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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7346734773487349
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:13

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах". :)
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.

Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)

ким купується?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:18

  flyman написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах". :)
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.

Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)

ким купується?

Зацікавленими особами в ТГ каналах релігіозної спрямованості.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:32

  Бетон написав:
  fler написав:
  UA написав:Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії.
На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.

Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес.
Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.

Дякую.
Щось зачастив. Спробував бухати.
Сподобалось. Головне, я так розумію режим і поступове збільшення навантаження

Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 13:50

Як всі, то всі!©

  Banderlog написав:мож Ви попробуєте зрозуміти? Перед тим як фантазувати?
з дозволом командира на отпуск як рішати будем? Вони іще тут й втірають що за минулий рік отпуск спалюється якщо не вибрав до лютого.)
Доречі коли йдеш в отпуск то ще надо писати куди їдеш і там відмічатись в воєнкоматі про прибуття і вибуття. Це коли мені дали 5 днів я ще до тих товстозадих маю ходити відмічатись як уголовнік. І народ ходить.
Вихідних тож нема. В мене начальство рішило розпорядок дня- підйом 5.30 сніданок 6 до 6 30. Відбій не прописаний. Ми спитали , сказали після перемоги. на больнічку то лікар може рекомендувати а далі на розгляд командира...
То як тут будем рішати з правами і корупційною складовою?
якого ми тут безправні а там у вас конституція і ще можливість застави? Приймаєм закон про можливість одкуплятись од мобілізації то давайте можливість і нам викуплятись з армії.
Так отож!
Ми тут - безправні раби!

А тиловики хочуть і конституцією прикриватись, і за бабки відкуплятись.
І, взагалі, щоб їх НЕ чіпали, бо вони такі "надважливі/незамінні" в тилу!

Ні-ку-я!
Як всі, то всі!©
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:09

  stm написав:
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )
тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... патріотично налаштована молодь :lol: Я в березні 2р тому прийшов кажу - дали повістку, треба збиратись. Каже - я знала, ти давно зібрався. Тобі пофіг на сімю. І в сльози. Вийшов в магазин, вернувся нема з малими. Втекла з 2 ма грудничками. Дзвоню трубку не бере. Одкрив коняку вдув половину ляг спати. З 3 ночі смски - про то шо мені пофіг на дітей вони пропали а я не шукаю:lol: пообіцяв що буду поки менша не стане на ноги. Пішла , здався воєнкомату. Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був дома :lol:
Коли був дома менша не впізнала і майже до останнього дня никалась по вуглах. Короч , батьківські обовязки з мене лиш гроші.
Як і супружєскій долг з мене тіки грошима :lol:
То як ? Яке рішення дорослої людини має бути?
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 14:15

Біднесенькі, як ви там в тилу? Триматесь!

То капець!
Як ви так можете мучитись в тилу?!
Як ви там з тими депресіями живете?!
Починаєте бухати/спиваєтесь?

Може все ж таки краще до нас? ;)
Будете тут пити медок і мати влітку в бліндажі холодок!©


Навіщо стільки мучитись?
Підмініть нас і ми за вас в тилу помучимось! :lol: :mrgreen:
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