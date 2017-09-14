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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7347734873497350
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:14

  flyman написав:
  Banderlog написав: потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається.
Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох.
А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.

З кожним наступним простіше, що 3 що 4, то 25% різниці

Сказав той, у кого своїх немає...
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:21

  flyman написав:
  Banderlog написав: потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається.
Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох.
А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.

З кожним наступним простіше, що 3 що 4, то 25% різниці

) це звідки такі познанія в процентах? :lol: закон збереження енергії і матерії прогуляли ?
В барі сиділи замість лекцій ? Ну добре.
Давай побарменствуєм.
Берем бутлю 5,6 л скажімо метакси і одливаєм одразу 0,35л потом до 6 місяців в ту посуду де 0,35 лляють ще приблизно 0,35, далі з тієї де було 5,6. Потом ще півтори роки відливаєш, щоб до 1л, но то вже ти можеш потрохи доливати. Дуже потрохи.
в основному таки з жінки береться.
Я одлив іще раз так само.
І шо тут простіше щоразу?
Доливати назад до 5,6 надо? Доливати надо якісно? Надо! бо кожен наступний раз метакса буде все розведеніша... і в великому бутлі і в маленьких посудинах. І це лиш процес первічного розливу.
Далі то в основному мавби добувати і лити чоловік.
а я одкуплююсь грошима і смішними рожицями по відеозвязку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:29

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав: потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається.
Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох.
А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.

З кожним наступним простіше, що 3 що 4, то 25% різниці

) це звідки такі познанія в процентах? :lol: закон збереження енергії і матерії прогуляли ?
В барі сиділи замість лекцій ? Ну добре.
Давай побарменствуєм.
Берем бутлю 5,6 л скажімо метакси і одливаєм одразу 0,35л потом до 6 місяців в ту посуду де 0,35 лляють ще приблизно 0,35, далі з тієї де було 5,6. Потом ще півтори роки відливаєш, щоб до 1л, но то вже ти можеш потрохи доливати. Дуже потрохи.
в основному таки з жінки береться.
Я одлив іще раз так само.
І шо тут простіше щоразу?
Доливати назад до 5,6 надо? Доливати надо якісно? Надо! бо кожен наступний раз метакса буде все розведеніша... і в великому бутлі і в маленьких посудинах. І це лиш процес первічного розливу.
Далі то в основному мавби добувати і лити чоловік.
а я одкуплююсь грошима і смішними рожицями по відеозвязку.

одяг (іграшки) від старшого меншому в спадщину,
крім того, коли один, вся увага йому, далі іде конкуренція,
від 3х уже кооперація,
1й вже може допомагати доглядати 4го,
три вже маленька ОПГ (ОЗУ)

а там ще допомога як багатодітному після 3го
найтяжче це рішитися на 2го і 3го, далі "ще раз і ще раз і ще много-много раз"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:43

  Banderlog написав:А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє
Ну, не зовсім тупо...
Дивно, що Флай не нагадав про 15лямів)) >>>>>
  flyman написав:В мене розрахунково-статистичні дані $150 на особу в місяць ($1к8 в рік, $32К4 до 18 років або 1263600 грн).
Якщо сім"я виростить сина і "продасть в армію", а потім отримає 15М компенсації, то профіт 11х (а державі, збитки).
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:59

  Бетон написав:Да, ПВО. Сбили над нами.
Осколки печерск

вундервафля циркон, было 2 шт
теперь понятно почему так внезапно
отлично что отработали по "несбиваемой" цели
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Концепція помєнялась:
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У ЄС допускають антитерористичну співпрацю з РФ після теракту під Москвою
На брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що у ЄС допускають ідею про взаємодію з РФ для спільної боротьби з тероризмом, однак наразі "важко уявити", що на цьому етапі буде основою для співпраці з країною, втягнену у повномасштабну агресію.
:D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чекаємо на ідеї "Антитерористична співпраця з ІДІЛ", "Антитерористична співпраця з Хамас", "Антитерористична співпраця з Хезбола" і що там щє
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:21

  Faceless написав:Чекаємо на ідеї "Антитерористична співпраця з ІДІЛ", "Антитерористична співпраця з Хамас", "Антитерористична співпраця з Хезбола" і що там щє

хусіти, щоб кораблі з Китаю в ЄС плавали і не тонули і ТітТок з ютубом не лагав
flyman
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  #<1 ... 7347734873497350
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