Марион Хорн о теракте в «Крокус Сити Холле»

«Они бежали, спасая свои жизни, их расстреливали, их взрывали. 133 человека были убиты. Среди жертв — двое детей. Родители, братья, сёстры и дети оплакивают погибших.

Ужас, горе, сострадание — такими должны быть чувства на следующий день после теракта в Красногорске.
Но российский диктатор Владимир Путин использует погибших для своей войны против Украины и Запада. Хотя ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт, он пытается свалить вину за резню на Украину.

Он делает оружие из жертв и страданий их родственников, чтобы применить ещё больше насилия — в Украине и в своей собственной стране.

Путин был глубоко унижен терактом. В конце концов, как это может быть, чтобы в его империи с "силовиками" террористы с автоматами могли убить более 100 человек в концертном зале и беспрепятственно скрыться?

Он попытается отвлечь внимание от этого позора. С помощью ещё больших репрессий и чисток у себя дома. И ещё большим военным насилием в Украине.

Тот, кто хочет поговорить с Путиным о прекращении огня и "замораживании" [конфликта], должен понимать, что с человеком, совершившим насилие, трудно говорить об отказе от насилия.

Путин — государственный террорист. Он даже не стесняется лгать родственникам жертв террора в целях своей пропаганды».

@BILD
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22

  fler написав:
  UA написав:Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії.
На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.

Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес.
Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.

Дякую.
Щось зачастив. Спробував бухати.
Сподобалось. Головне, я так розумію режим і поступове збільшення навантаження
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 25 бер, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Бабці на лавочці сказали, що наступні два тижні в плані обстрілів Києва будуть напружені.


а бабки не в курсі яка мета цих напруженостей?
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:36

  Hotab написав:vitaliiangel

я 300 раз писал

Це називається інакше - «приніс фейкову неперевірену інформацію».
Ти не думку (мненіє) приніс. А начебто новину

проснулась, попила чайку, промониторила 300ТК, и "на работу" флудить на форумах...

инфантильность 146го левела.....
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Закарпатье люди перекрыли дороги в районе Мукачево из-за массовой мобилизации в регионе.

Они перекрывают дороги на пешеходных переходах, чтобы не было повода наказать за нарушения ПДД, сообщают местные паблики.

На видео видно, что полицейские пытаются разгонять митингующих.

С прошлой недели в соцсетях распространяли анонс мероприятия. Призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать - женщины, люди старше 60 лет и многодетные.

"Все понимают, что идет война, нужна мобилизация, боремся за независимость и за лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию власти и главнокомандующему. А в свою очередь это приведет к бунтам внутри государства, чего и ждет рашистская власть", - пишут организаторы.

Они требуют, чтобы повестки вручали "только цивилизованным и законным методом".

Из тлг "Страна"
katso
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:38

  Shaman написав:Росіяни наблизилися до околиць Часового Яру: чи зможе РФ швидко його захопити і чому це місто важливіше, ніж Авдіївка
ISW окремо відзначає, що озвучує ці загрози, аби надати оцінку того, що захоплення Часового Яру було б більш значущим з оперативного погляду для росіян, аніж захоплення Авдіївки. Однак ISW не прогнозує, що російські сили швидко візьмуть Часів Яр, «якщо вони взагалі зможуть його взяти

оце наші реальні ризики...

Там же 3 лінії оборони Сирського, нє?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:40

  Бетон написав:Відео, як діти у Києві біжать в укриття під звуки вибухів: на все життя залишиться травма
це понятно. Питання в іншому що Ви збираєтесь з цим робити?
Над дітьми зірвалось. Діти налякались. Це не добре. Наступного разу може бути гірше.
Хочете поділитись переживанням щоб поспівчували? Співчуваю. Далі шо? Хочете щоб над Києвом не збивали? А збивали на підльоті? Не справляється пво, ракет не вистачає.
Тепер я поділюсь.
Є місця де гірші за київ. Є селище в запорізькій де с300 прилітали в школу, дит сад, клуб з поштою. 8 ракет за 2 р на 3тисячі заявленого населення. В половини населеного пункту вікна з дсп. Ракети пво не збило бо пво тут нема, в місцевих дітей напевно стрес, мож і на все життя.
Тепер ви тож поспівчувайте...
Banderlog
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