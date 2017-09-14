Banderlog написав: потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається. Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох. А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.
З кожним наступним простіше, що 3 що 4, то 25% різниці
Banderlog написав: потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається. Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох. А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.
З кожним наступним простіше, що 3 що 4, то 25% різниці
) це звідки такі познанія в процентах? закон збереження енергії і матерії прогуляли ? В барі сиділи замість лекцій ? Ну добре. Давай побарменствуєм. Берем бутлю 5,6 л скажімо метакси і одливаєм одразу 0,35л потом до 6 місяців в ту посуду де 0,35 лляють ще приблизно 0,35, далі з тієї де було 5,6. Потом ще півтори роки відливаєш, щоб до 1л, но то вже ти можеш потрохи доливати. Дуже потрохи. в основному таки з жінки береться. Я одлив іще раз так само. І шо тут простіше щоразу? Доливати назад до 5,6 надо? Доливати надо якісно? Надо! бо кожен наступний раз метакса буде все розведеніша... і в великому бутлі і в маленьких посудинах. І це лиш процес первічного розливу. Далі то в основному мавби добувати і лити чоловік. а я одкуплююсь грошима і смішними рожицями по відеозвязку.
Banderlog написав: потом. Мож і 4, но після війни. ) Хай одїдається. Погодки і так на здоровя навантаження. Та і нікому не довіряє ,як квочка на руках носить обох. А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє, або якось хєровато скалічить.
З кожним наступним простіше, що 3 що 4, то 25% різниці
) це звідки такі познанія в процентах? закон збереження енергії і матерії прогуляли ? В барі сиділи замість лекцій ? Ну добре. Давай побарменствуєм. Берем бутлю 5,6 л скажімо метакси і одливаєм одразу 0,35л потом до 6 місяців в ту посуду де 0,35 лляють ще приблизно 0,35, далі з тієї де було 5,6. Потом ще півтори роки відливаєш, щоб до 1л, но то вже ти можеш потрохи доливати. Дуже потрохи. в основному таки з жінки береться. Я одлив іще раз так само. І шо тут простіше щоразу? Доливати назад до 5,6 надо? Доливати надо якісно? Надо! бо кожен наступний раз метакса буде все розведеніша... і в великому бутлі і в маленьких посудинах. І це лиш процес первічного розливу. Далі то в основному мавби добувати і лити чоловік. а я одкуплююсь грошима і смішними рожицями по відеозвязку.
одяг (іграшки) від старшого меншому в спадщину, крім того, коли один, вся увага йому, далі іде конкуренція, від 3х уже кооперація, 1й вже може допомагати доглядати 4го, три вже маленька ОПГ (ОЗУ)
а там ще допомога як багатодітному після 3го найтяжче це рішитися на 2го і 3го, далі "ще раз і ще раз і ще много-много раз"
Banderlog написав:А потом, було б тупо лишити з 3ма на руках якщо вбє
Ну, не зовсім тупо... Дивно, що Флай не нагадав про 15лямів)) >>>>>
flyman написав:В мене розрахунково-статистичні дані $150 на особу в місяць ($1к8 в рік, $32К4 до 18 років або 1263600 грн). Якщо сім"я виростить сина і "продасть в армію", а потім отримає 15М компенсації, то профіт 11х (а державі, збитки).
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