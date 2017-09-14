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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:13
whois2010 написав: ЛАД написав:
Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах".
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.
Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)
ким купується?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:18
flyman написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
Сейчас, правда, начали считать когда подействуют наши обстрелы нефтепереработки.
А сегодня начались фантазии о "газовых крестах".
А у нас есть ракеты, которые туда достанут? Вроде, нет. И в ближайшее время не появятся. "Партнёры" нам такие ракеты и не подумают давать.
Як показали події останніх днів, навіть ракети не потрібні. За декілька тисяч доларів купуються послуги таджика з вибухівкою, автоматом, молотовим (підкресліть потрібне)
ким купується?
Зацікавленими особами в ТГ каналах релігіозної спрямованості.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 13:32
Бетон написав: fler написав: UA написав:
Ви перебуваєте в країні що зазнала військової агресії.
На третьому році війни вже можна звикнути та не панікувати.
Люди, яким прилітало в будинок, навпаки бояться ще більше. Діти отримують шалений стрес.
Бетон, дуже співчуваю. Це вкотре? Схоже, що ви чимось притягуєте ракети/шахеди;) Може варто свічку в церкві за мир в Україні поставити? Тримайтеся, бережіть себе та дітей.
Дякую.
Щось зачастив. Спробував бухати.
Сподобалось. Головне, я так розумію режим і поступове збільшення навантаження
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:09
stm написав:
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )
тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... патріотично налаштована молодь
Я в березні 2р тому прийшов кажу - дали повістку, треба збиратись. Каже - я знала, ти давно зібрався. Тобі пофіг на сімю. І в сльози. Вийшов в магазин, вернувся нема з малими. Втекла з 2 ма грудничками. Дзвоню трубку не бере. Одкрив коняку вдув половину ляг спати. З 3 ночі смски - про то шо мені пофіг на дітей вони пропали а я не шукаю:lol: пообіцяв що буду поки менша не стане на ноги. Пішла , здався воєнкомату. Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був дома
Коли був дома менша не впізнала і майже до останнього дня никалась по вуглах. Короч , батьківські обовязки з мене лиш гроші.
Як і супружєскій долг з мене тіки грошима
То як ? Яке рішення дорослої людини має бути?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:36
Banderlog написав: stm написав:
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности..
тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був дома
..
То як ? Яке рішення дорослої людини має бути?
Чого хоче жінка, того хоче Бог (с)
Доведеться вам працювати над 3-ю дитиною.))
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fler
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:41
Banderlog написав: stm написав:
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности. Уважаю вашу жену, она не в депрессии, она не слепая. Надеюсь ещё не дошли до стадии "не хочу идти ночевать домой" )
тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... патріотично налаштована молодь
Я в березні 2р тому прийшов кажу - дали повістку, треба збиратись. Каже - я знала, ти давно зібрався. Тобі пофіг на сімю. І в сльози. Вийшов в магазин, вернувся нема з малими. Втекла з 2 ма грудничками. Дзвоню трубку не бере. Одкрив коняку вдув половину ляг спати. З 3 ночі смски - про то шо мені пофіг на дітей вони пропали а я не шукаю:lol: пообіцяв що буду поки менша не стане на ноги. Пішла , здався воєнкомату. Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був дома
Коли був дома менша не впізнала і майже до останнього дня никалась по вуглах. Короч , батьківські обовязки з мене лиш гроші.
Як і супружєскій долг з мене тіки грошима
То як ? Яке рішення дорослої людини має бути?
Яке? Про те борожомі пізно хіба рішення.
Государство і папа і муж і коханець.
Чого тобі парится, роби що каже командір вищестоящій, якщо ти не внєсістємщик.
Раніше треба було думати головом а не ногом як отстєбнуть свою дрєзіну от того поїзда
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 25 бер, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:42
Ти настоящій домостройщік, лідєр МД! Не куколд, а не те що пише флер о бабських хатєлках.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 14:54
fler написав: Banderlog написав: stm написав:
Это ж решение взрослого человека который поможет детям не чувствовать опасности..
тут спорне питання за жінку. Моя за кордон з дітьми одказалась... Зара жінка хоче щоб вертався, і заводити 3тє щоб списатись. Но взагалі то вона за кордони 91, но щоб я був дома
..
То як ? Яке рішення дорослої людини має бути?
Чого хоче жінка, того хоче Бог (с)
Доведеться вам працювати над 3-ю дитиною.))
на всякє хотіння має бути терпіння)
потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається.
Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох.
А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:03
Banderlog написав:
потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається.
Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох.
А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.
З кожним наступним простіше, що 3 що 4, то 25% різниці
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