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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7346734773487349>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:16

  Xenon написав:кацапи вже відзвітували шо уразили "сверхважный центр принятия решений"


Ракетный удар был нанесен по зданию штаба бывшей Гражданской обороны Украины, который располагался рядом с Киевской академией декоративно-прикладного искусства и дизайна по улице Михаила Бойчука.

Неизвестно, что именно располагалось в данной постройке на текущий момент, а также был ли данный прилет сюда запланирован.


Ага. Винесли спортзал універу, де дочка знайомого вчиться
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:19

vitaliiangel

«Мнєніє» - це коли починається зі слів «я (або хтось) думає , вважає, прогнозує, розраховує що було то і то..
ти приніс саме новину. Не може бути «мнєнієм», що в БЦ були вибухи які чули в Києві. Бо там нічого не вибухало. . Це проста брехня. Згідно правил форуму носити фейкові новини заборонено. Злісних порушників банять.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22

🔻«Отвратительная игра Путина» — комментарий главного редактора BILD Марион Хорн о теракте в «Крокус Сити Холле»

«Они бежали, спасая свои жизни, их расстреливали, их взрывали. 133 человека были убиты. Среди жертв — двое детей. Родители, братья, сёстры и дети оплакивают погибших.

Ужас, горе, сострадание — такими должны быть чувства на следующий день после теракта в Красногорске.
Но российский диктатор Владимир Путин использует погибших для своей войны против Украины и Запада. Хотя ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт, он пытается свалить вину за резню на Украину.

Он делает оружие из жертв и страданий их родственников, чтобы применить ещё больше насилия — в Украине и в своей собственной стране.

Путин был глубоко унижен терактом. В конце концов, как это может быть, чтобы в его империи с "силовиками" террористы с автоматами могли убить более 100 человек в концертном зале и беспрепятственно скрыться?

Он попытается отвлечь внимание от этого позора. С помощью ещё больших репрессий и чисток у себя дома. И ещё большим военным насилием в Украине.

Тот, кто хочет поговорить с Путиным о прекращении огня и "замораживании" [конфликта], должен понимать, что с человеком, совершившим насилие, трудно говорить об отказе от насилия.

Путин — государственный террорист. Он даже не стесняется лгать родственникам жертв террора в целях своей пропаганды».

@BILD
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:22

  fler написав:
  UA написав:Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії.
На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.

Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес.
Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.

Дякую.
Щось зачастив. Спробував бухати.
Сподобалось. Головне, я так розумію режим і поступове збільшення навантаження
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 25 бер, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Бабці на лавочці сказали, що наступні два тижні в плані обстрілів Києва будуть напружені.


а бабки не в курсі яка мета цих напруженостей?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:38

  Shaman написав:Росіяни наблизилися до околиць Часового Яру: чи зможе РФ швидко його захопити і чому це місто важливіше, ніж Авдіївка
ISW окремо відзначає, що озвучує ці загрози, аби надати оцінку того, що захоплення Часового Яру було б більш значущим з оперативного погляду для росіян, аніж захоплення Авдіївки. Однак ISW не прогнозує, що російські сили швидко візьмуть Часів Яр, «якщо вони взагалі зможуть його взяти

оце наші реальні ризики...

Там же 3 лінії оборони Сирського, нє?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:40

  Бетон написав:Відео, як діти у Києві біжать в укриття під звуки вибухів: на все життя залишиться травма
це понятно. Питання в іншому що Ви збираєтесь з цим робити?
Над дітьми зірвалось. Діти налякались. Це не добре. Наступного разу може бути гірше.
Хочете поділитись переживанням щоб поспівчували? Співчуваю. Далі шо? Хочете щоб над Києвом не збивали? А збивали на підльоті? Не справляється пво, ракет не вистачає.
Тепер я поділюсь.
Є місця де гірші за київ. Є селище в запорізькій де с300 прилітали в школу, дит сад, клуб з поштою. 8 ракет за 2 р на 3тисячі заявленого населення. В половини населеного пункту вікна з дсп. Ракети пво не збило бо пво тут нема, в місцевих дітей напевно стрес, мож і на все життя.
Тепер ви тож поспівчувайте...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:04

  Бетон написав: Спробував бухати.
Сподобалось. Головне, я так розумію режим і поступове збільшення навантаження

Це називається запой)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:12

  Letusrock написав:
  UA написав:Бабці на лавочці сказали, що наступні два тижні в плані обстрілів Києва будуть напружені.


а бабки не в курсі яка мета цих напруженостей?

Залякування задля кращої позиції перед договарняком. Політика максимальної ескалації.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:12

  ЛАД написав:Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах". :)
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.

Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)
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