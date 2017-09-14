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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7350735173527353>
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:23

  budivelnik написав:Та дійсно...в третьому класі закарпатської школи не вчать як знайти суму заначок...
Але якщо закінчив хоч 8...то шанс є
Ось наприклад статистика депозитів домогосподарств , за останні 16 років , в млн грн на кінець року

Тому фантазувати що все що зібралось 100% населення України за 16 років - цим населенням може бути витрачено за рік для того щоб отримати бронь для 5 млн на рік - це ж маразм...
Чи ідіотизм?

Як бачиш - 10-20 сторінок не потрібно , достатньо одної...

Переважна кількість населення не має депозитів взагалі чи має дуже малий відсоток в них від загальної кількості заощаджень.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Переважна кількість населення не має депозитів взагалі чи має дуже малий відсоток в них від загальної кількості заощаджень.


О, зразу видно що людина дружить з реальністю. Хоч ми й протилежних таборах)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:27

❗️❗️Мобілізація з 18 років передбачена у новому законопроєкті, – Разумков.

«Там прописано, якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:30

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Та дійсно...в третьому класі закарпатської школи не вчать як знайти суму заначок...
Але якщо закінчив хоч 8...то шанс є
Ось наприклад статистика депозитів домогосподарств , за останні 16 років , в млн грн на кінець року
рік _______ млн грн
2007 _______ 167239
2008 _______ 217860
2009 _______ 214098
2010 _______ 275093
2011 _______ 310390
2012 _______ 369264
2013 _______ 441951
2014 _______ 418135
2015 _______ 410895
2016 _______ 444676
2017 _______ 495313
2018 _______ 530250
2019 _______ 576126
2020 _______ 730317
2021 _______ 794152
2022 _______ 1045731
2023 _______ 1137510
Є ці самі данні по розбивкам сума/кількість вкладів
Є по валюта/термін депозиту...

Багато чого є...
Тому фантазувати що все що зібралось 100% населення України за 16 років - цим населенням може бути витрачено за рік для того щоб отримати бронь для 5 млн на рік - це ж маразм...
Чи ідіотизм?

Як бачиш - 10-20 сторінок не потрібно , достатньо одної...
причому тут депозити..
Згоден , щоб зрозуміти при чому динаміка зміни депозитів за 16 років по відношенню до розміру заначок - 8 класів церковноприхідської школи малувато.
Бо то ж треба володіти ще й логікою
Тому модернізуємо табличку і дивимось
як по рокам (рік до року) депозити змінювались)
При цьому логічно припускаючи що заначки НЕ МОГЛИ рости швидше ніж депозити...
По тій простій причині , що розмір заначок в середньостатистичного жителя- однаковий...десь в межах місячної зарплати...все що вище - те йде в щось більш серьозне ніж кольорові фантики( купівлю житла/машин/побутової техніки/акцій/вкладень в бізнес і так далі).
Так от
Депозити____________________кредити домогосподарств
2023 - 1137510________________160386
2007 - 167239_______________233150
Різниця -911 213 млн грн
Так як ми ЛОГІЧНО припустили , що розмір заначок менший від Депозитів Домогосподарств
То стає ясно що
а - заначок на порядок менше ніж депозитів
б - 100% депозитів зняти з банківської системи не можна , бо треба повернути кредити

То звідки люди візьмуть 600 млрд на пів року...якщо ВСІХ грошей зібраних і відкладених ними за 16 років - в них в межах 900 млрд?
Я вже мовчу про розподіл цих грошей і так далі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:30

  unicdima написав:
  budivelnik написав:Та дійсно...в третьому класі закарпатської школи не вчать як знайти суму заначок...
Але якщо закінчив хоч 8...то шанс є
Ось наприклад статистика депозитів домогосподарств , за останні 16 років , в млн грн на кінець року

Тому фантазувати що все що зібралось 100% населення України за 16 років - цим населенням може бути витрачено за рік для того щоб отримати бронь для 5 млн на рік - це ж маразм...
Чи ідіотизм?

Як бачиш - 10-20 сторінок не потрібно , достатньо одної...

Переважна кількість населення не має депозитів взагалі чи має дуже малий відсоток в них від загальної кількості заощаджень.

Дуже голослівне ствердження, як для фінансового форума
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:31

  Letusrock написав:
  unicdima написав:Переважна кількість населення не має депозитів взагалі чи має дуже малий відсоток в них від загальної кількості заощаджень.


О, зразу видно що людина дружить з реальністю. Хоч ми й протилежних таборах)

Як цікаво, про протилежні табори )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:33

  Letusrock написав:О, зразу видно що людина дружить з реальністю. Хоч ми й протилежних таборах)
Труси - хрестик?
Якось би визначився
Буде смішно що 5млн заплатить по 20000 в місяць і не буде кого мобілізувати
чи
Дуже малий відсоток володіє основною масою заощаджень?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Як цікаво, про протилежні табори )


табори любителів прострілювати / непрострілювати коліна, табори кордонів91 / некордонів, Зе /неЗе та інші табори))
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:43

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Про економічне бронювання від армії (або «богоізбранниє» :lol: )
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... hrn-na-rik


а шо ФОПи, безробітні та прочі бібліотекарі пролітають?
От буде цирк якщо нарід витягне з заначок/обнулить кредитки і проплатить собі бронь на півроку)) Кого призовем?

Тоже мне бином ньютона -- на следующий же месяц ставка повышается (х2/х4/...).
Хохма будет в другом: если наколядовать смогут лярда эдак с два :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 18:45

Масштаби руйнувань на Дніпровській ГЕС ще потребують ретельного обстеження, але вже зараз очевидно, що для її відновлення знадобляться роки.
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