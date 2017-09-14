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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 73497350735173527353>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:37

  Hotab написав:Про економічне бронювання від армії (або «богоізбранниє» :lol: )
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... hrn-na-rik


а шо ФОПи, безробітні та прочі бібліотекарі пролітають?
От буде цирк якщо нарід витягне з заначок/обнулить кредитки і проплатить собі бронь на півроку)) Кого призовем?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:41

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Про економічне бронювання від армії (або «богоізбранниє» :lol: )
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... hrn-na-rik


а шо ФОПи, безробітні та прочі бібліотекарі пролітають?
От буде цирк якщо нарід витягне з заначок/обнулить кредитки і проплатить собі бронь на півроку)) Кого призовем?

Бюджетники будуть бронюватися за бюджетні кошти Х2, і тому бюджет отримає 200 додатковиї ярдів. Це як барон Мюнхаузен себе з болота з конем за кучму витягнув.

Простиий розрахунок показує, що треба додатково оподаткувати 833тис. працівників на додаткових 20К грн. Тобто мінімалка з 7К для броні стає 27К, і так далі вгору.

Для умовного члена наглядової ради УЗ, замість мільона буде мільйон і 20 тис, +%, але скільки в нас таких діджеїв.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 бер, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:46

  Hotab написав:Про економічне бронювання від армії (або «богоізбранниє» :lol: )

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... hrn-na-rik


Цікавить такий момент.
Зараз коцаби раді б бити по Києву хоч куди: ВР, АП, СБУ, ГУР, НБУ, мости. Але не можуть пробити, бо є Петріоти і СампТ, які тримають удар балістики як з Криму, так і з Міг31К
Питання: чому вони не били по згаданим обʼєктам до появи топового західного про?
Невже нам просто повезло , що вони тоді не додумались, а пробують лише зараз, коли вже не можуть?

Нам реально пощастило, бо реально вони могли бити раніше, один блогер казав, що за потоплену мацкву чекали на потужну отвєтку, по центрам прийняття рішень, каже було стрьомно пару днів бути на банковій вулиці.
Вважаю, що в них тих цирконів і подібної балістикі дуже мало.
Коли вже серйозно розлютились і вирішили спробувати свою останню надію від безмежної люті і роздратування, то сампті і петріоти заступили на чергування, реально наш фарт, а так було б дуже не приємно і боляче(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:47

  Letusrock написав:От буде цирк якщо нарід витягне з заначок/обнулить кредитки і проплатить собі бронь на півроку)) Кого призовем?
Поки мовчиш - можеш думати що виглядаєш розумним...
А як тільки щось скажш - зразу видно що після третього класу вже в школу не ходив..Повна відсутність логіки і математики...

Уяви
1 Є 3-5 млн військовозобовязаних не в ЗСУ
2 Тепер по твоїм словам
5 млн *20 000 грн/місяць=100 млрд грн місяць.....600млрд за пів року...

Тепер відкриваєш статистику і дивишся - скільки в населення доходів і заначок....
В тебе виходить що треба всі депозити зняти+всю зарплату віддавати
А жити за що?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тепер відкриваєш статистику і дивишся - скільки в населення доходів і заначок....


статистика заначок? щось нове.
Але проїхали, упаси Боже починати нову писанину про "ідіотів" на 10-20 сторінок
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:57

виглядає як ідея на "мілюьрд дерев": просто податок на бронь

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:От буде цирк якщо нарід витягне з заначок/обнулить кредитки і проплатить собі бронь на півроку)) Кого призовем?
Поки мовчиш - можеш думати що виглядаєш розумним...
А як тільки щось скажш - зразу видно що після третього класу вже в школу не ходив..Повна відсутність логіки і математики...

Уяви
1 Є 3-5 млн військовозобовязаних не в ЗСУ
2 Тепер по твоїм словам
5 млн *20 000 грн/місяць=100 млрд грн місяць.....600млрд за пів року...

Тепер відкриваєш статистику і дивишся - скільки в населення доходів і заначок....
В тебе виходить що треба всі депозити зняти+всю зарплату віддавати
А жити за що?

Подібно до тих 900 тис. М1860 про яких держава знає лише що в них є ІПН
Виглядає як ще одна ідея на "мілюьрд дерев": просто податок на бронь 20К
Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 бер, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:00

Letusrock ,

а шо ФОПи, безробітні та прочі бібліотекарі пролітають?


Вам знов погано?
Ловлять на вулицях - погано!
Шукають гроші щоб знайти бажаючих (замотивувати) - знов погано!
Кажіть вже, як «харашо»? :D


просто податок на бронь 20К


Рахувати загальну суму є кому, навіщо воно тобі. Ти не дуже постраждаєш від 20к податку? Убезпечити себе , воно вартує того?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:08

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Тепер відкриваєш статистику і дивишся - скільки в населення доходів і заначок....
статистика заначок? щось нове.
Але проїхали, упаси Боже починати нову писанину про "ідіотів" на 10-20 сторінок
Та дійсно...в третьому класі закарпатської школи не вчать як знайти суму заначок...
Але якщо закінчив хоч 8...то шанс є
Ось наприклад статистика депозитів домогосподарств , за останні 16 років , в млн грн на кінець року
рік _______ млн грн
2007 _______ 167239
2008 _______ 217860
2009 _______ 214098
2010 _______ 275093
2011 _______ 310390
2012 _______ 369264
2013 _______ 441951
2014 _______ 418135
2015 _______ 410895
2016 _______ 444676
2017 _______ 495313
2018 _______ 530250
2019 _______ 576126
2020 _______ 730317
2021 _______ 794152
2022 _______ 1045731
2023 _______ 1137510
Є ці самі данні по розбивкам сума/кількість вкладів
Є по валюта/термін депозиту...

Багато чого є...
Тому фантазувати що все що зібралось 100% населення України за 16 років - цим населенням може бути витрачено за рік для того щоб отримати бронь для 5 млн на рік - це ж маразм...
Чи ідіотизм?

Як бачиш - 10-20 сторінок не потрібно , достатньо одної...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а шо ФОПи, безробітні та прочі бібліотекарі пролітають?
Ще й село все пролітає. Ну можна земельку продати селянам якомусь кернелу умовному, щоб на декілька місяців відкупитися. Хоча це потім буде урочисто і на камеру ветовано президентом.
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вам знов погано?
Ловлять на вулицях - погано!
Шукають гроші щоб знайти бажаючих (замотивувати) - знов погано!


а де я писав що мені погано? Є певні сумніви як це запрацює але побачимо

  budivelnik написав:Є по валюта/термін депозиту

причому тут депозити..
Letusrock
 
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