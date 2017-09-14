Цікавить такий момент. Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про? Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?
Нам реально пощастило, бо реально вони могли бити раніше, один блогер казав, що за потоплену мацкву чекали на потужну отвєтку, по центрам прийняття рішень, каже було стрьомно пару днів бути на банковій вулиці. Вважаю, що в них тих цирконів і подібної балістикі дуже мало. Коли вже серйозно розлютились і вирішили спробувати свою останню надію від безмежної люті і роздратування, то сампті і петріоти заступили на чергування, реально наш фарт, а так було б дуже не приємно і боляче(((
budivelnik написав:Тепер відкриваєш статистику і дивишся - скільки в населення доходів і заначок....
статистика заначок? щось нове. Але проїхали, упаси Боже починати нову писанину про "ідіотів" на 10-20 сторінок
Та дійсно...в третьому класі закарпатської школи не вчать як знайти суму заначок... Але якщо закінчив хоч 8...то шанс є Ось наприклад статистика депозитів домогосподарств , за останні 16 років , в млн грн на кінець року рік _______ млн грн 2007 _______ 167239 2008 _______ 217860 2009 _______ 214098 2010 _______ 275093 2011 _______ 310390 2012 _______ 369264 2013 _______ 441951 2014 _______ 418135 2015 _______ 410895 2016 _______ 444676 2017 _______ 495313 2018 _______ 530250 2019 _______ 576126 2020 _______ 730317 2021 _______ 794152 2022 _______ 1045731 2023 _______ 1137510 Є ці самі данні по розбивкам сума/кількість вкладів Є по валюта/термін депозиту...
Багато чого є... Тому фантазувати що все що зібралось 100% населення України за 16 років - цим населенням може бути витрачено за рік для того щоб отримати бронь для 5 млн на рік - це ж маразм... Чи ідіотизм?
Як бачиш - 10-20 сторінок не потрібно , достатньо одної...