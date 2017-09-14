Додано: Пон 25 бер, 2024 14:09

stm написав:

Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" ) Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )

тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... патріотично налаштована молодьЯ в березні 2р тому прийшов кажу - дали повістку, треба збиратись. Каже - я знала, ти давно зібрався. Тобі пофіг на сімю. І в сльози. Вийшов в магазин, вернувся нема з малими. Втекла з 2 ма грудничками. Дзвоню трубку не бере. Одкрив коняку вдув половину ляг спати. З 3 ночі смски - про то шо мені пофіг на дітей вони пропали а я не шукаю:lol: пообіцяв що буду поки менша не стане на ноги. Пішла , здався воєнкомату. Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був домаКоли був дома менша не впізнала і майже до останнього дня никалась по вуглах. Короч , батьківські обовязки з мене лиш гроші.Як і супружєскій долг з мене тіки грошимаТо як ? Яке рішення дорослої людини має бути?