|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 25 бер, 2024 13:13
whois2010 написав: ЛАД написав:
Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах".
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.
Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)
ким купується?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34382
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2756 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 25 бер, 2024 13:18
flyman написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах".
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.
Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)
ким купується?
Зацікавленими особами в ТГ каналах релігіозної спрямованості.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 бер, 2024 13:32
Бетон написав: fler написав: UA написав:
Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії.
На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.
Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес.
Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.
Дякую.
Щось зачастив. Спробував бухати.
Сподобалось. Головне, я так розумію режим і поступове збільшення навантаження
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4642
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 бер, 2024 13:50
Banderlog написав:
мож Ви попробуєте зрозуміти? Перед тим як фантазувати?
з дозволом командира на отпуск як рішати будем? Вони іще тут й втірають що за минулий рік отпуск спалюється якщо не вибрав до лютого.)
Доречі коли йдеш в отпуск то ще надо писати куди їдеш і там відмічатись в воєнкоматі про прибуття і вибуття. Це коли мені дали 5 днів я ще до тих товстозадих маю ходити відмічатись як уголовнік. І народ ходить.
Вихідних тож нема. В мене начальство рішило розпорядок дня- підйом 5.30 сніданок 6 до 6 30. Відбій не прописаний. Ми спитали , сказали після перемоги. на больнічку то лікар може рекомендувати а далі на розгляд командира...
То як тут будем рішати з правами і корупційною складовою?
якого ми тут безправні а там у вас конституція і ще можливість застави? Приймаєм закон про можливість одкуплятись од мобілізації то давайте можливість і нам викуплятись з армії.
Так отож!
Ми тут - безправні раби!
А тиловики хочуть і конституцією прикриватись, і за бабки відкуплятись.
І, взагалі, щоб їх НЕ чіпали, бо вони такі "надважливі/незамінні" в тилу!
Ні-ку-я!
Як всі, то всі!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6118
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 893 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:09
stm написав:
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )
тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... патріотично налаштована молодь
Я в березні 2р тому прийшов кажу - дали повістку, треба збиратись. Каже - я знала, ти давно зібрався. Тобі пофіг на сімю. І в сльози. Вийшов в магазин, вернувся нема з малими. Втекла з 2 ма грудничками. Дзвоню трубку не бере. Одкрив коняку вдув половину ляг спати. З 3 ночі смски - про то шо мені пофіг на дітей вони пропали а я не шукаю:lol: пообіцяв що буду поки менша не стане на ноги. Пішла , здався воєнкомату. Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був дома
Коли був дома менша не впізнала і майже до останнього дня никалась по вуглах. Короч , батьківські обовязки з мене лиш гроші.
Як і супружєскій долг з мене тіки грошима
То як ? Яке рішення дорослої людини має бути?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 824
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 бер, 2024 14:15
То капець!
Як ви так можете мучитись в тилу?!
Як ви там з тими депресіями живете?!
Починаєте бухати/спиваєтесь?
Може все ж таки краще до нас?
Будете тут пити медок і мати влітку в бліндажі холодок!©
Навіщо стільки мучитись?
Підмініть нас і ми за вас в тилу помучимось!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6118
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 893 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|178265
|
|
|9
|17437
|
|
|6076
|592877
|
|